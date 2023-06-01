腕关节穿刺术是用针穿刺桡腕关节以抽出滑液的过程。
腕关节穿刺术的适应症
腕关节穿刺术的禁忌症
绝对禁忌证
在预期的进针部位皮肤或深层组织感染
如果可能的话，应该使用另一个未感染的穿刺部位。然而，急性发炎的关节通常可能是温暖、触痛和红斑，类似于关节外感染，使其很难找到未受累的进针部位。超声检查可能有帮助；尽管周围有红斑，但超声显示关节积液可以加强做关节穿刺的决定。注意：如果强烈怀疑感染性关节炎，无论是否有红斑或超声检查结果如何，都应进行关节穿刺术，因为绝不能漏诊关节感染。
相对禁忌证
严重出血体质，可能需要在关节穿刺术前纠正；常规治疗性抗凝不是禁忌症，尤其是在怀疑感染时
腕关节穿刺术的并发症
并发症少见，包括
感染
肌腱、神经或血管损伤（创伤性抽xi）
手腕关节穿刺术的设备
消毒液（如氯己定、聚维酮碘、异丙醇）、无菌纱布和手套
非无菌垫
局部麻醉剂（例如，1% 利多卡因、25 至 30 号针头、3 至 5 毫升注射器）
关节抽吸，使用 25 毫米（1 英寸）22 至 20 号针头和 10 毫升注射器
用于收集实验室测试液体（例如，细胞计数、晶体、培养物）的合适容器
对于关节内治疗性注射，含有皮质类固醇（例如，曲安奈德 40 毫克或醋酸甲泼尼龙 40 毫克）和/或长效麻醉剂（例如，0.25% 布比卡因）的注射器和有助于更换注射器的22号针和止血钳
腕关节穿刺术的其他注意事项
必须采用无菌技术来防止关节间隙和吸入的滑液受到微生物污染。
腕关节穿刺术的相关解剖学
穿刺针位于 Lister 结节（背侧桡骨结节）的远端和拇长伸肌腱的尺侧。
如果针头位于拇长伸肌腱的桡侧（即解剖鼻烟壶中），则可能会发生神经血管损伤。
腕关节穿刺术
从桡腕关节吸出滑液。为了找到拇长伸肌腱，患者应该主动伸出手腕和拇指。关节穿刺时，腕部弯曲并且尺侧偏离约20至30°。 手部牵引从利斯特结节的远端，拇长伸肌腱尺侧进针。
腕关节穿刺术的定位
将患者坐着或仰卧，手腕放在床头柜上。
腕关节穿刺术的分步描述
触诊手腕的背侧以识别 Lister 结节，这是在桡骨远端背侧可触及的骨性突起。通过指导患者伸展拇指来隔离和识别拇长伸肌腱。进针发生在结节的远端和肌腱的尺侧。如果需要，用皮肤标记笔或凹痕标记穿刺部位（清洁皮肤之前）。
将前臂和手放在垫子上。 用洗必泰或聚维酮碘等皮肤清洁剂准备该区域，然后用酒精擦拭剂去除清洁剂。
使用 25 至 30 号针头在进针部位注射一团局部麻醉剂。 然后沿着关节穿刺针的预期轨迹（约 0.5 到 1 厘米）注入更多麻醉剂，但不要进入关节空间。
在 10 毫升注射器上用 22 号或 20 号针头抽吸关节。
让助手向手施加轴向牵引、轻微屈曲（20 至 30°）和尺骨偏斜，以促进针头进入关节腔。
将针垂直于皮肤插入，就在 Lister 结节的远端和拇长伸肌腱的尺侧。 将针头伸向关节腔，并在前进时轻轻拉回柱塞。进入关节腔后，滑液将流入注射器。
如果针头碰到骨头，缩回到皮肤表面，然后以不同的角度重新定向。
排出关节中的所有液体。
如果要注射关节内药物（例如麻醉剂、皮质类固醇），请使用止血钳保持针头不动，同时取出含有滑液的注射器并连接含有药物的注射器。如果针头一直留在关节腔，就不会对药物注射产生阻力。桡腕关节注射量不应超过 1 mL。
注射皮质类固醇后，在全关节范围内活动关节，使药物分布在整个关节中。
将滑液转移到采集管和其他运输介质中进行滑液分析。 检查液体中的血液和脂肪。
使用粘性绷带或无菌敷料。
腕关节穿刺术后护理
冰敷、抬高和口服非甾体抗炎药 (NSAID) 可能有助于缓解疼痛。
如果已进行关节内麻醉，则应规定限制关节活动 4 至 8 小时。
如果已给予关节内皮质类固醇，关节应休息约 24 至 48 小时。
如果患者在手术后 12 小时以上出现红斑、疼痛和/或肿胀加重，则应检查关节是否有可能的感染。
腕关节穿刺术的警示和常见错误
在关节穿刺前仔细确保最佳定位。
在继续之前，留出足够的时间让局部麻醉生效。
为避免损伤滑膜和关节软骨，不要抵抗阻力推进针头，一旦开始排出滑液，不要移动针头。
如果必须重新定位针尖，请先将其回撤至皮肤表面，然后 重定向；当针头嵌入组织时，不要试图改变进针角度。
腕关节穿刺术的提示和技巧
如果没有明显的大量积液，建议做超声检查。
另请注意，发热、压痛和红斑可能会覆盖急性发炎的关节，类似于关节外感染。
当试图将感染性关节炎与上覆结构的感染区分开来时（a 关节穿刺术禁忌症)，感染性关节炎更有可能出现以下情况：
关节积液
周围关节疼痛和关节囊压痛
温和的被动运动和主动关节运动都会引起疼痛
检查流体时，请考虑以下事项：
外伤性抽吸的关节积血往往是不均匀的血性并易于凝结。
小关节可能没有可见的抽吸液体。然而，注射器仍应用于通过针头将哪怕是微不足道的一滴液体表达到载玻片上进行显微镜评估。这可能足以证明晶体相关关节炎或增加对感染的怀疑。