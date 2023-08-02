患者所诉肌无力可能指疲乏感、肢体活动笨拙或真性肌无力。因此，检查者应准确地评价患者症状的特征，包括确切的部位、开始时间、诱发加重或缓解因素及伴随症状和体征。

检查时，应注意观察患者有无肌无力（伸直抬起的肢体会迅速下落）、震颤或其他不自主运动。检查特定的肌群时，检查者需施加一定的阻力，并且两侧对比。但是，当患者存在肌肉或关节疼痛时，很难用全力，所以会影响肌力评价。

癔症性或伪装肌无力患者开始时对抗阻力的肌活动正常，但会出现突然的放弃，或患者没有恰当使用辅助肌肉。例如，真正三角肌无力的患者利用辅肌使他们的躯干和颈部远离弱三角肌，因为他们想阻止检查者克服他们的弱点。 相反，在人为三角肌无力的患者中（例如由于装病），当肌肉被克服时，肩部和头部向弱三角肌倾斜，表明他们缺乏努力。

轻度的肌无力可表现为行走时上肢摆动幅度变小、向前平伸的上肢出现旋后、病变肢体活动减少、下肢外翻、快速轮替动作减慢以及其他精细动作的受损（如系纽扣、打开别针或从火柴盒中取一根火柴）。

需要对肌力进行分级，比较常用的量表为：

0度：未能见到肌肉收缩； 1度：可见肌肉收缩，但无肢体的移动； 2度：有肢体运动但不能对抗重力 3度：肢体可以抗重力运动，但不能抗阻力； 4度：肢体可以抗部分阻力； 5度：正常。

这种分级法对4～5度间肌力变化无法表示。

对于肢体远端的肌力可以用握力器或血压计的充气袖带做半定量评价。

一些功能性的检查有时能更详细的了解患者的肌无力与其功能受限的关系。 当患者进行这些检查时，检查者应注意观察并尽可能定量记录（如下蹲起立的次数、所迈上的台阶数等）。下蹲起立及迈上台阶测试主要评价患者近端肌力，而脚尖、脚跟行走主要评价患者远端肌力。从椅子上站起立时需用手撑提示存在股四头肌无力。需晃动身体来帮助手臂上举提示存在肩带肌无力。从仰卧位站起时，患者需先翻身呈俯卧位，再采取跪姿，用手撑地缓慢站起（Gowers征）说明患者存在骨盆带肌无力。

（参见 如何评估运动系统 和 神经系统检查介绍。）