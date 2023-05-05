原发性中枢神经系统淋巴瘤

MRI

有时行脑脊液分析或者活检

MRI可提示原发性脑淋巴瘤诊断。 然而，MRI可能无法区分脑弓形虫病（常见于AIDS患者）或一些来自淋巴瘤的神经胶质瘤，需要通过组织活检或脑脊液细胞学进行诊断。

如果 MRI 钆增强或临床检查发现脑膜体征，尤其是检测到颅神经病变，则必须检查脑脊液以排除淋巴瘤性脑膜炎。对免疫受损的人群，可能在脑脊液中检测出EB病毒DNA。如果脑脊液中未见异常淋巴细胞或EB病毒DNA，可能需要细针穿刺或开颅活检。因为淋巴瘤本身对激素高度敏感，活检前给予激素治疗可能使得病灶消失，导致活检假阴性。因此，除非由于急性临床恶化而绝对必要，否则在确诊之前不应给疑似 CNS 淋巴瘤的患者使用皮质类固醇。

原发性脑淋巴瘤的分期涉及胸部，腹部和骨盆的影像学检查。 裂隙灯检查眼睛； 并进行骨髓活检以确定肿瘤的扩散程度。