高血压的治疗可能涉及 生活方式的改变 单独使用（例如饮食调整、减肥、锻炼）或与药物联合使用。该决定 用药物治疗 基于血压 (BP) 水平、是否存在动脉粥样硬化性心血管疾病 (ASCVD) 或其危险因素，以及 其他考虑因素。
多种药物对于高血压的初始治疗和后续管理都是有效的:
治疗稳定期高血压的药物选择和使用在别处讨论。 高血压急症的治疗，见表 高血压急症的肠外用药。
作用于肾上腺素能神经的抗高血压药物
作用于肾上腺素能神经的药物（见表高血压肾上腺素能调节剂）包括中枢性alpha2激动剂、突触后alpha1阻断剂和非选择性周围肾上腺素能阻断剂。
作用于肾上腺素能神经的抗高血压药物
药物治疗*
重要的不良反应
备注
alpha2激动剂（作用于中枢）
可乐定
困倦、镇静作用、口干、疲劳、性功能障碍、突然停药时高血压反跳（特别在剂量大或合并使用的beta受体阻断剂仍继续使用时），可乐定贴片引起的局部皮肤反应；甲基多巴可能会引起肝损害和Coomb试验阳性的溶血性贫血
因为可能会发生体位性低血压，老年人应慎用
会干扰荧光法测定尿儿茶酚胺水平
不应与 α-1 受体阻滞剂合用，因为有可能出现严重的直立性低血压的风险。
可乐定TTS（贴片）
胍那苄
胍法辛
甲基多巴
alpha-1受体阻滞剂
多沙唑嗪
“首剂”晕厥、体位性低血压、虚弱、心悸、头痛
因为可能会发生体位性低血压，老年人应慎用
减轻良性前列腺增生的症状
哌唑嗪
特拉唑嗪
*外周作用肾上腺素受体阻滞剂（如胍那决尔、胍乙啶、利血平）在美国已不再使用。
TTS=经皮治疗系统
α2激动剂（如甲基多巴、可乐定、胍那苄、胍法辛）可刺激脑干α2肾上腺素能受体，降低交感神经活性，降低血压。因为作用于中枢，alpha2激动剂比其他抗高血压更容易产生困倦、嗜睡和抑郁，已不再广泛使用。可乐定 可以作为贴剂每周一次透皮使用；因此，它对于难以坚持治疗的患者（例如痴呆症患者）可能有用。突然停药可能会出现高血压反弹。
突触后alpha1阻断剂（如哌唑嗪、特拉唑嗪、多沙唑嗪）已不再用于高血压的初级治疗，因为证据显示死亡率并没有降低。而且，多沙唑嗪 单独使用，或与除利尿剂外的其他抗高血压药合用时增加心力衰竭的危险。其他不良反应包括首剂晕厥、直立性低血压、虚弱、心悸和头痛。但是，它们可能用于前列腺肥大者和需要第四种抗高血压药患者，或者已经使用最大剂量beta受体阻滞剂的交感神经张力高（即具有较高的心脏速率和扣球血压）的人群。
高血压 ACE 抑制剂
ACE抑制剂（见表口服ACE抑制剂和血管紧张素受体阻滞剂治疗高血压）通过干扰血管紧张素I转化为血管紧张素Ⅱ并抑制缓激肽降解来降低血压，从而在降低周围血管阻力时不引起反射性心动过速。这类药物可降低大多数高血压病人的血压，而不论血浆肾素活性如何。由于ACE抑制剂有保护肾脏的作用，因此糖尿病病人可选择这类药物，不建议对非洲血统的患者进行初步治疗，因为在进行初步治疗时，它们似乎会增加中风的风险。
干咳、刺激性咳嗽是最常见的不良反应，估计在北美和欧洲人群中这一比例高达 20%，在亚洲人群中高达 40%（1, 2）。血管性水肿 是最严重的不良反应，如果影响口咽，可能致命。血管性水肿在非洲血统的患者和吸烟的患者中最为常见。
ACE抑制剂可能升高血清钾及肌酐水平，特别是在慢性肾病患者和应用潴钾利尿剂、钾补充剂或非甾体消炎药（NSAIDs）的病人。
ACE抑制剂禁用于妊娠。
肾病患者应至少每3个月监测1次血清肌酐和钾水平。慢性肾病3期（30mL/min<eGFR<60mL/min）的病人用ACE抑制剂时通常能耐受血清肌酐比基线升高30%～35%。在下列病人，ACE抑制剂可导致 急性肾损伤：低血容量或严重心力衰竭者、严重双侧肾动脉狭窄者或严重肾动脉狭窄的孤立肾患者。
噻嗪类利尿剂可增强 ACE 抑制剂的抗高血压活性 血管紧张素II 受体阻滞剂比其他类别的抗高血压药更有效（3, 4）。螺内酯和依普利酮似乎也增强ACE抑制剂的效果。
治疗高血压的口服血管紧张素转换酶（ACE）抑制剂和血管紧张素Ⅱ受体阻断剂
药物治疗
