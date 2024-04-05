对于外周关节炎，可使用各种非生物疗法、生物 DMARD（例如肿瘤坏死因子 [TNF] 抑制剂、苏金单抗、伊克珠单抗、乌司他单抗、古塞库单抗、阿巴西普）或靶向合成 DMARD

对于中轴疾病，非甾体 TNF 抑制剂、IL-17 抑制剂和 Janus 激酶 (JAK) 抑制剂

银屑病关节炎的治疗旨在控制皮肤损害 和减轻关节炎症。 治疗选择的方法取决于疾病对不同领域的影响（例如，外周关节炎、中轴关节炎、指炎、肌腱炎、皮肤病）。（见 2018 American College of Rheumatology/National Psoriasis Foundation Guideline for the Treatment of Psoriatic Arthritis， EULAR recommendations for the management of psoriatic arthritis with pharmacological therapies: 2019 update， 和 Group for Research and Assessment of Psoriasis and Psoriatic Arthritis (GRAPPA): updated treatment recommendations for psoriatic arthritis 2021。

已经提出了一种实现完全疾病缓解或最小疾病活动的治疗达标方法，并且可以在每次就诊时使用银屑病关节炎疾病活动指数 (DAPSA) 或最小疾病活动度 (MDA) 评分进行评估（1, 2)。

外周关节炎可能对非生物疗法有反应，包括甲氨蝶呤、柳氮磺吡啶和来氟米特。羟氯喹治疗是否能获益还存在争议，且该药可能导致剥脱性皮炎，也可能加重银屑病 并且通常会避免。其他治疗外周关节炎的有效药物包括阿普斯特、TNF 抑制剂、IL-17 抑制剂（例如，secukinumab、ixekizumab）、IL-12/23 抑制剂（例如，ustekinumab、guselkumab）、IL-23 抑制剂（guselkumab）、JAK 抑制剂（例如，托法替尼）和细胞毒性 T 淋巴细胞相关抗原 4 (CTLA4) 免疫球蛋白抑制剂（阿巴西普）。TNF 抑制剂对关节疾病和皮肤疾病特别有效。

针对中轴受累的治疗选择包括 TNF 抑制剂、IL-17 抑制剂和 JAK 抑制剂。

甲氨蝶呤 以小剂量给药（例如，每周口服 10 至 15 毫克，与叶酸 [通常每天口服 1 毫克] 一起服用）。如果疗效不明显而患者可以耐受，甲氨蝶呤的剂量在3至5周后增加，口服或每周注射一次，最高可达25 mg（单次口服生物利用度降低至15 mg以上）。在某些患者中，皮肤对甲氨蝶呤的反应比关节更敏感。由于银屑病患者中代谢功能障碍相关脂肪变性肝病 (MASLD) 的患病率增加，应仔细监测转氨酶水平和酒精使用情况。

柳氮磺胺吡啶通常为肠溶片。 一般在3个月内起效。服用肠溶制剂和减少剂量可增加药物的耐受性。由于中性粒细胞减少症可能早期发生，因此应在1至2周后进行全血细胞计数（CBC）检查，然后在治疗期间约每12周检查一次。天冬氨酸转氨酶（AST）和丙氨酸转氨酶（ALT）应每隔约6个月检查一次，并在剂量增加时也需检查。反应不一致。

阿普斯特是磷酸二酯酶-4抑制剂，对银屑病和银屑病关节炎有效。不良反应包括腹泻、恶心、头痛、抑郁和体重下降。皮肤对这种药物的反应通常比关节更强烈。

肿瘤坏死因子 (TNF) 抑制剂 （例如阿达木单抗、依那西普、戈利木单抗、赛妥珠单抗、英夫利昔单抗及其生物仿制药）可减缓关节损伤的进展（3）。TNF抑制剂偶尔会引发银屑病样反应，包括斑块、掌跖脓疱和滴状银屑病。

苏金单抗是IL-17抑制剂。苏金单抗可以与甲氨蝶呤联用，也可以不联用。不良反应包括荨麻疹、上呼吸道感染、念珠菌引起的真菌感染、 腹泻，带状疱疹和炎症性肠病恶化。

依奇珠单抗是IL-17抑制剂。它适用于适合全身治疗或光疗的中度至重度斑块型银屑病成年患者，也适用于患有活动性银屑病关节炎的成年人。 它可以单独使用，或与常规DMARD（如甲氨蝶呤）联合使用。伊克珠单抗增加了上呼吸道感染和真菌感染的风险，并且与炎症性肠病的症状加重有关。

优特克单抗是白介素（IL）-12和IL-23的拮抗剂。不良影响包括感染风险和非感染性肺炎。

古塞库单抗 是一种抗 IL-23 特异性单克隆抗体，可有效治疗中度至重度银屑病，并已证明可有效治疗银屑病关节炎。

Tofacitinib是口服Janus激酶（JAK）抑制剂。它适用于对甲氨蝶呤或其他DMARD反应不充分或不能耐受的成人活动性银屑病关节炎患者。潜在的不良反应包括感染风险，特别是水痘-带状疱疹病毒再激活、肌酐水平升高、中性粒细胞减少、静脉血栓栓塞事件和高脂血症。详见类风湿性关节炎：治疗 JAK抑制剂治疗主要心血管不良事件和恶性肿瘤的更多细节（4)。

阿巴西普是一种可溶性融合细胞毒性T淋巴细胞相关抗原4 (CTLA-4) Ig。它适用于患有活动性银屑病关节炎的成年人，可与传统合成 DMARD（例如甲氨蝶呤、柳氮磺吡啶、来氟米特）一起使用或单独使用。阿巴西普 可以通过静脉输注或皮下注射的方式给药。不良反应包括肺部毒性，感染易感性，头痛，上呼吸道感染，咽喉痛和恶心。