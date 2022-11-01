克雅病（Creutzfeldt-Jakob disease，CJD）是最常见的人类朊病毒病。 它发生在世界各地，且有几种形式和亚型： CJD症状包括：痴呆、肌阵挛和其他中枢神经系统受损；死亡一般发生在发病后4个月至2年内，取决于CJD的形式和亚型。治疗方法以支持治疗为主。
（参见朊病毒病的概述。）
克雅氏病有三种形式（1)：
散发型（sCJD）
家族型
获得型
散发型克雅病是最常见，占85%。散发型克雅病感染者通常大于 40岁（中位数约65岁）。
家族型克雅病 占5％到15％。遗传几乎是普遍的常染色体显性遗传；发病年龄通常早于sCJD，平均病程可能更长。
获得型克雅病 大概占病例的比例不到1％。 通常在进食被朊病毒污染的牛肉后发生（见于变异型CJD[vCJD]）。医源性CJD（iCJD）是通过使用尸体角膜或硬膜移植、立体定向脑内电极、生长激素或从人类垂体制备的促性腺激素获得的(2)。 约一半的iCJD病例的变化类似于阿尔茨海默病，这表明在iCJD中，一种类似于阿尔茨海默病（除了CJD）的病症可通过医源性获得（3）。
变异型克雅病（vCJD）
vCJD是一种罕见的获得性CJD。大多数病例发生在英国，截至2022年5月7日，英国有178例病例（4），相比之下，截至2022年5月，所有其他欧洲和非欧洲国家的病例为55例。变异型克雅发生于食入患牛海绵状脑病（BSE），即疯牛病的牛的牛肉后。
变异型克雅病的症状出现年龄（< 30岁）较散发型克雅病年轻。在近期的案例中，潜伏期（食用受污染牛肉到产生临床症状之间）大约12年至20年以上。
20世纪80年代初，由于动物副产品加工的法规过于宽松，可能使患羊痒病的羊或患疯牛病的牛的受污染的组织，经由牛的饲料，传播了羊痒病中的朊病毒（PrPSc）。这使得成千上万的牛感染了疯牛病。尽管疯牛病的影响遍及整个世界，因食用受感染牛肉而患上变异型克雅病的人却只占少数。
因为疯牛病的潜伏期较长，直至疯牛病在英国大肆流行后，人们才发现其与受污染饲料之间的联系。疯牛病的控制得益于对牛的大规模宰杀以及加工程序的改善，这些都大大减少了神经组织对肉的污染。在英国，变异型克雅病每年的新发病例，在2000年达到顶峰后，一直在稳步下降，至2011年只有2例。
有4例变异型克雅病与输血相关；它们发生在1996至1999年间接受输血的人中。在英国，大约1/2000的人可能为变异型克雅病的无症状携带者（基于大量阑尾组织样本的检查）;如果这些人去献血或接受外科手术，可能会传播疾病。目前尚不清楚是否有一群因为输入了受污染的血制品，将来可能会发展为变异型克雅病的潜伏者群体。然而，与vCJD相关的献血者转诊标准可能会进一步降低通过输血传播vCJD的风险，在法国和英国以外，输血传播的风险已经很低。
虽然变异型克雅病的案例在北美并未被报道过，疯牛病却已经在北美的几头牛身上被发现（4头在美国，20头在加拿大 [5]).。
参考文献
1.Gambetti P, Kong Q, Zou W, et al: Sporadic and familial CJD: Classification and characterisation.Br Med Bull 66 (1): 213–239, 2003.doi: https://doi.org/10.1093/bmb/66.1.213
2.Ritchie DL, Barria MA, Peden, AH, et al: UK Iatrogenic Creutzfeldt-Jakob disease: Investigating human prion transmission across genotypic barriers using human tissue-based and molecular approaches.Acta Neuropathol 133 (4): 579–595, 2017. doi: 10.1007/s00401-016-1638-x
3.Cali I, Cohen ML, Haik S, et al: Iatrogenic Creutzfeldt-Jakob disease with amyloid-β pathology: An international study.Acta Neuropathol Commun 6 (1):5, 2018.doi: 10.1186/s40478-017-0503-z
