自主神经系统调控血压、心率、体温、体重、消化、新陈代谢、体液和电解质平衡、出汗、排尿、排便、性反应和其他生理过程。 很多器官可同时接受交感和副交感神经的冲动传入，但常以交感支配为主或以副交感支配为主，有时，交感和副交感的作用是相互拮抗的（如交感神经系统使心率增快，而副交感神经系统使心率减慢）。

交感神经系统促进分解代谢及激起人体的逃避反射（战斗或逃跑反应）。

副交感神经系统则促进合成代谢，它能将各种物质转化并储存起来(见表自主神经系统的划分)。

表格 自主神经系统的分布 表格

自主神经系统中的两种主要神经递质是

乙酰胆碱： 分泌乙酰胆碱的神经纤维称之为胆碱能纤维，包括所有交感和副交感神经的节前纤维、所有副交感神经的节后纤维和一些交感神经（支配竖毛肌、汗腺和血管壁）的节后纤维。

去甲肾上腺素：分泌去甲肾上腺素的神经纤维（肾上腺素能纤维）包括大部分交感神经节后纤维。从某种程度上说位于手掌或脚掌的汗腺也受肾上腺素能支配。

根据部位不同，肾上腺素能受体和胆碱能受体又分为不同的亚型。