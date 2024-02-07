震颤是相关拮抗肌群不自主的，有节奏，摆动的动作，通常累及手，头，脸，声带，躯干和腿。诊断是基于临床的。治疗取决于震颤的原因和类型，可能包括以下：避免诱发因素（生理性）、普萘洛尔或扑米酮（特发性）、物理治疗（小脑性）、左旋多巴（帕金森性）或可能的话深部脑刺激或丘脑切开术（用于药物难治性）。
（参见运动障碍和小脑疾病概述。）
震颤可能是
正常（生理）
病理
生理性震颤，通常几乎难以察觉，身体或精神紧张时明显。当可见时，这种震颤被称为增强生理性震颤。
震颤在以下方面可变
发生模式（例如，间歇性，持续性）
严重程度
发病形式（例如，慢性进展，突发）
震颤的严重程度可能与潜在病症的严重性不相关。例如，特发性震颤通常被认为是良性的，不会缩短寿命，但症状可能会致残。
震颤的病理生理学
各种脑干，锥体外系统，或小脑的病灶可引起震颤。外伤、缺血性病变、代谢性病变、或神经系统退行性病变均可导致神经元功能异常，从而导致震颤。 有时，震颤会表现为家庭聚集（如特发性震颤）。
分类
主要依据震颤发生时间来分类：
静止性震颤 在静止时可见，当身体某部分完全支撑时发生。活动时静止性震颤症状轻或无。经典帕金森病震颤（最常见的静止性震颤）为 3 至 6 个周期/秒（赫兹 [Hz]）。
动作性震颤 在肢体随意运动时最明显。当达到目标时，动作震颤的严重程度可能会改变，也可能不会改变；它们可以以不同的频率发生。动作性震颤可细分为姿势性震颤和运动性震颤。
当肢体保持固定位置以抵抗重力时（例如，伸展双臂时）,会发生姿势性震颤 。姿势性震颤可能因具体位置的不同而有所差异。
运动性震颤 发生在随意运动过程中，可细分为单纯运动性震颤和意向性震颤。简单运动性震颤在整个运动过程中具有大致相同的频率和振幅。当受影响的身体部位达到目标时，意向性震颤会逐渐增强。
复杂性震颤可以有多种震颤表现形式。
震颤也可以根据以下情况分类
生理性的（在正常范围内）
原发性疾病（特发性震颤、帕金森病）
继发于疾病（例如中风）
震颤通常根据震动频率（快速或缓慢）和运动幅度（细[低振幅]或粗[高振幅]）描述。
震颤的病因
生理性震颤
生理性震颤发生在原本健康的人。它通常为双手同时受累的动作性或姿势性震颤;幅度通常比较小。只有当存在某些应激因素时才是明显的。这些应激因素包括：
焦虑症
疲乏
运动
睡眠剥夺
酒精或某些其他中枢神经系统抑制剂药物（例如，苯并二氮杂zhuo类，阿片样物质）
某些症状性疾病（如甲亢）
摄入咖啡因或非法药物，如可卡因、安非他明或苯环己哌啶
使用某些治疗药物，如茶碱、beta肾上腺素能激动剂、皮质类固醇和丙戊酸钠
病理性（非生理性）震颤
病因有很多（见表震颤的一些原因），但最常见的如下：
震颤的部分原因
病因
有提示意义的临床表现
诊断方法
动作性震颤*
酒精或其他药物戒断（如苯二氮卓类或阿片类药物）
最后一次饮酒或服用药物或物质（如苯二氮卓类药物）后24-72小时开始出现躁动和轻微震颤
有时可伴有高血压、心动过速及发热，尤其常见于住院患者。
临床评估
药物或物质使用史（如锂、抗抑郁药、兴奋剂）
停止用药或物质后震颤症状有所改善
内分泌、代谢异常及中毒：
震颤伴有意识水平的改变（提示脑病）及明显的基础疾病（肾衰竭及肝衰竭）
有时多发性肌阵挛和阴性肌阵挛（星号）是震颤的代谢原因
眼球突出，反射亢进，心动过速及不耐热（提示甲亢）
极度难治性高血压（提示嗜铬细胞瘤）
TSH水平
24 小时尿液收集以检查变肾上腺素
