脊椎滑脱是腰椎相对于其下方的椎骨滑动。 前滑移（前滑脱）比后滑移（后滑脱）更常见。 腰椎滑脱有多种原因。 它可以发生在脊柱的任何部位，最常见于腰椎和颈椎区域。 腰椎滑脱可能无症状，或长时间行走或站立时引起疼痛。 治疗是对症治疗，包括腰椎稳定的物理治疗。

有五种类型的脊椎滑脱，根据病因分类：

I型，先天性：由上关节面发育不全引起

II 型，峡部：由关节间部缺陷（脊椎溶解）引起

III 型，退行性：由与骨关节炎相关的关节退行性变引起

IV 型，外伤性：由骨折、脱位或其他损伤引起

V 型，病理性：由感染、癌症或其他骨异常引起

脊椎qian'yi通常累及L3-L4，L4-L5或最常见的是L5-S1椎体。

II型（峡部）和III型（退行性）是最常见的。

IIxing常发生在受过小创伤的青少年或年轻运动员;其原因是由于先天性关节间部缺陷(峡部裂)导致腰椎后节变得薄弱。在大多数年轻患者中，缺陷是由过度使用损伤或应力性骨折引起的，L5部分是最常见的水平。

III型（退行性变）也可能发生在> 60岁且有骨关节炎的患者; 这种形式在女性中比男性多六倍。

对于II型脊椎滑脱，需要有双侧缺损的抗滑脱术。对于 III 型（退行性），骨骼没有缺陷。

脊椎前移 图片 ZEPHYR/SCIENCE PHOTO LIBRARY

脊椎前移根据前移椎体半脱位超过邻近椎体长度的百分比来分度：

I度：0～25%

Ⅱ度：25～50%

Ⅲ度：50～75%

Ⅳ度：75～100%

脊椎前移在腰椎X线平片上可以找到依据。侧位影像通常用作脊椎前移的分度。前屈和过伸位摄片可以检查是否增加了角度或向前移动。

轻至中度脊椎滑脱（前脱位 ≤ 50％），尤其是在年轻人，可能仅有轻微或没有疼痛。脊椎前移预示以后可能会发展为 椎间孔狭窄。脊椎滑脱总体是wen定的(即在程度上是永久的和有限的)。

脊椎滑脱的治疗通常是对症治疗。腰椎稳定锻炼的物理疗法可能会有所帮助。