特发性睡眠增多是日间过度嗜睡伴或不伴夜间睡眠增多，其与发作性睡病区别之处在于没有猝倒、睡眠麻痹和入睡前幻觉。

（参见睡眠和觉醒障碍患者的解决方法。）

特发性睡眠过多没有什么特征性表现。 原因推测为中枢神经系统功能障碍。

主要症状为白天过度嗜睡，早晨起床困难；睡眠时间可能延长或不延长。