采集24h尿液检查肾上腺素、血氨、尿素氮、血糖、血钙及PTH水平
重金属检测
特发性震颤
进行性持续性震颤(4-12 Hz)，通常对称，累及双上肢，有时累及头部和声音，特别是有震颤家族史的患者
可以用低剂量的酒精或其他镇静剂抑制
临床评估
生理性震颤
发生于正常人中的细小、快速（8～13Hz）的震颤，服用某些药物或特定条件下可加重（同上）
可以用低剂量的酒精或其他镇静剂抑制
临床评估
静止性震颤
使用阻断多巴胺受体或耗尽多巴胺储备的药物的历史
停药后震颤好转
低频率（3～6Hz）的交替性震颤，通常为拇指和示指的搓丸样动作，偶可见于下颌及腿
多伴有其他症状，如写字过小症，运动徐缓（运动慢），齿轮样强直及步态缓慢
多不伴帕金森病震颤的家族史，饮酒无改善
特定的临床诊断标准
对多巴胺能药物实验性治疗反应好
意向性震颤
小脑病变：
单侧肢体低频率（<4Hz）的震颤，伴有共济失调、辨距不良、轮替动作障碍（不能完成快速交替动作）及构音障碍
部分患者存在家族史（如Friedreich共济失调）
头颅MRI
某些药物或其他物质的使用史
停止用药或物质后震颤症状有所改善
复杂性震颤
Holmes震颤（中脑、红核、或丘脑震颤）
近端肢体为主的不规则低频（<4.5Hz）震颤。
可有静止性、姿势性及意向性震颤，多由中脑红核附近病变引起（卒中或多发性硬化）
偶伴有共济失调及肢体无力
头颅MRI
神经性震颤：
震颤类型及频率不一，通常表现为受累肢体的姿势性震颤及意向性震颤
其他周围神经病变的体征
肌电图
功能性（心因性）震颤
突发起病和（或）自发缓解的多种类型并存的震颤，伴有性格的改变
注意力集中时加重，分散注意力可使症状缓解
心因性震颤的一个关键诊断标志：当患者用未受影响的肢体进行自愿的节律性运动时，震颤夹带、改变或消除
临床评估
儿童或青年的多种不同的震颤（通常以近端肢体为主），多伴有肝衰竭，肌强直，步态笨拙、构音障碍、不合时宜的笑容、流涎及神经精神异常。
24h尿铜检测及血清铜蓝蛋白检测
裂隙灯检查虹膜角膜色素环（由铜沉积造成的）
*动作性震颤的分类可细分为姿势性震颤和运动性震颤（包括简单运动性震颤和意向性震颤）。单纯运动性震颤发生在随意运动过程中，并且在整个运动过程中大致相同。意向性震颤发生在自主运动时，当患肢接近目标时震颤逐渐增强。位置性震颤多发生于肢体保持于某种固定的抗重力的体位时。
BUN=血尿素氮；Hz=赫兹；PTH=甲状旁腺素； TSH=促甲状腺激素。
药物（见表 不同类型震颤的药物原因) 可引起或加重不同类型的震颤。低剂量的镇静剂（如酒精）可能会抑制某些震颤（如基本性和生理性震颤）；更高剂量可能引起或加重震颤。
不同药物相关的不同类型震颤
药物治疗
姿势性震颤
静止性震颤
意向性震颤
胺碘酮*
√
阿米替林*
√
两性霉素B
√
β-肾上腺素能激动剂（吸入）*
√
√
咖啡因*
√
降钙素
√
西咪替丁
√
可卡因*
√
环孢霉素*
√
√
阿糖胞苷
√
√
肾上腺素
√
乙醇*
√
√
√
氟哌啶醇*
√
√
异环磷酰胺
√
√
alpha干扰素
√
锂*
√
√
√
MDMA(摇头丸)
√
孕酮
√
√
胃复安*
√
美西律
√
尼古丁*
√
普鲁卡因酰胺
√
利血平
√
√
选择性5羟色胺再吸收抑制剂*
√
√
他克莫司
√
√
他莫西芬
√
茶碱*
√
硫利达嗪*
√
√
甲状腺素*
√
丙戊酸盐*
√
√
Vidarabine
√
*较为常见的震颤原因。
MDMA = 亚甲二氧基甲基苯丙胺； SSRI = 选择性血清素再摄取抑制剂。
Data from Morgan JC, Sethi KD: Drug-induced tremors.The Lancet Neurology 4:866–876, 2005.
