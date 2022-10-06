腰椎管狭窄症患者在走路、跑步、爬楼梯、甚至站立时会出现臀部、大腿或小腿疼痛。 这种疼痛被称为神经性跛行。站立后疼痛不能缓解，但弯腰或坐位可缓解（尽管感觉异常可能持续）。由于上山时腰部略弯，所以上山时疼痛比下山时要轻。疼痛、感觉异常、无力和反射减弱可能出现在受累神经根分布的区域。

很少因LSS或大椎间盘突出症导致神经根突然受压引起马尾综合征，表现为下肢远端麻痹和感觉丧失，包括会阴、肛门周围（鞍状麻痹），以及膀胱，肠和阴部功能障碍； 与脊髓损伤不同，后者腿部肌肉张力和深层肌腱反射会减弱。