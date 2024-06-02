发作性睡病的特征是慢性日间过度嗜睡，常伴突发的失张力（猝倒）。其他症状包括睡眠麻痹、睡前及半醒幻觉。依据多导睡眠图和多重睡眠潜伏期测试可诊断。猝倒症和白天过度嗜睡的治疗方法是使用莫达非尼、阿莫达非尼、索拉非托、匹托利桑特或羟基丁酸盐。

（参见睡眠和觉醒障碍患者的解决方法。）

发作性睡病的病因未明。在欧洲、日本和美国，发病率为0.2～1.6/1000 (1)。男女发病率相等。

发作性睡病有两种类型（2 型发作性睡病比 1 型更常见）（2）：

类型1：由于下丘脑分泌素缺乏所导致，且伴有猝倒的发作性睡病（由突然的情绪反应所诱发的瞬间肌无力或瘫痪）、睡眠麻痹和入睡前幻觉

类型 2：嗜睡症，下丘脑分泌素水平正常，无猝倒症；主要表现为 EDS。

发作性睡病与特定的人白细胞抗原（HLA）单倍型密切相关，但病因并不被认为是遗传的。双胞胎的一致性较低（1 型发作性睡病的一致性约为 25% [3]），这表明环境因素起着重要作用，而环境因素往往会引发这种疾病。在发作性睡病动物和1型发作性睡病患者的脑脊液（CSF）中缺乏神经肽下丘脑泌素-1，这表明其病因可能是与HLA相关的自身免疫性破坏下丘脑外侧含有下丘脑泌素的神经元。

发作性睡病的特征是快速动眼（REM）睡眠的时间与控制受干扰。因此，REM睡眠干扰了清醒时以及从清醒到睡眠的转换过程。1 型嗜睡症患者的许多症状是由姿势性肌肉麻痹和生动梦境引起的，这是 REM 的特征。

Kleine-Levin综合征是发生于青春期男孩的一种非常罕见的疾病，类似于嗜睡症。 Kleine-Levin 综合征会导致发作性嗜睡（白天过度嗜睡）和食欲亢进。 其病因不明，可能是对某种感染的自身免疫反应。

发作性睡病的症状和体征 嗜睡症的主要症状为： 日间过度嗜睡（EDS）

猝倒

睡前或半醒幻觉

睡眠麻痹

夜间睡眠受干扰（由于觉醒增加） 高达 15% 的患者有这 5 种症状（1）。 症状多从青春期或成人早期开始，无原发疾病，但可由一种疾病、应激原、或一段时间的睡眠剥夺诱发。一经确诊，发作性睡病会持续终身，但不会影响寿命。 日间睡眠过多 EDS 是 1 型和 2 型嗜睡症患者的主要症状，并且可能随时发生。睡眠事件在一天内可以不发生或多次发生，每次持续数分钟到数小时。患者只能短暂的克服想睡的欲望，但能像正常睡眠一样被唤醒。 睡眠多在单调的情景下发生（如阅读、看电视和参加会议等），但也可发生于复杂的活动中（如驾驶、演讲、写作、进食等）。 患者还可能遭遇睡眠发作，即无征兆的突发性睡眠事件。患者睡后可能感到清醒，但几分钟后又很快入睡。 夜间的睡眠可能被生动、恐怖的梦惊醒，睡眠质量因频繁醒来而并不令人满意。 后果包括：生产力下降、人际关系破裂、注意力不集中、失去动力、抑郁、生活质量的急剧下降，以及潜在的躯体伤害（尤其是交通事故的原因）。 猝倒 短暂的肌无力或麻痹发作不会失去意识，通常持续<2分钟；它们是由突然的情绪反应引起的，例如笑声、愤怒、恐惧、喜悦，或者经常是惊讶。 无力可局限于某些肢体（如当鱼上钩时患者无法握住鱼竿）或在大笑（如“笑到脱”）或突然生气某个肢体的下垂。猝倒症也会影响其他肌肉：下巴可能会下垂，面部肌肉可能会颤动，眼睛可能会闭上，头部可能会点头，膝盖可能会弯曲，说话可能会含糊不清。视力可能会模糊。这些表现与REM睡眠时的肌肉失张力相似。 约有五分之一的患者会出现临床显著的猝倒症，而且仅发生在 1 型嗜睡症患者中。 睡眠麻痹 患者在刚入睡或刚醒来时暂时无法动弹。这些表现可能非常令人害怕。其与REM睡眠期伴随的运动抑制相似。 1/4的患者有睡眠麻痹，但健康的儿童，甚至少数健康的成人也可发生睡眠麻痹 (1) 。在嗜睡症患者中，睡眠麻痹主要影响1型嗜睡症患者。 催眠的或半醒的幻觉 特别是在刚入睡时(入睡前幻觉)或刚醒来时(较少出现)，会出现非常生动的听觉或视觉错觉或幻觉。它们很难与强烈的白日梦区分，且与生动的梦境有点类似，后者在快速眼动睡眠中是正常的。 约30～60%的患者存在入睡幻觉，且在健康的儿童身上，偶尔在健康的成人身上也会发生 (1)。在嗜睡症患者中，它主要影响 1 型患者。 干扰夜间睡眠 嗜睡症患者的微觉醒增加也会影响睡眠，可能会加重EDS。1 型和2 型嗜睡症患者都会出现睡眠障碍。 症状和体征 1.Drakatos P, Leschiziner GD: Update on hypersomnias of central origin.Curr Opin Pulm Med 20(6):572-580, 2014.doi: 10.1097/MCP.0000000000000098

