进行性核上性麻痹（PSP）

进行性核上性麻痹通常在中年后期起病。

首发症状可能是

头向后仰才能上下视或上下楼梯困难。

自主眼球运动（尤其是向下凝视）变得困难，但由被动头部运动（颈部屈曲、伸展）触发的垂直反射眼球运动不受影响。

运动减慢，肌肉强直，出现躯干肌张力障碍患者往往会向后倒下。

吞咽困难，构音障碍并情绪不稳（假性球麻痹），抑郁、睡眠紊乱是常见的。可能会出现静止性震颤。

最终，患者可出现痴呆。多数患者约5年内生活无法自理，10年内死亡 (1)。

根据主要症状或体征，进行性核上性麻痹 有几种不同的临床类型（2)：

进行性核上性麻痹伴理查森综合征（PSP-RS）：典型的进行性核上性麻痹，伴有进行性核上性眼肌麻痹和严重的平衡问题（最常见类型，在≥70%的病例中）

以帕金森综合征为主的进行性核上性麻痹(PSP-P):进行性核上性麻痹的帕金森型，对左旋多巴有效，导致短暂的轻微改善

伴有眼球运动功能障碍的 PSP (PSP-OM)：以眼球运动异常为特征（例如垂直核上性凝视麻痹）

进行性核上性麻痹伴进行性冻结步态(PSP- PGF):以进行性冻结步态为特征

以言语和语言障碍为主的进行性核上性麻痹（PSP-SL）：以进行性非流利性失语症或言语或语言障碍为特征

以额叶为主的 PSP（PSP-F）：以额颞叶退化为特征，伴有认知障碍或行为改变

进行性核上性麻痹伴明显的皮质基底节综合征(PSP- CBS):以皮质基底节综合征为特征，引起严重的不对称症状

以小脑性共济失调为主的进行性核上性麻痹(PSP-C)：以小脑体征为特征