临床发现往往提示病因（见表震颤的一些病因）。

震颤的类型及发生的方式是有用的线索。

静止性震颤 ，通常表示帕金森病，尤其是单侧震颤或震颤局限于下巴或腿部时。

意向性震颤 提示小脑病变，但也可能是由于多发性硬化或Wilson病。

姿势性震颤提示生理性或特发性震颤（逐渐起病）或中毒及代谢性疾病（突然起病）。

严重的特发性震颤往往会与帕金森病相混淆，但可通过一些特征进行鉴别（见表帕金森病与特发性震颤的一些鉴别特征）。有时两种疾病可重叠（混合性特发性震颤-帕金森病）。

表格 帕金森病与特发性震颤的鉴别要点 表格

以下临床表现可提示震颤的病因：

功能性震颤的特点是发病迅速，频率和分布多变，同步性和分散性强。这种震颤以前被称为心因性震颤，尽管精神疾病对于诊断并非至关重要。

逐步的进展表明，缺血性血管疾病或多发性硬化症

使用一种新药物后的震颤发展表明，药物是原因。

住院24至72小时内出现震颤、躁动、心动过速和高血压可能意味着戒酒或其他镇静剂或使用非法药物。

注意观察步态。步态异常提示多发性硬化、卒中、帕金森病或小脑病变。帕金森病步态表现为步距变小及行走缓慢，而小脑病变多表现为宽基步态。对于神经精神性震颤，其步态往往具有表演性及前后不一致。特发性震颤，步态往往是正常的，但串联步态（把脚跟到脚趾）可能会出现异常。

可以识别心因性震颤，因为当患者精神上分心并且震颤频率与未受影响的身体部位有意识的敲击节奏同步（夹带）时，心因性震颤会减少或消失。在两个不同的身体部位同时保持不同的意志运动频率是很困难的。