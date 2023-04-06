丛集性头痛(cluster headache)引起非常痛苦的眶周和颞部的疼痛，以及同侧的自主神经症状（睑下垂、流泪、鼻漏、鼻塞）。诊断是基于临床的。 急性期治疗方法为静脉用曲普坦类药物、双氢麦角胺或吸氧。 预防是使用维拉帕米、锂、托吡酯、双丙戊酸钠、galcanezumab（一种单克隆抗体）或组合。

(参见头痛病人的诊断路径）

丛集性头痛男性多见，20～40岁多发，美国的患病率为0.4％。 通常丛集性头痛多周期性发作，1～3个月的发作期内，每天发作≥1次，之后是缓解期，在数月到数年内头痛逐渐缓解。也有些丛集性头痛病人的病情不会减轻。

病理生理学不明，但其发作的周期表明和下丘脑功能失常有关。

在发作期饮酒可诱发头痛，但缓解期不会诱发。

丛集性头痛的症状和体征 丛集性头痛症状非常具有特征。通常在一天的同一时间多次、频繁发作，经常在深夜把病人痛醒。 发作时疼痛总是局限于一侧，累及同侧的头部及眶颞部。疼痛非常剧烈，在数分钟内达到顶峰，而在30分钟到一小时内自行缓解。与偏头痛喜欢安静地躺在黑暗的房间里不同，丛集性头痛的病人显得坐立不安，在房间里不断的来回走动。 躁动严重时可导致怪异行为（例如，用头部撞击墙壁）。 自主神经症状包括鼻塞、流涕、流泪、面部潮红和霍纳综合征，都较明显，发生于头痛同侧。

丛集性头痛的诊断 临床评估 丛集性头痛的诊断依据其临床特征，并除外颅内病变。 其他具有自主神经症状的单侧原发性头痛综合征，有时与丛集性头痛一起被归为三叉神经自主头痛，应予以排除： SUNCT （结膜注射和撕裂引发的短暂单侧神经痛样头痛）和短时间单侧神经痛样头痛发作(SUNA)：发作是非常短暂的（5〜250秒），发生频率很高（高达200次/天）。

慢性阵发性偏头痛：该病发作相较丛集性头痛更频繁（每天发作>5次），持续时间更短（约30分钟）。

持续性偏头痛：特征是持续性的中度程度的头痛阵发性加剧。 与丛集性头痛和偏头痛)不同，上述两种头痛使用吲哚美辛有效，对其他非甾体消炎药物（NSAIDs）却没有反应。