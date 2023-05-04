分期的某些组成部分是典型诊断评估的一部分，例如，支气管内超声可以在活检(EBUS)肺病变的同时对肿大的淋巴结进行取样。

所有的肺癌患者都需要进行影像学检查，以确定癌肿是否已经扩散转移。可以采用不同的检查组合。其中，有些是常规检查，而另外一些检查就需要根据检查结果是否可以影响治疗方案而采取：

PET或者PET-CT

从颈部到盆腔的CT检查和骨扫描（无法接受PET-CT检查时采用）

胸部MRI（用于评价靠近肺尖和膈肌的肿瘤的血供）

不明性质的结节活检（如果PET无法定性）

头部CT或者头颅MRI

PET扫描是一种相对准确、无创的检查，用于识别恶性纵隔淋巴结和其他远处转移（代谢分期）。PET-CT扫描是由一个扫描架中的两台扫描仪将PET和CT图像整合为一幅图像，其对NSCLC的分期比单独应用CT、PET或目测两种图像的关联更准确。PET和PET-CT的应用受到经济、设备条件和特异性的限制（也就是说该检查非常敏感，并且有着非常理想的阴性预测值，但是它的阳性预测值就不是那么高了）。当临床上对癌症的怀疑仍然很高时，可以在支气管镜检查或针活检等程序未能做出诊断后使用PET-CT。

如果无法接受PET-CT检查，从颈部至上腹部的薄层高分辨率CT（HRCT）（以发现颈部、锁骨上、肝脏和肾上腺的转移）对SCLC和NSCLC都是首要的分期检查之一。然而，CT通常难以区分炎症后改变和恶性胸腔内淋巴结增大，或难以区分肝脏、肾上腺的良恶性病变（这些区分可决定分期）。因此，如CT见这些部位有异常则行其他检查。

PET扫描无法明确时，支气管镜伴支气管超声、纵隔镜或视频胸腔镜（VATS）可用于活检有疑问的纵隔淋巴结。无PET扫描时，肝脏或肾上腺的可疑病变需通过细针穿刺活检来评估。

对肺尖( Pancoast) 和靠近膈肌的肿瘤(如间皮瘤) 进行分期时，胸部MRI比高分辨CT略为准确，同时还可以提供肿瘤周围血管的信息。MRI也可以帮助确定是否可以考虑手术切除。

通常还会对患者进行血液检查。钙和碱性磷酸酶水平升高，提示可能有骨转移。其他的血液检查，包括全血细胞计数、血清 白蛋白、AST、ALT、总体胆红素、电解质和肌酐水平，虽然不能帮助分期，但是可以提供很多预后相关的有用信息，如患者是否可以耐受治疗，是否可能存在副肿瘤综合征。

确诊后，所有肺癌患者应进行头颅影像学检查；MRI优于CT。头颅影像学检查在出现头痛或神经系统异常的患者中尤其必要。

有骨痛、血清钙或碱性磷酸酶增高的病人应行PET-CT检查，若无条件行PET-CT，则应行放射性核素骨扫描。