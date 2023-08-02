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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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计算机断层扫描（CT）在神经系统疾病中的应用

作者：Mark Freedman, MD, MSc, University of Ottawa
已审核/已修订 8月 2023
看法 进行患者培训

    CT检查 (CT) 提供快速、无创的大脑和颅骨成像。 与MRI核磁共振相比，CT在观察后颅窝的骨结构（不是后颅窝的脑组织）、颅骨的底部和椎管方面具有优势。

    正常头部CT扫描（30岁成人）
    正常头部CT扫描(成人，30岁)-第1张
    正常头部CT扫描(成人，30岁)-第1张

    此图像是30岁年轻人头部的正常CT扫描。没有轴内、轴外积液或出血。存在灰白质的区别。沟纹是正常的。

    © 2017 Elliot K.Fishman, MD.

    正常头部CT扫描(成人，30岁)-第2张
    正常头部CT扫描(成人，30岁)-第2张

    此图像是30岁年轻人头部的正常CT扫描。没有轴内、轴外积液或出血。存在灰白质的区别。沟纹是正常的。

    © 2017 Elliot K.Fishman, MD.

    正常头部CT扫描(成人，30岁)-第3张
    正常头部CT扫描(成人，30岁)-第3张

    此图像是30岁年轻人头部的正常CT扫描。没有轴内、轴外积液或出血。存在灰白质的区别。脑室大小和脑沟是正常的。

    © 2017 Elliot K.Fishman, MD.

    正常头部CT扫描(成人，30岁)-第4张
    正常头部CT扫描(成人，30岁)-第4张

    此图像是30岁年轻人头部的正常CT扫描。没有轴内、轴外积液或出血。存在灰白质的区别。脑室大小和脑沟是正常的。

    © 2017 Elliot K.Fishman, MD.

    正常头部CT扫描(成人，30岁)-第5张
    正常头部CT扫描(成人，30岁)-第5张

    此图像是30岁年轻人头部的正常CT扫描。没有轴内、轴外积液或出血。存在灰白质的区别。脑室大小和脑沟是正常的。

    © 2017 Elliot K.Fishman, MD.

    正常头部CT扫描(成人，30岁)-第6张
    正常头部CT扫描(成人，30岁)-第6张

    此图像是30岁年轻人头部的正常CT扫描。没有轴内、轴外积液或出血。存在灰白质的区别。脑室大小和脑沟是正常的。

    © 2017 Elliot K.Fishman, MD.

    正常头部CT扫描(成人，30岁)-第7张
    正常头部CT扫描(成人，30岁)-第7张

    此图像是30岁年轻人头部的正常CT扫描。没有轴内、轴外积液或出血。存在灰白质的区别。脑室大小和脑沟是正常的。

    © 2017 Elliot K.Fishman, MD.

    正常头部CT扫描(成人，30岁)-第1张
    正常头部CT扫描(成人，30岁)-第1张

    此图像是30岁年轻人头部的正常CT扫描。没有轴内、轴外积液或出血。存在灰白质的区别。沟纹是正常的。

    © 2017 Elliot K.Fishman, MD.

    正常头部CT扫描(成人，30岁)-第2张
    正常头部CT扫描(成人，30岁)-第2张

    此图像是30岁年轻人头部的正常CT扫描。没有轴内、轴外积液或出血。存在灰白质的区别。沟纹是正常的。

    © 2017 Elliot K.Fishman, MD.

    正常头部CT扫描(成人，30岁)-第3张
    正常头部CT扫描(成人，30岁)-第3张

    此图像是30岁年轻人头部的正常CT扫描。没有轴内、轴外积液或出血。存在灰白质的区别。脑室大小和脑沟是正常的。

    © 2017 Elliot K.Fishman, MD.

    正常头部CT扫描(成人，30岁)-第4张
    正常头部CT扫描(成人，30岁)-第4张

    此图像是30岁年轻人头部的正常CT扫描。没有轴内、轴外积液或出血。存在灰白质的区别。脑室大小和脑沟是正常的。

    © 2017 Elliot K.Fishman, MD.

    正常头部CT扫描(成人，30岁)-第5张
    正常头部CT扫描(成人，30岁)-第5张

    此图像是30岁年轻人头部的正常CT扫描。没有轴内、轴外积液或出血。存在灰白质的区别。脑室大小和脑沟是正常的。

    © 2017 Elliot K.Fishman, MD.

    正常头部CT扫描(成人，30岁)-第6张
    正常头部CT扫描(成人，30岁)-第6张

    此图像是30岁年轻人头部的正常CT扫描。没有轴内、轴外积液或出血。存在灰白质的区别。脑室大小和脑沟是正常的。

    © 2017 Elliot K.Fishman, MD.

    正常头部CT扫描(成人，30岁)-第7张
    正常头部CT扫描(成人，30岁)-第7张

    此图像是30岁年轻人头部的正常CT扫描。没有轴内、轴外积液或出血。存在灰白质的区别。脑室大小和脑沟是正常的。

    © 2017 Elliot K.Fishman, MD.

    正常头部CT扫描（74岁成人）
    正常头部CT(成人，74岁)-第1张
    正常头部CT(成人，74岁)-第1张

    此图像是74岁成人头部的正常CT扫描。与30岁的头部正常CT扫描相比，脑沟较大。这些发现在这个年龄段是正常的。

    © 2017 Elliot K.Fishman, MD.

