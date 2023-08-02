二十个电极对称分布在头皮上，以检测大脑中与

癫痫

睡眠障碍

代谢性或结构性脑病

正常清醒状态脑电在枕叶及顶叶为8到12赫兹，50muV的波动的正弦alpha波；在额叶为 > 12赫兹，10到20muV 的beta波，其中穿插着4到7赫兹，20到100muV的θ波。

检查时要注意双侧大脑半球的对称性（不对称往往提示器质性病变），有无过度慢波（即1～4Hz，50～350muV的δ波，在意识不清、脑病和痴呆的病人中会出现）和其他异常波。

异常波形可能是非特异性的（如癫痫样尖锐波）或诊断性的（如失神癫痫发作为3Hz的尖峰和波形放电、Creutzfeldt-Jakob病为1Hz的周期性尖锐波）。

如果怀疑有痫性发作，而常规脑电图正常时，可采用一些刺激皮层活动的措施（如过度换气、闪光刺激、睡眠、睡眠剥夺）来诱发痫性电活动。鼻咽导联有时可以检测到脑电图无法检测到的颞叶癫痫病灶。 连续24小时或更长时间的动态脑电图监测（有或没有视频监控）通常可以确定短暂的记忆衰退、主观先兆症状或异常情景运动行为是否是由于癫痫活动所致。

如果临床医生需要判断一次发作是由于癫痫还是精神疾病，可以在行EEG检查时应用摄像机监测患者。这种方法（被称作视频EEG）也被应用于手术前观察一个特定致痫灶的异常，引起何种类型的癫痫。

EEG对于评估不确定病因的情节意识改变特别有用。