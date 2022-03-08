急性疼痛，是机体对组织急性损伤的一种反应，是由于外周疼痛感受器及其特定的Adelta及C类神经纤维被激活而产生（伤害性感受器）。

慢性疼痛 ，则与组织的持续性损伤及上述纤维的持续激活有关。然而，组织损伤的严重程度并不总是预示慢性或急性疼痛的严重程度。慢性疼痛也可能是由于周围神经系统或中枢神经系统的持续损伤或功能障碍造成的(导致神经性疼痛)。

伤害性疼痛 （由组织损伤引起的疼痛）可能是身体或内脏疼痛。躯体疼痛感受器主要位于皮肤、皮下组织、筋膜、其他结缔组织、骨内膜、骨外膜、关节囊等部位。这些感受器的激活可引起相应部位的剧痛或钝痛，但是当涉及皮肤和皮下组织时，烧灼痛并非不常见。内脏疼痛感受器主要位于相应的内脏及其周围的结缔组织中。由于中空器官阻塞引起的内脏疼痛很难定位，部位很深，有时会抽筋，可能会转移到远处的皮肤部位。内脏包膜或深部结缔组织损伤引起的内脏痛往往是局限而剧烈的。

心理因素可调节疼痛的强烈强度，其调节程度范围高度可变。思想和情绪在疼痛的感知中起重要作用。许多慢性疼痛患者也同时有心理问题，尤其是抑郁和焦虑。 因为某些精神症状(如：一些躯体化症状障碍)-常被定义为自我报告的疼痛，使患者不能很好地解释疼痛，以至于误认为有精神障碍，并因此失去了适当的治疗。

疼痛由于认知资源的要求导致损害多种认知领域，包括注意力，记忆力，集中力和思想内容，可能通过要求的认知资源。

许多疼痛症状是由多因素造成的。如，慢性腰部疼痛及癌性疼痛等均有明显痛觉感受器受累，但另一方面，由于神经损伤造成的神经性疼痛也是原因之一。