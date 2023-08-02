床旁神经系统检测

神经心理测试

脑影像学成像

床旁检查包括让病人执行或模仿一些简单的常用的动作指令（如，敬礼、停步或行走、梳头发、划火柴并吹灭、用钥匙开锁、使用螺丝刀、使用剪刀，深呼吸并且屏住呼吸）。同时需评价肌力和运动幅度以除外由于肌力减退和骨骼肌肉系统疾病引起的相关症状。

神经心理测试或专业治疗师能帮助更精确地明确失用的类型。神经心理测试是标准化测试，可提供有关大脑结构和功能完整性的信息。 它评估智力、执行功能（例如，计划、抽象、概念化）、注意力、记忆力、语言、知觉、感觉运动功能、动机、情绪和情绪、生活质量和个性。

应该询问看护者关于病人执行日常生活的能力，特别是一些需用工具的家务活（如，正确和安全地使用餐具、牙刷、使用灶具准备膳食、使用锤子、剪刀等）和书写能力。

需进一步行脑部影像学检查（如，CT或MRI，包括血管造影）以诊断是否表现出中枢性病变的特征（如，脑梗、出血、占位、局部萎缩）。