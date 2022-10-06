腰椎管狭窄是腰椎椎管的狭窄，导致脊神经根和马尾神经根在出椎间孔前受到压迫。引起体位性背痛，椎间孔神经根受压症状以及行走或负重时下肢疼痛。
(参见颈背痛评估。）
椎管狭窄可以是先天性的或获得性的。可以累及颈椎或腰椎。获得性腰椎管狭窄（LSS）是中老年人坐骨神经痛常见的发病原因。最常见的LSS病因是骨关节炎，退行性椎间盘疾病，脊椎病，伴有马尾受压的脊柱前移。其他的病因包括 Paget骨病和 强直性脊柱炎。
腰椎管狭窄的症状和体征
腰椎管狭窄症患者在走路、跑步、爬楼梯、甚至站立时会出现臀部、大腿或小腿疼痛。 这种疼痛被称为神经性跛行。站立后疼痛不能缓解，但弯腰或坐位可缓解（尽管感觉异常可能持续）。由于上山时腰部略弯，所以上山时疼痛比下山时要轻。疼痛、感觉异常、无力和反射减弱可能出现在受累神经根分布的区域。
很少因LSS或大椎间盘突出症导致神经根突然受压引起马尾综合征，表现为下肢远端麻痹和感觉丧失，包括会阴、肛门周围（鞍状麻痹），以及膀胱，肠和阴部功能障碍； 与脊髓损伤不同，后者腿部肌肉张力和深层肌腱反射会减弱。
腰椎管狭窄的诊断
临床评估
有时可行MRI，电生理检查或两种都做
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椎管狭窄是基于疼痛的特征性症状而被怀疑的，疼痛通过用力（神经源性跛行）而增加，通过坐着和/或背部屈曲而缓解。肌肉力量通常保持不变，但可能出现局灶性无力、感觉丧失和深腱反射减弱。
腓肠肌受累可能加重间歇性血管性跛行的症状。血管性跛行可以根据休息后缓解（而不是体位改变）、皮肤萎缩、脉搏异常、毛细血管充盈和血管测试来区分。
椎管狭窄的诊断检查，必要时与与坐骨神经痛相同，包括 MRI 或 CT 和电诊断研究。
腰椎管狭窄的治疗
能耐受情况下活动，镇痛药以及能缓解神经痛的药物
物理疗法
可硬膜外注射糖皮质激素
严重的病例手术治疗
腰椎管狭窄症患者的保守治疗和手术指征与 坐骨神经痛。
硬膜外注射皮质类固醇有时可暂时缓解症状。对于有症状但不适合手术治疗的患者，他们，硬膜外注射结合屈曲性物理治疗可以在一定程度上改善症状。
严重的椎管狭窄的手术治疗包括对受压神经根进行减压和椎孔扩充术，有时需要在2～3个椎体水平行椎体切开术和椎间孔切开术，有时需行融合手术。
必须保证脊柱的稳定性。如脊椎不稳定或在1～2个脊椎间隙存在严重的、局部的关节炎变化，可行脊椎融合术，但一些研究强调这种方法存在争议(1, 2)。
治疗参考文献
Försth P, Olafsson G, Carlsson T, et al: A randomized, controlled trial of fusion surgery for lumbar spinal stenosis.N Engl J Med 374:1413-1423, 2016.doi: 10.1056/NEJMoa1513721
Ghogawala Z, Dziura J, Butler WE, et al: Laminectomy plus fusion versus laminectomy alone for lumbar spondylolisthesis.N Engl J Med 374:1424-1434, 2016.doi: 10.1056/NEJMoa1508788