第III颅（动眼）神经障碍

第三脑神经疾病的症状和体征

第三脑神经疾病的症状和体征

症状有复视和眼睑下垂。受累眼平视时偏向下外侧；内收迟缓且不过中线；上视受损。当下视时，上斜肌将引起眼球内收和旋转。

瞳孔可能正常或扩大，直接或间接对光反射迟钝或消失（传出神经受累）。瞳孔扩大可能为早期体征。

颅内动脉瘤或早期小脑幕脑疝导致动眼神经麻痹伴瞳孔扩大的患者可出现剧烈头痛，精神状态可能迅速恶化。