    正常头部CT(成人，74岁)-第2张
    正常头部CT(成人，74岁)-第2张

    此图像是74岁成人头部的正常CT扫描。与30岁的头部正常CT扫描相比，脑沟较大。这些发现在这个年龄段是正常的。

    © 2017 Elliot K.Fishman, MD.

    正常头部CT(成人，74岁)-第3张
    正常头部CT(成人，74岁)-第3张

    此图像是74岁成人头部的正常CT扫描。与30岁的头部正常CT扫描相比，脑室和脑沟较大。这些发现在这个年龄段是正常的。

    © 2017 Elliot K.Fishman, MD.

    正常头部CT(成人，74岁)-第4张
    正常头部CT(成人，74岁)-第4张

    此图像是74岁成人头部的正常CT扫描。与30岁的头部正常CT扫描相比，脑室和脑沟较大。这些发现在这个年龄段是正常的。

    © 2017 Elliot K.Fishman, MD.

    正常头部CT(成人，74岁)-第5张
    正常头部CT(成人，74岁)-第5张

    此图像是74岁成人头部的正常CT扫描。与30岁的头部正常CT扫描相比，脑室和脑沟较大。这些发现在这个年龄段是正常的。

    © 2017 Elliot K.Fishman, MD.

    正常头部CT(成人，74岁)-第6张
    正常头部CT(成人，74岁)-第6张

    此图像是74岁成人头部的正常CT扫描。与30岁的头部正常CT扫描相比，脑室和脑沟较大。这些发现在这个年龄段是正常的。

    © 2017 Elliot K.Fishman, MD.

    正常头部CT(成人，74岁)-第7张
    正常头部CT(成人，74岁)-第7张

    此图像是74岁成人头部的正常CT扫描。与30岁的头部正常CT扫描相比，脑室和脑沟较大。这些发现在这个年龄段是正常的。

    © 2017 Elliot K.Fishman, MD.

    正常头部CT扫描（成人，74岁）-第8张
    正常头部CT扫描（成人，74岁）-第8张

    此图像是74岁成人头部的正常CT扫描。与30岁的头部正常CT扫描相比，脑室和脑沟较大。这些发现在这个年龄段是正常的。

    © 2017 Elliot K.Fishman, MD.

    正常头部CT(成人，74岁)-第1张
    正常头部CT(成人，74岁)-第1张

    此图像是74岁成人头部的正常CT扫描。与30岁的头部正常CT扫描相比，脑沟较大。这些发现在这个年龄段是正常的。

    © 2017 Elliot K.Fishman, MD.

    正常头部CT(成人，74岁)-第2张
    正常头部CT(成人，74岁)-第2张

    此图像是74岁成人头部的正常CT扫描。与30岁的头部正常CT扫描相比，脑沟较大。这些发现在这个年龄段是正常的。

    © 2017 Elliot K.Fishman, MD.

    正常头部CT(成人，74岁)-第3张
    正常头部CT(成人，74岁)-第3张

    此图像是74岁成人头部的正常CT扫描。与30岁的头部正常CT扫描相比，脑室和脑沟较大。这些发现在这个年龄段是正常的。

    © 2017 Elliot K.Fishman, MD.

    正常头部CT(成人，74岁)-第4张
    正常头部CT(成人，74岁)-第4张

    此图像是74岁成人头部的正常CT扫描。与30岁的头部正常CT扫描相比，脑室和脑沟较大。这些发现在这个年龄段是正常的。

    © 2017 Elliot K.Fishman, MD.

    正常头部CT(成人，74岁)-第5张
    正常头部CT(成人，74岁)-第5张

    此图像是74岁成人头部的正常CT扫描。与30岁的头部正常CT扫描相比，脑室和脑沟较大。这些发现在这个年龄段是正常的。

    © 2017 Elliot K.Fishman, MD.

    正常头部CT(成人，74岁)-第6张
    正常头部CT(成人，74岁)-第6张

    此图像是74岁成人头部的正常CT扫描。与30岁的头部正常CT扫描相比，脑室和脑沟较大。这些发现在这个年龄段是正常的。

    © 2017 Elliot K.Fishman, MD.

    正常头部CT(成人，74岁)-第7张
    正常头部CT(成人，74岁)-第7张

    此图像是74岁成人头部的正常CT扫描。与30岁的头部正常CT扫描相比，脑室和脑沟较大。这些发现在这个年龄段是正常的。

    © 2017 Elliot K.Fishman, MD.

    正常头部CT扫描（成人，74岁）-第8张
    正常头部CT扫描（成人，74岁）-第8张

    此图像是74岁成人头部的正常CT扫描。与30岁的头部正常CT扫描相比，脑室和脑沟较大。这些发现在这个年龄段是正常的。

    © 2017 Elliot K.Fishman, MD.

    CT平扫能快速发现脑出血或大致了解重要的结构改变，且不需考虑造影剂可能引起的过敏或肾衰竭。

    静脉注射不透射线造影剂有助于检测异常结构病变，例如 如脑肿瘤脑脓肿和一些血管异常，包括动静脉畸形。 通过鞘内注射造影剂，CT可以发现并勾勒出侵入脑干、脊髓或脊神经根的异常结构（如脑膜瘤、椎间盘突出）和脊髓空洞症。然而，自从 MRI 出现以来，如今很少使用鞘内注射药物。

    CT血管造影通过造影剂可以显示脑血管情况，从而免除进一步行MRI和常规血管造影。

    造影剂副作用包括过敏反应和造影剂相关肾病。

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    版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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