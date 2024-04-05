骨关节炎的发病通常是渐进性的，常常从一个或几个关节开始。

疼痛是骨关节炎的最早症状，有时被描述为深度疼痛。常于负重后加重，休息后减轻，最终变为持续性。

晨起或静止后出现的关节僵硬，持续时间通常<30分钟，活动后可改善。当病情继续发展时，可出现关节活动受限、压痛、关节捻发音和摩擦感。在较大的关节中，特别是膝盖，关节积液很常见。滑液通常是非炎性的（即， ≤ 2000 白细胞/微升）。

可能会出现关节屈曲挛缩。急性或严重滑膜炎较罕见。

赫伯登结节 图片 By permission of the publisher.From Myers S: Atlas of Rheumatology.Edited by G Hunder.Philadelphia, Current Medicine, 2005.

晚期体征为触诊时压痛及被动活动时疼痛。肌肉痉挛和关节挛缩使疼痛加重。另可出现关节内游离体或半月板异位引起的关节机械性障碍，导致关节交锁和突然活动受限。也可出现畸形和不全脱位。

骨关节炎通常缓慢进展，但偶可停止进展或发生逆转，但尚无法预测其变化情况。

全身骨关节炎的常见受累关节包括以下集中：

远端指（趾）间关节（DIP）和近端指（趾）间关节（PIP）（引起赫伯登结节和布夏尔结节）

拇指腕掌关节（最常见的疼痛手关节）

颈椎和腰椎的椎间盘和椎骨关节突关节

第一跖趾关节

髋关节

膝关节

布夏尔结节 图片 © Springer Science+Business Media

颈椎和腰椎骨关节炎可引起脊髓病和神经根病。但前者的临床体征一般较轻。腰椎管狭窄 可以导致腰背或腿的疼痛，并在行走时（神经源性跛行，有时称为假性跛行）或伸展背部时加重。神经根病症状可以很突出，但不常见，因为神经根和神经节都被保护得较好。偶可见椎动脉供血不足、脊髓梗死和颈部骨赘压迫食管引起的吞咽困难。症状和体征也可来源于软骨下骨、韧带结构、滑膜、关节周围囊、关节囊、肌肉、肌腱、椎间盘和骨膜，这些组织均对疼痛刺激敏感。软骨下骨髓内静脉压升高也是致痛的原因（有时可称为骨绞痛）。

颈椎骨关节炎 图片 DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

髋关节骨性关节炎导致关节活动范围逐渐减小，并且负重时症状更明显 或完全旋转（例如，穿袜子或进入车辆时）。疼痛感觉常定位于腹股沟或股骨大转子或放射到大腿和膝关节。

膝骨关节炎导致软骨丢失（70%的软骨丢失位于关节内侧）。韧带变得松弛，关节稳定性下降，可伴随韧带和肌腱局部的疼痛。

手部骨关节炎 导致关节间隙变窄，并伴有疼痛、僵硬和功能限制。可能观察到滑膜炎。手部骨关节炎主要影响 DIP 关节、PIP 关节和拇指腕掌关节。第二和第三掌指关节较少受累，但腕关节受累相对较少。节点 骨关节炎的特征是 Heberden 结节和 Bouchard 结节。侵蚀性 骨关节炎的特征是在射线照片上观察到严重的侵蚀性病变。目前，尚不确定侵蚀性指间骨关节炎是否是手部骨关节炎的一种变体，或者它是否代表一个单独的实体，如微晶疾病（如焦磷酸钙关节炎）。