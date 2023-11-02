第III颅（动眼）神经障碍

第Ⅲ颅神经（动眼神经）麻痹会导致眼球运动障碍，有时还可影响瞳孔。其症状和体征包括复视、上睑下垂、眼球内收、上视和下视障碍，当累及瞳孔时，会产生瞳孔扩大、对光反射异常。伴有瞳孔异常，qie病人瞳孔反应越来越迟钝时，需尽快行神经影像检查检查小脑幕疝。
(参见神经眼科疾病和颅神经疾病概述。）
第三颅神经疾病的病因
第三脑神经疾病的症状和体征
症状有复视和眼睑下垂。受累眼平视时偏向下外侧；内收迟缓且不过中线；上视受损。当下视时，上斜肌将引起眼球内收和旋转。
瞳孔可能正常或扩大，直接或间接对光反射迟钝或消失（传出神经受累）。瞳孔扩大可能为早期体征。
颅内动脉瘤或早期小脑幕脑疝导致动眼神经麻痹伴瞳孔扩大的患者可出现剧烈头痛，精神状态可能迅速恶化。
第三颅神经疾病的诊断
临床评估
CT或MRI
第三脑神经疾病的鉴别诊断包括
中脑病变累及动眼神经（克劳德综合征、本尼迪克特综合征）
软脑膜肿瘤或感染
海绵窦疾病（颈动脉巨大动脉瘤、瘘，或血栓形成）
眶内结构性病变（如眼眶毛霉菌病）限制眼球运动
眼肌病（如甲状腺功能亢进或线粒体病导致）
神经肌肉接头疾病（如重症肌无力或肉毒杆菌中毒导致）
鉴别诊断要结合临床。眼球突出或内陷、曾有严重的眼球外伤史或有明确的眶内炎症，提示存在眶内器质性病变。双侧眼球活动麻痹、外展或上视麻痹、眼球突出，睑后退、下凝视时的睑滞后（Graefe征）但瞳孔正常的患者应该考虑Graves眼病（眼科疾病）。
诊断需进行CT或MRI的检查。如果患者瞳孔扩大且有突发剧烈头痛（提示动脉瘤破裂）或进行性意识受损（提示脑疝），须行急诊神经影像（CT或可能的MRI）检查。如果怀疑动脉瘤破裂，而CT（或MRI）无出血表现或无法快速行CT检查，那么必须尽快进行其他检查，如腰穿、磁共振血管成像、CT血管成像或脑血管造影等。海绵窦病变和眼眶毛霉菌病需要尽快进行MRI检查以便能及时治疗。
第III对颅神经疾病的治疗
各种各样，取决于病因
第III对颅神经疾病需根据病因开展治疗。
关键点
症状和体征包括复视，上睑下垂，内收和仰视和向下ning'shi障碍。
如果瞳孔受到影响，考虑动脉瘤和幕后疝。 如果瞳孔没有受累，考虑神经缺血（通常继发于糖尿病或高血压）。
根据临床评估和神经影像学排除其他可能原因； 如果患者头痛剧烈或反应迟钝，立即进行CT（或MRI）检查。
治疗引起麻痹的疾病。