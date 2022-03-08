慢性疼痛是指持续或反复疼痛>3个月，急性组织损伤吸收或伤口经久不愈引起的疼痛>1个月。 其原因包括慢性疾病（如，癌症、关节炎和糖尿病等）、损伤（如，椎间盘突出、韧带撕裂伤）和许多主要疼痛障碍（如，神经性疼痛、纤维组织肌痛、慢性头痛）。治疗时可采用多种药物及心理治疗。

(参见纤维肌痛 和 疼痛概述。）

长期的不可治愈的慢性病（如，癌症、类风湿关节炎、椎间盘突出）可引起持续刺激疼痛感受器，从而引起疼痛，这类疼痛均属于慢性疼痛的范畴。即使是轻微损伤可引起神经系统（包括周围神经感受器到大脑皮层整个通路）持续时间较长的改变（致敏化作用）。即使疼痛感受器没有受到持续刺激，也会产生持续疼痛。随着敏感性的上调，原本由即将治愈的疾病引起的轻微疼痛，在患者看来也会成为剧烈疼痛。

在一些病例中（如外伤后的慢性背痛），原始的疼痛传入信号是十分明显的；而在另一些病例中（如慢性头痛、不典型面痛、慢性腹痛），其本身的传入信号是较远而隐蔽的。

心理因素可能会加重持续性疼痛。因此，慢性疼痛可能与可识别的生理过程不成比例。 慢性疼痛也可以引起或加重精神问题（如抑郁、焦虑）。区分心理原因和结果通常很困难，但如果疼痛、抑郁和焦虑共存，它们通常会加剧整体疼痛体验。

来自患者周围的各种因素（如，家庭成员、朋友等）都会使其的慢性疼痛持续存在。

纤维肌痛综合征 纤维肌痛 是最常见的慢性广泛性疼痛综合征。患病率为 2% 至 3%。在女性中更常见；然而，随着更新的诊断标准不再强调对一定数量的局部压痛点的需求，现在被诊断患有纤维肌痛的男性比过去多，性别差距也缩小了。 病理生理学尚不清楚，但可能涉及伴有疼痛调节受损的中枢致敏综合征，并且伤害感受通路和处理中心已启动并对刺激过度反应。 诊断是临床的，并且没有确认性诊断测试。然而，一些组织已经制定了特定的诊断标准（1, 2）。

纤维肌痛参考 1.Galvez-Sánchez CM, A. Reyes del Paso GA: Diagnostic criteria for fibromyalgia: Critical review and future perspectives.J Clin Med 9 (4): 1219, 2020.2020 年 4 月 23 日在线发布。doi: 10.3390/jcm9041219 2.Häuser W, Brähler E, Ablin J, Wolfe F: Modified 2016 American College of Rheumatology fibromyalgia criteria, the analgesic, anesthetic, and addiction clinical trial translations innovations opportunities and networks–American Pain Society Pain Taxonomy, and the Prevalence of Fibromyalgia.Arthritis Care & Research 73 (5): 617–625, 2021.

慢性疼痛的症状和体征 慢性疼痛常可引起自主神经症状（如，疲乏、睡眠障碍、食欲下降、体重下降、性欲下降、便秘等），这些症状常逐渐加重。长期不能缓解的疼痛可引起抑郁和焦虑，干扰患者的正常生活。病人可能变得懒散或社交恐惧，并对身体不适过于关注。还可能有严重心理和社会损害，从而缺乏基本的社会功能。

慢性疼痛的诊断 首先评估生理原因及在症状改变时进行评估 应适当评估慢性疼痛的病因并确定其特征，以便在可能的情况下做出诊断。但是，在全面检查后，若没有新的发现，也没有必要再进行重复的检查。最佳的方法是停止检查，并关注疼痛的缓解以及功能的重建。 同时需评价疼痛对患者日常生活的影响；评价一般需职业治疗师完成。 如果怀疑由精神疾病（如，严重抑郁、焦虑障碍）引起的疼痛或疼痛引起相关精神问题时，也需进行专业的精神评估。如果不能控制伴随的精神病，则疼痛缓解和功能改善的可能性很小。

关键点 伤害性刺激，神经系统的敏化作用，和心理因素可导致慢性疼痛。

区分心理因素和慢性疼痛的影响是很困难的。

寻求即使心理因素是突出的因素，仍需寻找生理原因，并始终评估疼痛对患者生活的影响。

对控制不佳的疼痛采用多模式治疗（如，适当的物理，心理，行为和介入治疗；药物治疗）。