发作性睡病的诊断 多导睡眠描记术

多睡眠潜伏期测试 从症状发作到嗜睡症的诊断延迟10年是常见的。 猝倒病史强烈提示患有1型嗜睡症的患者可能患有EDS。 对于有EDS的患者，夜间多导睡眠图加多睡眠潜伏期测试（MSLT），若有以下发现，可以确诊发作性睡病： 在5次日间小睡中的至少2次中有REM睡眠期发生，或1次日间小睡中有REM发生加上之前的夜间多导睡眠图

平均睡眠潜伏期（入睡的时间）≤8分钟

夜间多导联睡眠图无其他具有诊断意义的异常发现 发作性睡病1型的患者可以通过猝倒史确诊； 2型患者则依据无猝倒史诊断。EDS 发生在 1 型或 2 型发作性睡病患者中。 清醒维持试验对诊断没有帮助，但有助于监测治疗的效果。 其他导致慢性日间过度嗜睡的疾病通常由病史和体格检查提示；脑影像学和血、尿的检测可以帮助明确诊断。这些疾病包括：下丘脑或脑干上部的占位性病变、颅内压增高和某些脑炎。甲减、高血糖、低血糖、贫血、尿毒症、高碳酸血症、高钙血症、肝衰竭和癫痫，均能引起日间过度嗜睡，伴或不伴睡眠增多。急性、短暂的日间过度嗜睡及睡眠增多，一般伴随于全身性的疾病如流行性感冒。嗜睡症也发生在因非洲锥虫病（昏睡病）而引起的脑膜脑炎患者中，该病由采采蝇传播。

