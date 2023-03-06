药物相关性颌骨坏死 (MRONJ)

药物相关性颌骨坏死没有一致接受的定义或病因，但通常被认为是与药物相关的、涉及裸露下颌骨或上颌骨的口腔病变，持续时间≥8周。它可能会引起疼痛或可以是无症状的。骨外露存在至少8周可以做出诊断。治疗措施包括局部清创术，抗生素和口腔冲洗。

药物相关的颌骨坏死 (MRONJ)，以前称为双膦酸盐相关的颌骨坏死 (BPONJ)，是一种罕见且可能使人衰弱的疾病。MRONJ的特征是有或正在使用双膦酸盐 （特别是高剂量静脉注射）、抗再吸收剂（如狄诺沙单抗）或抗血管生成剂病史且没有头颈部辐射暴露史的患者的骨暴露不愈合。很少有与MRONJ具有相同临床表现的颌骨坏死（ONJ）发生在未接受双磷酸盐或抗再吸收或抗血管生成药物治疗的患者身上。

MRONJ 可能自发发生，也可能在拔牙 或外伤中。由于下颌的血液供应过程，它优先发生在下颌骨（75% 的病例）。MRONJ可能是难治性骨髓炎，而不是真正的骨坏死，特别是在使用双膦酸盐后发生时。

大多数MRONJ病例发生在癌症患者中，他们接受了高剂量静脉注射双磷酸盐治疗；在接受双膦酸盐治疗绝经后骨质疏松症 且治疗持续时间超过4年的患者中，很少有病例报道。与接受此类药物治疗骨质疏松症的患者相比 (< 0.05% [2])，接受抗骨吸收药物治疗转移性骨病的患者发生 MRONJ 的风险更高（< 5% [1])。

口服双磷酸盐的脂溶性较低，因此在骨骼中的蓄积较少。服用口服双磷酸盐的骨质疏松症患者发生MRONJ的风险极低，与普通人群的患病率相当（约每100000患者年1例[3个]）。长期口服双膦酸盐治疗不到4年的MRONJ风险患病率为0.1%，即使接受口服双膦酸盐治疗超过4年的患者，MRONJ风险似乎也不超过0.21%（4)。目前，适当的双膦酸盐的使用不应该被限制。但是在开始静脉用双膦酸盐治疗前进行必要的口腔外科手术，服用双膦酸盐期间保持良好的口腔卫生以及定期的牙科护理非常合理 (5, 6)。

MRONJ的症状和体征 MRONJ 可能长期无症状。症状通常与体征同时出现，尽管有时疼痛先于体征出现。在后期阶段，MRONJ通常表现为下颌骨或上颌骨暴露骨的疼痛和脓性分泌物，这种情况很少见。牙齿和牙龈都有可能累及。可能出现口内瘘或口外瘘。

MRONJ的诊断 临床评估 当出现骨暴露，且坏死骨存在上颌骨或下颌骨至少8周时可诊断颌骨坏死。