4, Variant CJD cases worldwide: National CJD Research & Surveillance Unit.截至2022年5月7日数据正确。访问时间：10/18/22。
5.Centers for Disease Control and Prevention (CDC): BSE in North America.截至2021年9月10日。访问时间：10/18/22。
克雅氏病的症状和体征
约有70％的克雅病患者表现为记忆衰退、意识混乱，所有的病人最终都会出现上述症状。约15%～20%的病人有运动和共济失调，这些症状在发病早期多见。病程的中到晚期经常出现噪音或其他感觉刺激引发的肌阵挛（惊吓阵挛）。 变异型克雅病的患者的精神症状（如焦虑，抑郁），较记忆衰退更显著。两种类型的晚期症状类似。
尽管痴呆、共济失调和肌阵挛是本病的特征性症状，病人也可有其他神经症状（如幻觉、癫痫、周围神经病、各种运动障碍）。
视觉异常（如视野缺损、复视、视物模糊和视觉失认症）在散发型克雅病中较常见。
克雅氏病的诊断
弥散加权磁共振
脑脊液 (CSF) 中的标志物
排除其他疾病
有快速进展性痴呆的老年病人，尤其是伴有肌阵挛或共济失调的病人应考虑克雅病可能。然而，有些疾病的临床表现与克雅病类似，必须加以考虑；包括
中枢神经系统 (CNS) 血管炎
快速进展的阿尔茨海默病
桥本脑病（一种自身免疫性脑病，其特点是高甲状腺抗体水平，且对皮质类固醇有反应）
血管内淋巴瘤（一种罕见的淋巴瘤）
累及边缘系统、脑干和小脑的脑炎
锂或铋中毒。
对于有英国或其他高危国家的受朊病毒污染的牛肉接触史的有症状年轻患者，或是有克雅病家族史（家族型克雅病）的患者，需考虑克雅病的可能。散发型克雅病很少发生在年轻患者，对于这些患者，其他疾病必须被排除在外。
诊断CJD可能会比较困难。
克雅病最好的无创诊断方法是
弥散加权磁共振成像
它可以检测到皮质带和/或基底神经节中不断演变的高信号斑片状区域（明亮区域），这强烈提示CJD。
14-3-3蛋白，脑特异性烯醇化酶，以及tau蛋白的脑脊液含量通常增加，但这并非克雅病所特有。一种名为实时震动诱导转化（RT-QulC）的CSF测试，放大并检测CSF中最低量的朊病毒活性；这种检测似乎比以前的CSF检测更准确，灵敏度约为90%，特异性约为99%(1)。类似的测试可以通过识别尿液中的朊病毒来检测克雅病。
脑电图完成。约70％的克雅病患者脑电图呈阳性；脑电图显示特征性周期性尖波，但这种模式通常发生在疾病的晚期，并且可能只是一过性的。
脑组织活检通常没有必要。
诊断参考文献
1.Foutz A, Appleby BS, Hamlin C, et al: Diagnostic and prognostic value of human prion detection in cerebrospinal fluid.Ann Neurol 81 (1):79–92, 2017.doi: 10.1002/ana.24833
克雅氏病的预后
通常在6到12个月内发生死亡，肺炎是常见死因。与散发型克雅病相比，变异型克雅病的生存期较长（平均1.5年）。
克雅氏病的治疗
支持治疗
只有对CJD相关症状的支持性治疗。
克雅氏病的预防
由于缺乏有效的治疗方法，预防传染性克雅病显得更为重要。
处理可疑病人体液和组织的人员必须戴上手套，避免黏膜接触。 被污染的皮肤可用4％的氢氧化钠消毒5～10分钟，而后用大量清水冲洗。
对于与疑似或确诊的CJD患者的组织接触过的材料，建议在132°C蒸汽下高压灭菌1小时，或浸泡在1 N氢氧化钠（正常当量浓度）或10％次氯酸钠溶液中1 h。 标准的消毒措施（如甲醛）是无效的。
美国农业部（USDA）目前进行疯牛病的监测。
关键点
克雅病（CJD）是最常见的人类朊病毒病；散发型约占85%。
获得性CJD，占CJD病例的1％以下，可能是由于食用了朊病毒污染的牛肉（在变异型CJD [vCJD]中）所致，或可通过医源性处置获得。
大多数vCJD病例发生在英国（截至2022年5月为178例，自2011年以来只有2例）；截至2022年5月，其他欧洲和非欧洲国家的病例之和为54例。
约70％的CJD患者出现记忆力丧失或混淆，最终所有患者均可出现; 15％~20％的患者表现为不协调和共济失调。
对于快速进展性痴呆的老年患者考虑CJD，特别是若他们也有肌阵挛或共济失调；曾接触过朊病毒污染的牛肉或有CJD家族史的有症状的年轻患者也应怀疑诊断。
弥散加权MRI检查皮质带和/或基底神经节中是否有高信号的斑块区域，这强烈提示CJD；也可以考虑对CSF进行RT-QuIC测试。
死亡通常发生在6到12个月内，但vCJD的预期寿命更长，平均为1.5年。
建议将蒸汽高压灭菌或将受污染的材料浸入氢氧化钠或次氯酸钠中以防止扩散。