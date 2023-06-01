触诊手腕的背侧以识别 Lister 结节，这是在桡骨远端背侧可触及的骨性突起。通过指导患者伸展拇指来隔离和识别拇长伸肌腱。进针发生在结节的远端和肌腱的尺侧。如果需要，用皮肤标记笔或凹痕标记穿刺部位（清洁皮肤之前）。

将前臂和手放在垫子上。 用洗必泰或聚维酮碘等皮肤清洁剂准备该区域，然后用酒精擦拭剂去除清洁剂。

使用 25 至 30 号针头在进针部位注射一团局部麻醉剂。 然后沿着关节穿刺针的预期轨迹（约 0.5 到 1 厘米）注入更多麻醉剂，但不要进入关节空间。

在 10 毫升注射器上用 22 号或 20 号针头抽吸关节。

让助手向手施加轴向牵引、轻微屈曲（20 至 30°）和尺骨偏斜，以促进针头进入关节腔。

将针垂直于皮肤插入，就在 Lister 结节的远端和拇长伸肌腱的尺侧。 将针头伸向关节腔，并在前进时轻轻拉回柱塞。进入关节腔后，滑液将流入注射器。

如果针头碰到骨头，缩回到皮肤表面，然后以不同的角度重新定向。

排出关节中的所有液体。

如果要注射关节内药物（例如麻醉剂、皮质类固醇），请使用止血钳保持针头不动，同时取出含有滑液的注射器并连接含有药物的注射器。如果针头一直留在关节腔，就不会对药物注射产生阻力。桡腕关节注射量不应超过 1 mL。

注射皮质类固醇后，在全关节范围内活动关节，使药物分布在整个关节中。

将滑液转移到采集管和其他运输介质中进行滑液分析。 检查液体中的血液和脂肪。