重要的不良反应
ACE抑制剂*
贝那普利
皮疹、咳嗽、血管性水肿、高钾血症（特别是肾功能不全或使用非甾体消炎药、潴钾利尿剂和钾补充剂的患者）、味觉障碍、可逆性急性肾损伤（如果肾动脉狭窄累及一侧或两侧肾脏而危及肾功能）、蛋白尿（采用推荐剂量时极少发生）、中性白细胞减少（少见）、开始治疗时低血压（特别是高血浆肾素活性的患者或由于利尿剂或其他原因致低血容量的患者）
卡托普利
依那普利
福辛普利
赖诺普利
培哚普利
喹那普利
雷米普利
群多普利
血管紧张素II受体阻断剂
阿齐沙坦
头晕、血管性水肿（非常少见）；理论上，各种ACE抑制剂对肾功能（不包括蛋白尿和中性白细胞减少）、血清钾和血压的不良作用相似
坎地沙坦
依普沙坦
厄贝沙坦
氯沙坦
奥美沙坦
替米沙坦
缬沙坦
* 所有 ACE 抑制剂和 血管紧张素II 受体阻滞剂在怀孕期间是禁忌的（可能导致发育中的胎儿受伤或死亡）。
ACE抑制剂参考文献
1.Israili ZH, Hall WD.Cough and angioneurotic edema associated with angiotensin-converting enzyme inhibitor therapy.A review of the literature and pathophysiology. Ann Intern Med 117(3):234-242, 1992.doi:10.7326/0003-4819-117-3-234
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血管紧张素II 高血压受体阻滞剂
血管紧张素II 受体阻滞剂(见表 口服ACE抑制剂和血管紧张素II受体阻滞剂治疗高血压 )阻断 血管紧张素II 受体，因此干扰 肾素-血管紧张素系统 。血管紧张素II受体阻断剂和ACE抑制剂作为抗高血压药同样有效。血管紧张素II受体拮抗剂通过组织ACE封闭可能产生额外好处。在左心室衰竭或I型糖尿病肾病患者，这两类药有着相同的有益作用。血管紧张素Ⅱ受体阻断剂不能与ACE抑制剂合用，但和beta受体阻断剂合用使心力衰竭病人的住院率下降。血管紧张素II 受体阻滞剂可安全用于估计 GFR 的任何人 > 30 mL/min可降低心血管风险和肾脏疾病进展。
不良事件的发生率很低；与ACE抑制剂相比，血管性水肿发生的频率要少得多。血管紧张素II受体阻滞剂在肾血管性高血压、血容量不足和严重心力衰竭患者中的使用注意事项与血管紧张素转换酶抑制剂相同（ 高血压的口服血管紧张素转换酶抑制剂和血管紧张素II.受体阻滞剂）。妊娠期间禁用血管紧张素Ⅱ受体阻断剂。
高血压受体阻滞剂
β受体阻滞剂不再是治疗高血压的一线药物。然而，它们可能对患有其他疾病的高血压患者有用，这些疾病可能会受益于β受体阻滞剂，例如 心绞痛， 以前的 心肌梗塞， 或者 心脏衰竭。否则，β-受体阻滞剂对中风和总体死亡率的保护作用不如其他一些降压药。1, 2）。
beta受体阻断剂（见表口服beta-受体阻滞剂治疗高血压）减慢心率、减弱心肌收缩力，从而降低血压）。 所有beta受体阻断剂的降压效果相似。心脏选择性β受体阻滞剂（例如，醋丁洛尔、阿替洛尔、倍他洛尔、比索洛尔、美托洛尔）通常优于非选择性药物，因为可能减少支气管扩张和外周血管舒张，这对于患有以下疾病的患者尤其重要： 糖尿病 （增加低血糖的风险），慢性 外周动脉疾病 （损害功能），或 慢性阻塞性肺疾病 （慢性阻塞性肺病，通过增强支气管痉挛）。然而，心脏选择性只是相对的，会随着剂量的增加而降低。对于具有明显支气管痉挛成分的慢性阻塞性肺病患者，即使是心脏选择性β受体阻滞剂也应谨慎使用。
治疗高血压的口服beta受体阻断剂
药物治疗
重要的不良反应
备注
醋丁洛尔*,†
支气管痉挛、疲乏、失眠、性功能障碍、加剧心力衰竭、掩盖低血糖症状、甘油三酯血症、增加总胆固醇、降低高密度脂蛋白胆固醇（除外吲哚洛尔、醋丁洛尔、喷布洛尔、卡替洛尔和拉贝洛尔）
禁忌用于大于1度房室传导阻滞或病态窦综合征的患者