震颤的评估
由于震颤的诊断很大部分依靠临床，所以仔细的病史采集及体格检查非常重要。
病史
现病史 应包括
发病形式（例如，慢性加重，突发）
发病年龄
受影响的身体部位
诱发因素（例如，运动，休息，站立）
缓解或加重的因素（例如，酒精，咖啡因，紧张，焦虑）
如急骤起病，需询问患者可能的促发因素（如：近期外伤及使用新药）。
系统性回顾病史，应寻找致病疾病的症状，包括
多次复发：多发性硬化
最近突发无力，语言障碍或构音障碍：卒中
体重减轻，食欲增加，心悸，腹泻，怕热：甲状腺功能亢进症
感觉障碍：周围神经病变
易激惹和幻觉：酒精戒断或药物毒性
既往史应包括与震颤相关的疾病（见表常见震颤的病因）。家族史应包括患者一级亲属的震颤情况。应审查患者的用药情况，以确定致病因素(见表 震颤的一些药物原因)，并应详细询问患者的咖啡因摄入、酒精和非法药物使用情况(尤其是近期停药的)。
体格检查
除了完整的神经系统检查外，重点检查同时还应注意震颤的分布和频率
受影响的身体部位在静息状态并受到支撑（例如，在病人的大腿）。
患者完成特定姿势（如，抱着双臂伸开）。
患者正在行走或用受累身体部位做任务。
检查者应注意引开患者注意力时（如连续计算100减7）震颤的变化情况。当患者表达长句时应注意声音的情况。
危险信号
要特别注意以下情况：
突发起病
无良性震颤家族史且起病年龄<50
存在其他神经系统缺损体征（如精神状态发生改变，肢体无力，脑神经麻痹，共济失调，构音障碍）
心动过速及激惹
临床表现解析
临床发现往往提示病因（见表震颤的一些病因）。
震颤的类型及发生的方式是有用的线索。
静止性震颤，通常表示帕金森病，尤其是单侧震颤或震颤局限于下巴或腿部时。
姿势性震颤提示生理性或特发性震颤（逐渐起病）或中毒及代谢性疾病（突然起病）。
严重的特发性震颤往往会与帕金森病相混淆，但可通过一些特征进行鉴别（见表帕金森病与特发性震颤的一些鉴别特征）。有时两种疾病可重叠（混合性特发性震颤-帕金森病）。
帕金森病与特发性震颤的鉴别要点
特征
帕金森病
特发性震颤
震颤类型
静止性震颤
姿势性震颤和意向性震颤
年龄
老年人（>60岁）
任何年龄
震颤起病方式
单侧
双侧
肌张力
齿轮样肌强直
正常
面部表情
降低
正常
步态
手部摆动减少
正常或轻微不平衡
震颤潜伏期
较长（8～9秒）
较短（1～2秒）
以下临床表现可提示震颤的病因：
功能性震颤的特点是发病迅速，频率和分布多变，同步性和分散性强。这种震颤以前被称为心因性震颤，尽管精神疾病对于诊断并非至关重要。
逐步的进展表明，缺血性血管疾病或多发性硬化症
使用一种新药物后的震颤发展表明，药物是原因。
住院24至72小时内出现震颤、躁动、心动过速和高血压可能意味着戒酒或其他镇静剂或使用非法药物。
注意观察步态。步态异常提示多发性硬化、卒中、帕金森病或小脑病变。帕金森病步态表现为步距变小及行走缓慢，而小脑病变多表现为宽基步态。对于神经精神性震颤，其步态往往具有表演性及前后不一致。特发性震颤，步态往往是正常的，但串联步态（把脚跟到脚趾）可能会出现异常。
可以识别心因性震颤，因为当患者精神上分心并且震颤频率与未受影响的身体部位有意识的敲击节奏同步（夹带）时，心因性震颤会减少或消失。在两个不同的身体部位同时保持不同的意志运动频率是很困难的。
检查
对于大多数患者，病史及体格检查足以明确震颤的可能病因。但是，下列情况仍需行头颅MRI或CT检查：
急性发生的震颤
进展迅速
局灶性神经系统体征提示结构性病变（例如，中风、脑肿瘤、脱髓鞘疾病）。
若震颤原因不明确（根据病史和体格检查），应进一步：
检测促甲状腺激素（TSH）和甲状腺素（T4），以检查甲状腺功能亢进症。
检测钙和甲状旁腺激素，以检查是否有甲状腺或甲状旁腺功能亢进。
检测血糖排除低血糖。
对于中毒性脑病的患者，基础疾病通常比较明显，但测定尿素氮及血氨水平有助于明确病因。对于不明原因的难治性高血压患者，需要测量血浆中的游离变肾上腺素。如果患者年龄<40岁且有不明原因的颤抖，尤其是颤抖具有翅膀跳动的特征（有或无帕金森综合征和张力障碍特征）且无良性颤抖家族史，则应测量血清铜蓝蛋白和尿铜水平以检查威尔逊病。（翅膀跳动是一种低频、高振幅、姿势诱发的手臂震颤，由肘部和手掌弯曲的手臂持续外展引起。）
