持续短暂单侧神经痛样头痛发作伴结膜充血和流泪综合征(SUNCT)

短暂单侧神经痛样头痛伴结膜充血和流泪（SUNCT）发作以及短暂单侧神经痛样头痛发作（SUNA）是两种罕见的头痛疾病，其特征是单侧头痛和自主神经激活的发作极为频繁。

(参见头痛的诊断路径。）

SUNCT，如同 丛集性头痛，属于原发性头痛，其特点是在三叉神经分布区域的单侧疼痛和自主神经系统的表现。因此，SUNCT和丛集性头痛有时被组合为三叉神经自主神经性头痛。

伴有颅骨自主神经症状的短暂单侧神经痛性头痛发作（SUNA）与SUNCT相似，但自主神经表现包括结膜注射或撕裂，但不是两者都有。SUNCT和SUNA的其他表现相似。SUNCT和SUNA被认为是短期的单侧神经痛性头痛。

在SUNCT中，疼痛发作常见于眶周，发作极其频繁（高达200次/天），持续5至250秒。结膜充血往往是最突出的自主神经特征；流泪也可很明显。

SUNCT的诊断 临床评估 SUNCT的诊断为临床性的。进行 MRI 或 CT 以排除其他可能的原因，例如垂体瘤 SUNCT应与可导致类似症状的三叉神经痛区别开来；SUNCT的不同之处在于 它没有不应期。

疼痛主要发生在三叉神经的眼支。

发作不会被皮肤刺激而触发。

吲哚美辛不会像在其他一些头痛中那样可缓解本病症状。