发作性睡病的治疗 莫达非尼或阿莫达非尼

含氧酸盐

Solriamfetol

Pitolisant 如果患者偶尔出现睡眠麻痹或催眠和催眠幻觉、偶发性和部分猝倒以及轻度 EDS，发作性睡病可能不需要治疗。 其余病人可使用促觉醒药物和抗猝倒药物。患者应在夜间保证充足的睡眠，并在每天的同一时间（多为下午）打个小盹（<30分钟）。中风患者应避免诱发因素（如笑声、愤怒、恐惧） (1)。 为了 1型嗜睡症，应使用氧酸钠 或匹托立坦治疗猝倒症，如果EDS持续存在，则应添加莫达非尼。 对于2型发作性睡病， 莫达非尼应作为一线治疗药物，索里亚姆非托醇作为 EDS 的二线治疗。匹托立坦也可用于治疗EDS。 莫达非尼,是一种长效促醒药物，可以帮助EDS患者。药物的作用机制尚不清楚。莫达非尼通常在早上服用。根据需要增加剂量。如药效不能持续至夜间，虽然有可能影响夜间睡眠，仍可在中午或下午1点加服小剂量 本药。 莫达非尼的副作用包括恶心和头痛，可以通过降低初始剂量和缓慢滴注来缓解。莫达非尼可以降低口服避孕药的效力，且存在一定的滥用倾向，虽然很低。罕见情况下，服用莫达非尼的患者会发生严重的皮疹和Stevens-Johnson综合征。如果出现严重反应，应停止用药。莫达非尼不应在怀孕期间使用，因为它可能会导致严重的胎儿先天性异常，包括心脏异常。 阿莫达非尼， 这 R-莫达非尼的对映体，具有类似的益处和副作用，但作用时间更长；早上服用一次。 磺胺甲酚 是一种去甲肾上腺素-多巴胺再摄取抑制剂。 它适用于治疗发作性睡病或阻塞性睡眠呼吸暂停 (OSA) 患者的 EDS（但不是猝倒症）。肾功能不全患者需调整剂量，终末期肾病患者不应使用本品。在临床试验中，solriamfetol 具有良好的耐受性，可显著缓解成人发作性睡病以及 OSA 和 EDS 患者的过度嗜睡症状（由 Epworth 嗜睡量表和清醒测试的维持记录）。 最常见的不良反应是失眠、头痛、恶心、食欲下降和腹泻。 与口服避孕药没有相互作用。 匹托利坦是一种组胺-3受体反向激动剂，适用于治疗嗜睡症患者的EDS和猝倒。Pitolisant每天一次（醒来时服用）。可以增加剂量。肾或肝功能损害患者需调整剂量，终末期肾病患者不应使用匹多糖。 不良反应包括头痛、易怒、焦虑和恶心。 它与口服避孕药相互作用，使它们的效果降低。它可以延长 QT 间期，应予以监测。 氧丁酸盐，有 3 种剂型（每晚服用两次的高钠剂型、每晚服用一次的高钠剂型和每晚服用两次的低钠剂型），也可用于治疗 EDS 和猝倒症。睡前服用，然后在 2.5 至 4 小时后服用相同剂量（如果使用每晚两次的配方）。副作用包括头痛、恶心、眩晕、鼻咽炎、嗜睡、呕吐、尿失禁，有时可出现梦游。羟丁酸是附表 III 药物，具有滥用和依赖的可能性。琥珀酸半醛脱氢酶缺乏症患者禁用。对于未经治疗的呼吸系统疾病、高血压或心力衰竭的患者，应谨慎使用羟丁酸钠 。 三环类抗抑郁药（尤其是氯丙咪嗪、丙米嗪和普罗替林）和单胺氧化酶抑制剂（如文拉法辛、氟西汀）过去曾用于治疗猝倒、睡眠瘫痪、入睡前幻觉和催眠后幻觉，但关于这些药物有效性的数据是有限的。仅当匹托利坦和羟丁酸无效时才应使用这些药物。 哌甲酯 或者 苯丙胺衍生物 如果患者对促醒药物没有反应或不能耐受，可以使用镇静剂（包括甲基苯丙胺和右旋苯丙胺）。然而，所有兴奋剂都应考虑作为莫达非尼、阿莫达非尼、索里亚姆非托和 pitolisant 之后的3 线或 4 线药物。如果为 > 40 岁的患者开具兴奋剂处方，则应进行运动压力测试以确定患者是否患有潜在的心血管疾病。 哌醋甲酯和安非他明衍生物有长效制剂，因此可在许多患者中每天服用一次。 但是，这些兴奋剂有明显的副作用，包括躁动，高血压，心动过速，心肌梗塞（继发于血管收缩），食欲变化和情绪变化（例如躁狂反应）。滥用可能性很高。 治疗参考文献 1.Maski K, Trotti LM, Kotagal S, et al: Treatment of central disorders of hypersomnolence: an American Academy of Sleep Medicine clinical practice guideline.J Clin Sleep Med 17(9):1881-1893, 2021.doi: 10.5664/jcsm.9328