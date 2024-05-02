慢性腹痛和再发性腹痛

现病史应明确疼痛的部位、性质、持续时间、发作时间、复发频率、疼痛加剧或缓解的因素（特别是与进食或排便的关系）。需要对牛奶和奶制品是否会导致腹部绞痛、腹胀或腹胀进行具体调查，因为乳糖不耐症很常见，尤其是在黑人、西班牙裔、亚洲人（特别是东亚国家）和美洲印第安人中，随着年龄的增长，这种情况越来越频繁。

系统回顾应询问伴随的消化道症状如：胃食管反流、厌食、腹胀或“胀气”、恶心、呕吐、黄疸、黑便、血尿、呕血、体重下降以及黏液血便等。肠道症状，如腹泻、便秘，大便性状、颜色或排便习惯改变等都非常重要。

饮食史很重要。 例如，饮用大量可乐、果汁等饮料（含大量的果糖及山梨醇），或产气食物（例如豆类、洋葱、卷心菜、花椰菜），可致青少年不明原因腹痛。

既往史应该包括所有腹部手术史及时间，既往检查结果及治疗情况。用药史应包括处方药、非法药物使用及饮酒的详细信息。

需确定再发性腹痛家族史和（或）发热，及已确诊的镰状细胞病、镰状细胞特征、家族性地中海热及卟啉病等病史。