哮喘病人应避免使用
患有严重疾病、心力衰竭或正在服用药物的 COPD 患者应谨慎使用 胰岛素
冠状动脉病患者不可突然停药
比索洛尔、卡维地洛和美托洛尔可用于治疗心力衰竭
阿替洛尔*
倍他洛尔*
比索洛尔*
卡维地洛‡
卡维地洛（控释）‡
拉贝洛尔‡,§
美托洛尔*
美托洛尔（缓释）
纳多洛尔
奈必洛尔
喷布洛尔†
吲哚洛尔†
普萘洛尔
普萘洛尔（长效）
噻吗洛尔
* 心脏选择性
†有内源性拟交感活性
‡ alpha-beta受体阻滞剂。对高血压危症，拉贝洛尔也可静脉给予。F
§ 也可用于高血压紧急情况。
有内源性拟交感活性的beta受体阻断剂（如醋丁洛尔、吲哚洛尔）对血脂无不良影响，也很少引起严重的心动过缓。
beta受体阻滞剂有中枢神经系统(CNS)的不良影响（睡眠障碍、疲乏、嗜睡），并加重抑郁症。纳多洛尔影响中枢神经系统最少，当必须避免中枢神经系统作用时为最好选择。beta受体阻断剂禁用于二度或三度房室传导阻滞、或窦房结功能障碍患者。患有以下疾病的患者通常应避免使用 β 受体阻滞剂： 哮喘 因为除了支气管痉挛之外，它们还会导致对吸入或口服 β 受体激动剂作用的抵抗（3）。
β受体阻滞剂参考文献
1.Thomopoulos C, Bazoukis G, Tsioufis C, Mancia G.Beta-blockers in hypertension: overview and meta-analysis of randomized outcome trials. J Hypertens 2020;38(9):1669-1681.doi:10.1097/HJH.0000000000002523
2.Wiysonge CS, Bradley HA, Volmink J, Mayosi BM, Opie LH.Beta-blockers for hypertension. Cochrane Database Syst Rev 2017;1(1):CD002003.2017 年 1 月 20 日发布。doi:10.1002/14651858.CD002003.pub5
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高血压钙通道阻滞剂
二氢吡啶 (见表 高血压口服钙通道阻滞剂 )是有效的外周血管扩张剂，通过降低外周血管总阻力(TPR)降低血压；它们有时会引起反射性心动过速。
非二氢吡啶类钙拮抗剂维拉帕米和地尔硫卓减慢心率，延缓房室传导，降低心肌收缩力。非二氢吡啶类的维拉帕米和地尔硫䓬减慢心率，减慢房室传导，降低心肌收缩力；不可用于二度或三度房室传导阻滞或有左心室衰竭的病人。
治疗高血压的口服钙通道阻滞剂
药物治疗
重要的不良反应
备注
非二氢吡啶类
地尔硫䓬（持续释放）
头痛、头晕、乏力、潮红、外周水肿、心动过缓；可能是肝功能障碍
长期使用可能导致牙龈增生
因负性肌力作用而导致射血分数降低的心力衰竭、窦房结功能障碍或大于 1 度房室传导阻滞的患者禁用
地尔硫䓬（缓释）
维拉帕米
头痛、头晕、乏力、潮红、外周水肿、心动过缓；可能是肝功能障碍
便秘
长期使用可能导致牙龈增生
因负性肌力作用而导致射血分数降低的心力衰竭、窦房结功能障碍或大于 1 度房室传导阻滞的患者禁用
维拉帕米（持续释放）
二氢吡啶类
氨氯地平
头晕，脸红，头痛，虚弱，恶心，烧心，周围水肿，心动过速
长期使用可能导致牙龈增生。
禁用于心力衰竭（氨氯地平可能例外）
短效硝苯地平可能与心肌梗死发生率增加有关
非洛地平
伊拉地平
尼卡地平
尼卡地平（持续释放）
硝苯地平（缓释）
尼索地平
应避免使用短效钙通道阻滞剂，因为会增加急性心肌梗死的风险（1）。
对心绞痛合并支气管痉挛性疾病、冠状动脉痉挛或雷诺病的患者，应选用钙通道阻断剂，而不是beta受体阻断剂。
钙通道阻滞剂参考
