全面的神经系统和肌肉检查以明确定位或诊断发现。关键的体检常常包括：

颅神经

运动功能

协调性

步态

感觉

反射

颅神经检查包括面部的明显不对称和眼睑下垂；轻微的面部不对称可为正常情况。应检查眼外肌运动和面肌，包括咬肌的力量。鼻音声质提示腭肌乏力；检查呕吐反射和直接观察上颚没有多大帮助。 无法发出特定辅音（如发“ta-ta-ta”音）、讲话含混不清（舌构音障碍）提示舌肌无力。轻微伸舌不对称可能是正常情况。使病人对抗阻力转动头部和耸肩，来检查胸锁乳突肌和斜方肌的肌力。可使病人重复眨眼来测试是否存在疲劳现象。

运动系统检查包括视诊，检查肌张力和肌力。检查躯干是否存在脊柱后凸畸形（有时提示椎旁肌慢性无力）以及有无手术或外伤瘢痕。 肌张力障碍姿势（如斜颈）可妨碍运动，类似无力。检查肌肉是否有肌束颤动和萎缩；在肌萎缩侧索硬化症 (ALS) 中，两者都可能局部或不对称地开始。在晚期ALS患者中，舌肌束颤可能最明显。弥漫性肌萎缩在手部、面部及上肢带肌上表现最为明显。

通过被动运动评估肌张力。 周围神经病中，轻叩某肌（如小鱼际）可引起束颤，在强直性肌营养不良中则可引起肌强直收缩。

肌力检查包括近端肌、远端肌、伸肌和屈肌。一些近端大肌肉的检查包括，从坐位站起、下蹲和起立、头部抗阻力的伸、屈和旋转。

肌力强度通常以0~5的等级评定：

0级：未能见到肌肉收缩； 1级：可见肌肉收缩但无肢体运动 2级：有肢体运动但不能对抗重力 3级：肢体可以抗重力运动，但不能抗阻力； 4级：可较弱地对抗阻力 5级：正常。

尽管这些数字看起来很客观，但评分强度在3到5之间（无力早期的典型水平，通常发生初诊时）是相当主观的;如果症状是单侧的，与健侧比较有助于提升辨识度。通常，详细描述病人可以或无法完成的任务，远比简单完成0～5级的肌力评价有用，尤其在需评估无力随时间变化的情况下。认知功能障碍可能导致运动检查的不一致性（无法集中注意力完成一项运动任务）、持续重复行为、失用或无法完全配合。癔症和其他功能性无力的特征是突然放弃的肌无力，即开始时可正常对抗阻力，但会出现突然的放弃。

共济检查包括指鼻试验、跟膝胫动作、足趾-足跟的串联步态试验，以发现小脑功能障碍，其可见于小脑梗死、小脑蚓部萎缩（如酒精滥用）、某些遗传性脊髓小脑共济失调、多发性硬化和格兰-巴利综合征e的Miller Fisher变异型。

步态如下所示：

启步失败（开始行走时暂时冻结，随后见慌张步态）：帕金森病

失用症，就像脚粘在地上一样：正常压力脑积水或其他额叶疾病

慌张步态：帕金森病

患者肢体不对称，如当患者拖着一条腿和/或手臂摆动减小：半球中风

共济失调：小脑疾病

转向时步态不稳：帕金森病

检查是否可以用足跟和足趾行走，以明确是否存在远端肌无力。皮质脊髓束病变引起的肌无力，足跟行走尤为困难。剪刀样步态（腿在臀部和膝部轻度屈曲，呈蹲伏状，膝盖和大腿像剪刀一样交叉）和用足趾行走提示痉挛步态。腓总神经麻痹可产生跨阈步态（足下垂）。

感觉检查有助于肌无力的定位诊断（如存在感觉平面，则定位于脊髓），或提示某些肌无力的病因（如远端感觉减退，有助于明确临床怀疑的格兰-巴利综合征）

皮节分布中躯干束带样针刺感和压迫感提示脊髓病变，髓内和髓外病变均可产生。

检查反射。 如果没有深部腱反射，可尝试通过延德劳希克手法诱发（例如，尝试将互扣的双手外拉）。反射减退可能在一生中是正常的，或者随着年龄的增长而发生，但应双侧对称，增强手法应能诱发反射。需检查跖反射（伸趾或屈趾）。以下反应提示某些病变或病变部位：

经典的巴宾斯基反射（大脚趾伸展，其他脚趾分开）对于皮质脊髓束病变具有高度特异性（婴儿除外，因为皮质脊髓束不成熟，所以反射是生理性的）。

下颌反射正常而四肢腱反射亢进提示存在颈髓病变影响皮质脊髓束，通常是椎管狭窄。

在脊髓损伤中，肛门张力和/或肛门反射减弱或消失，但在格林巴利综合征的上行麻痹中均保留。

脊髓损伤平面以下的腹壁反射消失 （除了在 ALS 中它们莫名其妙地被保留下来）。

提睾反射可检测男性上腰髓和神经根的完整性。

评估还包括