vCJD是一种罕见的获得性CJD。大多数病例发生在英国，截至2022年5月7日，英国有178例病例（4），相比之下，截至2022年5月，所有其他欧洲和非欧洲国家的病例为55例。变异型克雅发生于食入患牛海绵状脑病（BSE），即疯牛病的牛的牛肉后。

变异型克雅病的症状出现年龄（< 30岁）较散发型克雅病年轻。在近期的案例中，潜伏期（食用受污染牛肉到产生临床症状之间）大约12年至20年以上。

20世纪80年代初，由于动物副产品加工的法规过于宽松，可能使患羊痒病的羊或患疯牛病的牛的受污染的组织，经由牛的饲料，传播了羊痒病中的朊病毒（PrPSc）。这使得成千上万的牛感染了疯牛病。尽管疯牛病的影响遍及整个世界，因食用受感染牛肉而患上变异型克雅病的人却只占少数。

因为疯牛病的潜伏期较长，直至疯牛病在英国大肆流行后，人们才发现其与受污染饲料之间的联系。疯牛病的控制得益于对牛的大规模宰杀以及加工程序的改善，这些都大大减少了神经组织对肉的污染。在英国，变异型克雅病每年的新发病例，在2000年达到顶峰后，一直在稳步下降，至2011年只有2例。

有4例变异型克雅病与输血相关；它们发生在1996至1999年间接受输血的人中。在英国，大约1/2000的人可能为变异型克雅病的无症状携带者（基于大量阑尾组织样本的检查）;如果这些人去献血或接受外科手术，可能会传播疾病。目前尚不清楚是否有一群因为输入了受污染的血制品，将来可能会发展为变异型克雅病的潜伏者群体。然而，与vCJD相关的献血者转诊标准可能会进一步降低通过输血传播vCJD的风险，在法国和英国以外，输血传播的风险已经很低。

虽然变异型克雅病的案例在北美并未被报道过，疯牛病却已经在北美的几头牛身上被发现（4头在美国，20头在加拿大 [5]).。