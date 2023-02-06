脊髓自主神经反射异常

自主神经反射异常是一种自主神经系统失调疾病，发生在脊髓损伤患者中，可导致危及生命的高血压。

它发生在 20% 到 70% 的患者中，发生在脊髓损伤后 1 个月到 1 年。

脊髓损伤通常高于 T6 水平，在低于 T10 水平的损伤后不太可能发生反射异常。危及生命的高血压是由脊髓损伤水平以下的有害刺激引起的；在大约 85% 的患者中，刺激是泌尿系统疾病，例如膀胱扩张或尿路感染。在多达 85% 的病例中，原因是膀胱膨胀，通常是由于膀胱导管堵塞。肠胀气和粪便嵌塞是第二常见的沉淀物；它们占病例的 13% 至 19%。

脊髓自主神经反射异常的病理生理学 脊髓损伤水平以下的内脏或皮肤刺激会引起反射性交感神经活动，导致弥漫性血管收缩和血压 (BP) 升高。正常情况下，血压升高会刺激副交感神经代偿，血管舒张和血压矫正。然而，如果脊髓受伤，副交感神经反应不能在脊髓损伤下方传播，持续的血管收缩会导致持续的有害性高血压。对于低于 T10 的病变，内脏血管床的神经支配保持完整，允许该区域的代偿性副交感神经扩张。 挑衅性刺激包括中空内脏（例如肠或膀胱）的膨胀、压疮、尿路感染、骨折、内科或外科手术，甚至性交。

脊髓自主神经反射异常的症状和体征 自主神经反射障碍的症状是多变的、间歇性的。 并且通常突然发作。 它们包括头痛、恶心和呕吐、视力问题、鼻塞以及焦虑和厄运感。大量出汗、潮红和立毛发生在脊髓损伤水平以上；皮肤干燥、苍白的血管收缩发生在损伤水平以下。 高血压可能导致高血压危象，包括肺水肿、颅内出血、癫痫发作、视网膜脱离、心肌梗塞和死亡。

脊髓自主神经反射异常的诊断 临床评估 对于 T6 水平以上的脊髓损伤、严重高血压和交感神经活动增加的患者，尤其是由空腔内脏扩张引起的患者，应怀疑自主神经反射异常。 如果患者有 T6 或更高的脊髓病变并报告头痛，临床医生应怀疑自主神经反射异常。对于此类患者，应立即测量血压并根据需要进行纠正。 在没有脊髓损伤的患者中引起疼痛或不适的任何刺激（例如压疮、向内生长的脚趾甲）都可能导致脊髓损伤患者的自主神经反射异常。可能需要进行彻底的医学评估。

脊髓自主神经反射异常的治疗 刺激刺激的管理

控制血压 自主神经反射障碍的治疗需要密切监测生命体征。 应纠正和/或去除挑衅性刺激。严重 高血压 立即用速效药物治疗，如硝酸盐、肼苯哒嗪、拉贝洛尔或硝苯地平。 孕妇可能需要专业的产科护理。

脊髓自主神经反射异常的预防 使用肉毒杆菌毒素 A 对膀胱进行化学去神经已被证明在适当使用时有助于预防自主神经反射异常（即，当所有其他预防措施均无效时）。 在更换膀胱导管前膀胱内注射利多卡因可能会减少膀胱膨胀发作的频率。