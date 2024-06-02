看法 进行患者培训
特发性睡眠增多是日间过度嗜睡伴或不伴夜间睡眠增多，其与发作性睡病区别之处在于没有猝倒、睡眠麻痹和入睡前幻觉。
（参见睡眠和觉醒障碍患者的解决方法。）
特发性睡眠过多没有什么特征性表现。 原因推测为中枢神经系统功能障碍。
主要症状为白天过度嗜睡，早晨起床困难；睡眠时间可能延长或不延长。
特发性睡眠增多的诊断
病史或睡眠记录
睡眠测试
在伴夜间睡眠增多的特发性睡眠增多中，病史及睡眠记录提示夜间睡眠时间>10小时，无夜间睡眠增多的特发性睡眠增多中，夜眠时间>6小时但<10小时。在以上两型中多导睡眠图均显示无其他睡眠异常。多睡眠潜伏期测试显示睡眠潜伏期缩短（<8分钟）且少于2个REM周期。通常，特发性嗜睡症患者难以醒来，当他们醒来时，他们会经历一段以嗜睡、认知能力下降和运动障碍为特征的睡眠惯性。
特发性睡眠增多的治疗
与发作性睡病的治疗相似
特发性嗜睡症的治疗类似于嗜睡症；即用促醒药物（如莫达非尼、羟丁酸盐）治疗（1）。
治疗参考文献
1.Arnulf I, Thomas R, Roy A, Dauvilliers Y: Update on the treatment of idiopathic hypersomnia: Progress, challenges, and expert opinion.Sleep Med Rev. 69:101766. doi: 10.1016/j.smrv.2023.101766.DOI: 10.1016/j.smrv.2023.101766