肌电图 (EMG) 可帮助区分震颤与其他运动障碍（例如肌阵挛或肌张力障碍），但很少需要。
治疗震颤
生理性震颤
除非症状影响患者正常生活，一般无需治疗。避免一些引发因素（如咖啡因，疲劳，睡眠剥夺，药物，以及，如果可能，压力和焦虑）可以帮助预防或减轻症状
戒酒、甲状腺功能亢进、使用药物和可引起震颤的情况会加剧生理性震颤。 震颤对潜在疾病的治疗有反应。
口服苯二氮卓类药物可以提供短期益处，但应避免持续使用，因为可能会产生依赖性。长期间歇性使用是合理的，但长期每天使用会增加患痴呆症的风险。 普萘洛尔20～80mg po qid（和其他beta肾上腺素能受体拮抗剂）对于因药物或急性焦虑（如怯场）引起的震颤通常有效。
特发性震颤
普萘洛尔20～80mg po qid（或其他beta肾上腺素能受体拮抗剂）通常有效，扑米酮50～250mg po tid也有效。
对于一些患者，少量酒精摄入是有效的;然而，不常规推荐用酒精治疗，因为存在滥用的风险。
二线药物托吡酯25〜100mg 口服，一天三次和加巴喷丁300mg 口服，一天2-3次。如果其他药物不能控制震颤，可以添加苯二氮卓类药物，但应尽可能避免长期使用。
小脑性震颤
没有有效的药物可以治疗本症；物理治疗（如，使患肢承受重量或教会患者在活动肢体时固定住近端肢体）可能有效。
帕金森性震颤
药物抵抗性震颤
对于严重的、药物难治的原发性震颤，可以考虑单侧立体定向丘脑切开术或慢性单侧或双侧丘脑深部脑刺激的外科治疗。高强度聚焦超声（HIFU）可用于消融丘脑腹侧中间核，从而控制严重的对侧特发性震颤。
张力障碍性震颤对苍白球内侧的功能性神经外科手术反应较好。
在帕金森病患者中，在行丘脑、苍白球内侧或底丘脑核深部电刺激后震颤可显著减轻。
虽然目前这些技术已被广泛运用，但仅在药物治疗无效且不存在认知或心理障碍的患者中可考虑应用。
功能性（心因性）震颤
对于功能性震颤患者，震颤夹带可能会有所帮助。这种治疗是指当患者通过未受影响的肢体进行自主节律性运动时，震颤的改变或消除（1)。认知行为疗法和多学科评估也可能有帮助。
治疗参考文献
1.Espay AJ, Edwards MJ, Oggioni GD, et al: Tremor retrainment as therapeutic strategy in psychogenic (functional) tremor.Parkinsonism Relat Disord 20 (6):647–650, 2014.Epub 2014 Mar 20.doi: 10.1016/j.parkreldis.2014.02.029
老年特发性：震颤
许多老年患者认为震颤是年龄大后出现的正常现象，基本上不会寻求药物治疗。尽管特发性震颤在老年人中非常常见，但仍需仔细询问病史及体格检查以除外其他原因所致的震颤且评估症状是否严重到需要进行药物或手术干预。
在老年人中，相对较小剂量的药物就可能加重震颤，故需调整长期使用药物（如，胺碘酮、胃复安、选择性5-羟色胺再摄取抑制剂、甲状腺素）至最低有效剂量。同样，老年患者使用震颤治疗药物后更易出现不良反应。故老年患者用药需小心谨慎，通常要比平时剂量小。如可能，抗胆碱能药物在老年患者中应慎用。
震颤可明显影响老年患者肢体功能，特别是伴有其他躯体或认知功能受损时。物理治疗及职业训练可提供简单的处理策略，使用辅助工具可改善患者生活质量。
关键点
震颤可分为静止性震颤或动作性震颤（包括姿势性和运动性震颤）。
最常见的震颤包括生理性震颤、特发性震颤及帕金森病性震颤。
病史及体格检查可确定震颤的病因。
如果患者有静止性震颤，考虑帕金森病；如果患者有姿势或动作性震颤，考虑特发性或生理性震颤；如果患者有意向性震颤，考虑小脑性震颤。
突发起病的震颤或起病年龄<50岁，且无良性震颤家族史的患者，应进行全面评估 根据临床表现进行脑成像和实验室检查。
根据震颤的原因和类型的治疗：避免诱发因素（生理），心得安或扑米酮（特发性），物理疗法（小脑性），左旋多巴（帕金森性），深部脑刺激（致残性且耐药性）。