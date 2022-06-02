风湿性多肌痛是一组与巨细胞（颞动脉）动脉炎密切相关的综合征。多见于>55岁以上的中老年人。通常导致近端肌群剧烈疼痛与僵硬征，无肌无力或肌萎缩，伴非特异性的全身症状。 ESR和C反应蛋白常常升高。 诊断是基于临床的。激素治疗通常是有效的。对中低剂量的泼尼松或甲泼尼龙出现显著而快速地反应，可支持该诊断。
（参见 血管炎概述。）
风湿性多肌痛多见于>55岁以上的人群，男女之比是1：2。
因为风湿性多肌痛与巨细胞动脉炎密切相关，有些专家认为这两个疾病是同一病理过程的不同表现。风湿性多肌痛比颞动脉炎更常见。一小部分患风湿性多肌痛的患者可发展为颞动脉炎，但有40％～60％颞动脉炎的患者同时患有风湿性多肌痛。风湿性多肌痛可先于、后于或与巨细胞动脉炎同时发生。
风湿性多肌痛的病因学及发病机制不明。超声和MRI表现提示他们可能是轻度中轴滑膜炎和黏液囊炎所致。
风湿性多肌痛的症状和体征
风湿性多肌痛的临床特点为双侧近端肩带，骨盆带、背部（上和下）以及颈部肌剧痛。晨僵也是典型症状，常持续60min以上。 肩部症状反映近端黏液囊炎（比如，三角肌下和肩峰下），较少发生肱二头肌肌腱炎或关节滑膜炎。 不适可能会使患者从睡眠中醒来，并且在早上更糟；有时严重到足以阻止患者起床和做简单的活动。 疼痛可能使患者感觉乏力，但不是真性肌无力。
风湿性多肌痛的诊断
临床表现
排除其他原因
在有典型症状的中老年患者中需要怀疑有风湿性多肌痛的可能，但是需要排除其他可能的原因。
通常需要检测ESR、C反应蛋白、CBC、促甲状腺激素和CK。 >80%的病人ESR明显增快，可>100mm/h，通常>50mm/h（魏氏法）。C-反应蛋白也升高。 肌电图、活检或其他检查（如类风湿因子）在风湿性多肌痛的患者中是正常的，但为了除外其他疾病有时也需要进行这些检查。
风湿性多肌痛的表现应与以下疾病鉴别：
风湿性多肌痛的治疗
泼尼松
开始以每日15～20mg口服的泼尼松治疗，对风湿性多肌痛有明显的效果，通常起效非常迅速（几小时或几天），这也可以支持该诊断。如果怀疑巨细胞动脉炎，皮质类固醇的剂量应该更高，并且需要进行巨细胞动脉炎的诊断评估。
通过症状，ESR和C-反应蛋白监测疗效。当症状减轻，应将糖皮质激素减量直至最低临床有效剂量，无需考虑ESR数值。 C-反应蛋白是在指示治疗反应方面优于ESR，因为ESR可能因其他原因在老年人中持续升高。部分患者在约2年内可停用激素，无复发者可更短，而另一些患者仍需小剂量维持多年。非甾体类抗炎药(NSAIDs)几乎不能充分发挥效果。
不能减激素剂量和频繁复发的患者可加用甲氨蝶呤（10〜15mg口服1次/周），需肾功能正常。在风湿性多肌痛中加用两种药物是有争议的，因为随机对照试验显示益处很小。使用抗肿瘤坏死因子（TNF）药物（英夫利昔单抗，阿达木单抗）和利妥昔单抗试验还没有表现出优势。
在老年患者中，临床医生应监测和治疗激素相关的副作用如糖尿病和高血压。对于长期服用激素的患者应给予二膦酸盐化合物预防骨质疏松。
巨细胞动脉炎可发生在风湿性多肌痛初发时或之后，有时甚至在风湿性多肌痛痊愈之后。所以所有患者应被告知一旦有头痛、咀嚼时疼痛以及特别是视力障碍时应立即报告医师。
关键点
风湿性多肌痛多见于>55岁以上的人群，导致近端肌痛和僵硬。
发生于在40%~60%的巨细胞动脉炎。
有ESR增快的支持性证据，和对中低剂量糖皮质激素的显著治疗反应，可作出临床诊断。
用糖皮质激素治疗并尽可能地逐渐减量
告知患者巨细胞动脉炎的症状。