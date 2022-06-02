风湿性多肌痛是一组与巨细胞（颞动脉）动脉炎密切相关的综合征。多见于>55岁以上的中老年人。通常导致近端肌群剧烈疼痛与僵硬征，无肌无力或肌萎缩，伴非特异性的全身症状。 ESR和C反应蛋白常常升高。 诊断是基于临床的。激素治疗通常是有效的。对中低剂量的泼尼松或甲泼尼龙出现显著而快速地反应，可支持该诊断。

（参见 血管炎概述。）

风湿性多肌痛多见于>55岁以上的人群，男女之比是1：2。

因为风湿性多肌痛与巨细胞动脉炎密切相关，有些专家认为这两个疾病是同一病理过程的不同表现。风湿性多肌痛比颞动脉炎更常见。一小部分患风湿性多肌痛的患者可发展为颞动脉炎，但有40％～60％颞动脉炎的患者同时患有风湿性多肌痛。风湿性多肌痛可先于、后于或与巨细胞动脉炎同时发生。

风湿性多肌痛的病因学及发病机制不明。超声和MRI表现提示他们可能是轻度中轴滑膜炎和黏液囊炎所致。

风湿性多肌痛的症状和体征 风湿性多肌痛的临床特点为双侧近端肩带，骨盆带、背部（上和下）以及颈部肌剧痛。晨僵也是典型症状，常持续60min以上。 肩部症状反映近端黏液囊炎（比如，三角肌下和肩峰下），较少发生肱二头肌肌腱炎或关节滑膜炎。 不适可能会使患者从睡眠中醒来，并且在早上更糟；有时严重到足以阻止患者起床和做简单的活动。 疼痛可能使患者感觉乏力，但不是真性肌无力。

风湿性多肌痛的诊断 临床表现

排除其他原因 在有典型症状的中老年患者中需要怀疑有风湿性多肌痛的可能，但是需要排除其他可能的原因。 通常需要检测ESR、C反应蛋白、CBC、促甲状腺激素和CK。 >80%的病人ESR明显增快，可>100mm/h，通常>50mm/h（魏氏法）。C-反应蛋白也升高。 肌电图、活检或其他检查（如类风湿因子）在风湿性多肌痛的患者中是正常的，但为了除外其他疾病有时也需要进行这些检查。 风湿性多肌痛的表现应与以下疾病鉴别： 类风湿性关节炎：在风湿性多肌痛中，约80%的患者没有慢性小关节滑膜炎、糜烂性或破坏性的病变、类风湿结节和类风湿因子阳性（尽管可有某些关节肿胀）。剩下的20%患者，与类风湿性关节炎鉴别比较困难。

自身免疫性肌炎：风湿性多肌痛以肌痛甚于肌无力；肌酶、肌电图和肌活检结果正常。

甲状腺功能减退：风湿性多肌痛患者的甲状腺功能和肌酶水平正常。

多发性骨髓瘤：风湿性多肌痛没有单克隆免疫球蛋白。

纤维肌痛：风湿性多肌痛的症状是局部症状，ESR通常升高，疼痛为触痛和肩部运动时痛（主动和被动），甚至当患者不注意时也痛。

风湿性多肌痛的治疗 泼尼松 开始以每日15～20mg口服的泼尼松治疗，对风湿性多肌痛有明显的效果，通常起效非常迅速（几小时或几天），这也可以支持该诊断。如果怀疑巨细胞动脉炎，皮质类固醇的剂量应该更高，并且需要进行巨细胞动脉炎的诊断评估。 通过症状，ESR和C-反应蛋白监测疗效。当症状减轻，应将糖皮质激素减量直至最低临床有效剂量，无需考虑ESR数值。 C-反应蛋白是在指示治疗反应方面优于ESR，因为ESR可能因其他原因在老年人中持续升高。部分患者在约2年内可停用激素，无复发者可更短，而另一些患者仍需小剂量维持多年。非甾体类抗炎药(NSAIDs)几乎不能充分发挥效果。 不能减激素剂量和频繁复发的患者可加用甲氨蝶呤（10〜15mg口服1次/周），需肾功能正常。在风湿性多肌痛中加用两种药物是有争议的，因为随机对照试验显示益处很小。使用抗肿瘤坏死因子（TNF）药物（英夫利昔单抗，阿达木单抗）和利妥昔单抗试验还没有表现出优势。 在老年患者中，临床医生应监测和治疗激素相关的副作用如糖尿病和高血压。对于长期服用激素的患者应给予二膦酸盐化合物预防骨质疏松。 巨细胞动脉炎可发生在风湿性多肌痛初发时或之后，有时甚至在风湿性多肌痛痊愈之后。所以所有患者应被告知一旦有头痛、咀嚼时疼痛以及特别是视力障碍时应立即报告医师。