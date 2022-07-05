滑液检查是诊断急性关节感染的基础。取得的滑液进行细胞计数和通过革兰氏染色，需氧和厌氧培养以及晶体检测进行鉴别。恶臭的滑液提示厌氧菌感染。 急性感染的关节内取出的滑液样本中，WBC计数通常>20,000/mcL（有时>100,000/mcL）其中PMNs>95%。 非淋球菌性关节炎的WBC计数比淋球菌感染性关节炎更高。在早期或经过部分治疗后的关节感染中，WBC计数会降低。

革兰氏染色仅可以提示50%～75%急性细菌性关节炎的病原体，以葡萄球菌多见。若呈阳性，革兰氏染色有提示意义，而培养则是明确诊断的方法。

晶体的存在不能除外合并感染性关节炎。初始阶段的滑液分析很难鉴别感染性和其他炎症性滑液。痛风和感染患者体液中的滑膜细胞计数存在显着重叠。如果临床方法或滑液分析均无法鉴别，那么在培养结果出来前，尚不能做出感染性关节炎的诊断。将滑膜液接种到需氧血培养瓶中可以改善金格杆菌的检出率。

血液检查，如血培养、血常规和红细胞沉降率（或C反应蛋白），通常都需检测。 然而，正常的结果不能排除感染。 同样地，与感染性关节炎一样，WBC计数、红细胞沉降率或C反应蛋白在非感染性关节炎（包括痛风）中也会升高。 血清尿酸水平不应被用于诊断或排除痛风作为关节炎的原因，因为其可以是正常或甚至较低在痛风中，虽然与痛风无关，但可能会很高，但伴有急性细菌感染。

分子测试 （如PCR[polymerase chain reaction]）可用于直接检测临床标本中的病原体。 淋球菌可通过宫颈、尿道、口咽或直肠来源标本的核酸扩增试验（NAAT）检测到。一些难以培养的病原体，如结核分枝杆菌 和鞭状滋养体 可以使用NAAT在滑液中直接检测。

受累关节的X线平片检查不是诊断急性感染的方法，但有时可以除外所考虑的其他问题（如骨折）。早期急性细菌性关节炎在X线上的表现仅限于软组织肿胀和滑膜渗液征象。未经治疗的细菌感染经过10天～14天后，可能出现破坏性改变如关节间隙变窄（反映关节软骨破坏），骨侵蚀和软骨下骨髓炎病灶。关节腔内见到气体，提示大肠杆菌 或厌氧菌感染。

腕部淋球菌性关节炎的MRI表现 图片 © Springer Science+Business Media

MRI用于检查关节穿刺术不易进行的关节（如中轴关节）。MRI或超声可以用于渗出或脓肿的定位，便于穿刺或引流，既可以诊断又可以治疗。MRI可以提示并发骨髓炎的早期征象。锝99m骨扫描在感染性关节炎中可有假阴性。而且，因为在炎性滑膜和代谢活跃的骨骼中，均可见丰富的血流和同位素摄入增加，在非感染性的关节炎如痛风中可呈假阳性结果。核素显像和MRI不能鉴别晶体诱导的关节炎。