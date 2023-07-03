（Horner综合征）

可卡因或阿普拉尼定滴眼液试验

MRI或CT明确病因

滴眼液试验可以辅助诊断Horner综合征，并描述其特征。

首先，将可卡因 （4% 或 10%）或阿可乐定（0.5％）滴入双眼：

可卡因： 可卡因阻断突触对去甲肾上腺素的再摄取，并导致未受影响的眼睛瞳孔扩张。如果存在节后病灶（周围性霍纳综合征）：因节后神经末梢退化，故患侧瞳孔不扩大，健侧瞳孔扩大，造成双侧瞳孔不等大程度增加。 如果病变低于颈上神经节（节前或中央霍纳综合征）并且节后纤维完好，受影响眼睛的瞳孔也扩张，并且双侧瞳孔不等大程度减少。

安普乐定：安普乐定是一种弱alpha-肾上腺素能激动剂，对正常眼睛的扩瞳效果不明显。 如果存在节后病变（外周霍纳综合征），受累眼睛的瞳孔比未受累眼睛的瞳孔扩张得更大，因为受累眼睛的虹膜扩张肌失去了交感神经支配，产生了肾上腺素能超敏反应。结果，双侧瞳孔不等大程度减少。（然而，如果责任病灶为急性，则结果可能假阴性。）如果病变是节前（或中央霍纳综合征），受影响的眼睛的瞳孔不扩张，因为虹膜扩张肌不发展肾上腺素能超敏感性;结果，双侧瞳孔不等大程度增加。

如果试验结果提示霍纳综合征，48h后双眼可滴入羟基苯丙胺（1％）以帮助定位病灶。羟基安非他明通过使去甲肾上腺素从突触前末端释放发挥作用。 如果存在节后病变，则该药不起作用，因为这些病变导致节后末梢退化。 因此，当使用羟基苯丙胺时，会发生以下情况：

神经节后病灶： 患侧瞳孔不扩大，健侧瞳孔扩大，造成双侧瞳孔不等大。

中央或节前病灶：患侧瞳孔正常扩大或扩大程度稍增加，健侧瞳孔正常扩大，造成双侧瞳孔不等大程度下降或不变。（但是，节后病灶有时会产生相同的结果。）

羟基苯丙胺比安普乐定的检测频率低，部分原因是羟基苯丙胺不太常用。 为使结果有效，羟基苯丙胺测试必须延迟至安普乐定滴注后至少24小时。

对于表现为Horner综合征的患者，应根据临床考虑，进一步行MRI或CT以除外大脑、脊髓、胸部或颈部疾病并定位病灶。