运动无力可能是由于皮质脊髓束、基底神经节、脊椎、外周神经或肌肉功能障碍。对运动系统的仔细检查使临床医生能够定位病变，建立鉴别诊断，并选择适当的成像和/或实验室测试。

四肢和肩胛带应完全暴露，然后检查以下情况：

肌萎缩

肥大

不对称的发展

肌束颤动

肌强直

震颤

其他不自主运动，包括舞蹈症（短时急剧的动作）、手足徐动症（持续的扭转动作）和肌阵挛（肌肉急剧的突然收缩）。

检查肌张力时，患者需处于放松状态，检查者使患者的四肢被动地伸屈。

肌容积的减少往往提示存在肌萎缩，但有时双侧肌萎缩、较大或隐匿的肌肉的萎缩可能不明显，除非已经到了十分严重的阶段。在一些老年患者中，肌容积的减少是正常的。

如果存在某肌肉无力，需另外的肌肉更多的工作来代偿，则可能引起肌肉肥大；而假性肥大时，肌组织由结缔组织或糖原及脂肪等沉积物替代。

肌束颤动（皮肤下可见的短暂、细微、不规则的肌肉收缩）相对来说也是十分常见的。 虽然在正常人，尤其是老年人的腓肠肌可以出现肌束颤动，但它的出现往往提示下运动神经元病变（如神经变性、损伤及再生）。

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肌强直（肌肉持续收缩或直接叩击后放松减慢）提示可能存在强直性肌营养不良或其他肌强直性疾病，检查时可以发现患者在握紧拳头后不能很快地放开。

开始运动时肌张力很高，然后肌张力突然降低（即折刀样强直）或肌痉挛说明患者存在上运动神经元病变。

而铅管样强直（活动范围内呈均一的强直）常同时伴有齿轮样强直，提示基底节病变。

(参见如何评估肌肉力量 和 神经系统检查介绍。）