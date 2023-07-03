（Horner综合征）

Horner综合征是指由于颈交感神经传出通路病变引起的眼睑下垂、瞳孔缩小及同侧面部无汗。
(参见自主神经系统概述。）
霍纳综合征的病因
Horner综合征的症状和体征
Horner综合征的症状包括眼睑下垂、瞳孔缩小、病变同侧无汗及结膜充血。
DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
当存在先天性病变时，虹膜由于没有色素沉着而呈蓝灰色。
霍纳综合征的诊断
可卡因或阿普拉尼定滴眼液试验
MRI或CT明确病因
滴眼液试验可以辅助诊断Horner综合征，并描述其特征。
首先，将可卡因 （4% 或 10%）或阿可乐定（0.5％）滴入双眼：
可卡因：可卡因阻断突触对去甲肾上腺素的再摄取，并导致未受影响的眼睛瞳孔扩张。如果存在节后病灶（周围性霍纳综合征）：因节后神经末梢退化，故患侧瞳孔不扩大，健侧瞳孔扩大，造成双侧瞳孔不等大程度增加。 如果病变低于颈上神经节（节前或中央霍纳综合征）并且节后纤维完好，受影响眼睛的瞳孔也扩张，并且双侧瞳孔不等大程度减少。
安普乐定：安普乐定是一种弱alpha-肾上腺素能激动剂，对正常眼睛的扩瞳效果不明显。 如果存在节后病变（外周霍纳综合征），受累眼睛的瞳孔比未受累眼睛的瞳孔扩张得更大，因为受累眼睛的虹膜扩张肌失去了交感神经支配，产生了肾上腺素能超敏反应。结果，双侧瞳孔不等大程度减少。（然而，如果责任病灶为急性，则结果可能假阴性。）如果病变是节前（或中央霍纳综合征），受影响的眼睛的瞳孔不扩张，因为虹膜扩张肌不发展肾上腺素能超敏感性;结果，双侧瞳孔不等大程度增加。
如果试验结果提示霍纳综合征，48h后双眼可滴入羟基苯丙胺（1％）以帮助定位病灶。羟基安非他明通过使去甲肾上腺素从突触前末端释放发挥作用。 如果存在节后病变，则该药不起作用，因为这些病变导致节后末梢退化。 因此，当使用羟基苯丙胺时，会发生以下情况：
神经节后病灶：患侧瞳孔不扩大，健侧瞳孔扩大，造成双侧瞳孔不等大。
中央或节前病灶：患侧瞳孔正常扩大或扩大程度稍增加，健侧瞳孔正常扩大，造成双侧瞳孔不等大程度下降或不变。（但是，节后病灶有时会产生相同的结果。）
羟基苯丙胺比安普乐定的检测频率低，部分原因是羟基苯丙胺不太常用。 为使结果有效，羟基苯丙胺测试必须延迟至安普乐定滴注后至少24小时。
对于表现为Horner综合征的患者，应根据临床考虑，进一步行MRI或CT以除外大脑、脊髓、胸部或颈部疾病并定位病灶。
霍纳综合征的治疗
病因治疗
病因明确的Horner综合征可予对因治疗，原发性Horner综合征目前尚无治疗方法。
关键点
Horner综合征造成瞳孔缩小、睑下垂、面部无汗。
它是中枢或周围神经病变（节前或节后）引起的，破坏了从下丘脑到眼睛的颈交感神经通路。
用可卡因、安普乐定和/或羟基苯丙胺滴双眼以确定Horner综合征的诊断并帮助定位病变部位（节前或节后）。
行MRI或CT以除外大脑、脊髓、胸部或颈部疾病。
病因明确的，可予对因治疗；原发性霍纳综合征尚无治疗方法。