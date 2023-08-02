失用(apraxia)是指大脑受损后，患者虽然有正常的活动能力和主观意愿，但不能执行有目的、以前已学会的运动功能。 诊断一般为临床诊断，包括神经心理测试，脑影像学检查（如，CT、MRI）以明确病因。失用的预后取决于病变的原因、范围和患者的年龄。对于失用症没有特殊的治疗方法，但物理和职业治疗可能会适度改善功能和患者的安全性。
孤立性失用症相对罕见。
失用症的病因
失用症的症状和体征
失用症的病人不能理解和完成复杂的运动指令，但运动、感觉、共济功能正常，且能完成复杂动作中的单个动作成分。通常，病人并不能认识到自己存在上述功能障碍。
常见的失用症类型可能包括
理想性失用症： 观念性失用症患者无法感知先前学习的复杂任务的目的，因此无法以正确的顺序计划或执行所需的自主运动。例如，他们可能先穿鞋再穿袜子。
思想运动性失用症： 这种类型的失用症是最常见的。当被要求执行常见的运动任务时，思维运动性失用患者不能这样做。 例如，他们不能模仿挥手告别或展示如何使用工具（如牙刷、锤子）等动作。
概念性失用症： 这种类型的失用症类似于思想运动性共济失调，但其正确使用工具的能力受损。例如，当拿到螺丝刀时，患者可能会尝试用它来书写，就好像它是一支钢笔一样。
结构性失用症： 结构性失用症患者无法绘制、构建或复制物体，即使他们理解任务并具有完成它的身体能力。例如，患者可能无法复制一个简单的几何形状，尽管他们能够看到和识别它，拿住和使用钢笔，并理解自己要做什么。
失用症的诊断
床旁神经系统检测
神经心理测试
脑影像学成像
床旁检查包括让病人执行或模仿一些简单的常用的动作指令（如，敬礼、停步或行走、梳头发、划火柴并吹灭、用钥匙开锁、使用螺丝刀、使用剪刀，深呼吸并且屏住呼吸）。同时需评价肌力和运动幅度以除外由于肌力减退和骨骼肌肉系统疾病引起的相关症状。
神经心理测试或专业治疗师能帮助更精确地明确失用的类型。神经心理测试是标准化测试，可提供有关大脑结构和功能完整性的信息。 它评估智力、执行功能（例如，计划、抽象、概念化）、注意力、记忆力、语言、知觉、感觉运动功能、动机、情绪和情绪、生活质量和个性。
应该询问看护者关于病人执行日常生活的能力，特别是一些需用工具的家务活（如，正确和安全地使用餐具、牙刷、使用灶具准备膳食、使用锤子、剪刀等）和书写能力。
需进一步行脑部影像学检查（如，CT或MRI，包括血管造影）以诊断是否表现出中枢性病变的特征（如，脑梗、出血、占位、局部萎缩）。
失用症的治疗
物理治疗和职业治疗
失用症没有特定的药物治疗。益智类药物也没有明显效果。
物理治疗和专业训练能帮助改善功能，但最有效的在于保持周围环境的安全和提供一些方便病人使用的装置。
失用症的预后
通常，失用症病人会失去独立日常生活的能力，至少在一定程度上需要照看。脑卒中引起的失用一般可以保持在比较稳定的水平，有些病人甚至可以在一定程度上有所改善。
关键点
失用症的病人不能理解和完成复杂的运动指令，但仍能完成运动指令动作中的单个动作成分。
请患者完成日常动作任务，推荐进行神经心理学测试，并行脑影像学检查。
根据需要推荐支持性物理和职业治疗。