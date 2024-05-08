看法 进行患者培训
一个很小的刺伤，尤其是人或猫咬伤，可能造成严重的肌腱、关节囊或关节软骨的损伤。最常见的人咬伤是掌指关节击打口腔造成的齿咬伤（紧握的拳头的损伤）。人口腔内的菌群包括啮蚀艾肯菌、葡萄球菌、链球菌和厌氧菌。病人往往在受伤数小时或数天后才就医治疗，这大大增加了感染的严重程度。动物咬伤通常包括多种潜在的病原体，包括巴斯德菌（尤其是猫咬伤）、葡萄球菌、链球菌和厌氧菌。严重的并发症包括感染性关节炎和骨髓炎。
（参见手部疾病的概述与评估。）
感染性咬伤的诊断
临床评估
通常进行 X 线检查
通常是创面培养
局限在咬伤处的红斑和疼痛提示存在感染。沿着肌腱走行的触痛提示感染扩散到腱鞘。活动后明显加重的疼痛提示关节或腱鞘的感染。
尽管手部咬伤感染的诊断为临床性诊断，但也需行X线检查，以检测有无骨折或是否存在能在体内形成持续感染灶的牙齿或其他的异物。
感染咬伤的治疗
清创
抗生素
手部咬伤感染的治疗包括手术清创、开放伤口并应用抗生素。
经验性应用抗生素对于门诊治疗的病人来说通常包括阿莫西林/克拉维酸500 mg口服单药治疗，每天3次，或青霉素500 mg口服联合治疗，每天4次（用于腐蚀性大肠杆菌、 多杀性大肠杆菌、链球菌和厌氧菌）加头孢菌素（如头孢氨苄500 mg口服，每日4次）或半合成青霉素（例如，双氯西林500 mg，每天口服4次）治疗葡萄球菌。在MRSA流行的地区，则以甲氧苄啶/磺胺甲噁唑、克林霉素，多西环素或利奈唑胺代替头孢菌素治疗。 如果患者对青霉素过敏，可换用克林霉素300mg，每6小时口服一次。
手应采用夹板固定在功能位并抬高。然而，应避免长时间固定手指，以防止关节僵硬并确保功能恢复。
非感染性的咬伤则需行外科清创术并预防性用药，抗生素用药剂量为治疗感染性伤口剂量的一半。
夹板固定在功能位（腕伸展20°，掌指关节屈曲60°，指间关节略屈曲）