临床评估

通常进行 X 线检查

通常是创面培养

局限在咬伤处的红斑和疼痛提示存在感染。沿着肌腱走行的触痛提示感染扩散到腱鞘。活动后明显加重的疼痛提示关节或腱鞘的感染。

尽管手部咬伤感染的诊断为临床性诊断，但也需行X线检查，以检测有无骨折或是否存在能在体内形成持续感染灶的牙齿或其他的异物。