1.Furberg CD, Psaty BM, Meyer JV.Nifedipine.Dose-related increase in mortality in patients with coronary heart disease. Circulation 1995;92(5):1326-1331.doi:10.1161/01.cir.92.5.1326
直接肾素抑制剂治疗高血压
阿利吉仑，直接肾素抑制剂，用于高血压治疗。
与服用ACE抑制剂及血管紧张素II受体阻滞剂一样，阿利吉仑导致血钾及肌酐升高。在糖尿病患者或肾脏疾病患者（估计的GFR < 60mL/min），阿利吉仑不应与ACE抑制剂或血管紧张素II受体阻断剂联合使用。怀孕期间也是禁忌的。
治疗高血压的直接血管扩张剂
直接血管扩张剂，包括米诺地尔和肼屈嗪（ 高血压的直接血管扩张剂），直接作用于血管，不依赖于自主神经系统。米诺地尔比肼苯哒嗪更有效，但副作用更多，包括钠水潴留和多毛症，妇女耐受性差。米诺地尔应仅用于严重、难治性高血压。
肼屈嗪可用于妊娠期间（如先兆子痫）以及作为辅助抗高血压药。肼屈嗪 （特别是在剂量 > 200 毫克/天）与药物诱发的狼疮有关，停药后狼疮就会消失（1）。它还与药物诱导的抗中性粒细胞胞浆抗体 (ANCA) 相关血管炎有关（2）。
治疗高血压的直接血管扩张剂
药物治疗
重要的不良反应*
备注
肼屈嗪
抗核抗体阳性，药物导致的狼疮（推荐剂量时很少发生）
加强其他扩血管药的血管扩张作用
米诺地尔
钠水潴留、多毛症；可能会产生新的或加重原有的胸腔或心包积液
保留用于严重的难治性高血压
* 两药均可引起头痛、心动过速和水潴留，可能会使CAD患者的心绞痛恶化。
直接血管扩张剂参考文献
1.Handler J.Hydralazine-induced lupus erythematosis. J Clin Hypertens (Greenwich) 2012;14(2):133-136.doi:10.1111/j.1751-7176.2011.00573.x
2.Santoriello D, Bomback AS, Kudose S, et al.Anti-neutrophil cytoplasmic antibody associated glomerulonephritis complicating treatment with hydralazine. Kidney Int 2021;100(2):440-446.doi:10.1016/j.kint.2021.03.029
高血压利尿剂
用于高血压的主要利尿剂类型（见表口服利尿剂治疗高血压)） 有
袢利尿剂
潴钾利尿剂
噻嗪利尿剂
利尿剂可能通过将细胞内的钠转移至细胞外从而适当减少血浆容量、降低血管阻力。
袢利尿剂仅用于估计GFR < 30 mL/min的患者的高血压治疗;这些利尿剂每天至少服用两次(托舍米除外，可以每天服用一次)。
尽管潴钾利尿剂不引起低钾血症、高尿酸血症或高血糖，但是它们控制血压的效果不如噻嗪类利尿剂，因此不用于高血压的起始治疗。在使用血管紧张素转换酶（ACE）抑制剂或血管紧张素Ⅱ受体阻断剂时不需要用潴钾利尿剂或钾补充剂，因为这些药物会使血清钾升高。
噻嗪类利尿剂 （噻嗪类利尿剂和噻嗪类利尿剂）最常用。这类药物中常见的对死亡率有益的药物包括氯噻酮和吲达帕胺。尽管噻嗪类利尿剂此前被认为对4期慢性肾脏疾病患者无效，但氯噻酮已被证明对肾小球滤过率<30 mL/min的患者的血压有效（1）。除了其他降压作用外，只要血管内容量正常，噻嗪类利尿剂可引起少量血管舒张。噻嗪类利尿剂（即 氯噻酮, 吲达帕胺）优于氢氯噻嗪，因为其效力更高（2）和更长的作用持续时间。噻嗪类和相关的利尿剂能轻度升高血清胆固醇（主要是低密度脂蛋白胆固醇）和甘油三酯水平，然而这一作用持续时间不会持续>1年(3)。此外，似乎只有少数患者血脂水平会增加。治疗4周内增加明显，并能够通过低脂饮食得到改善。 可能导致血脂轻度升高并不是血脂异常患者应用利尿剂的禁忌症。
除保钾远端小管利尿剂(如螺内酯)外，所有利尿剂均可引起明显的钾流失，因此每月测量一次血清钾，直至水平稳定。除非血清钾水平正常，否则动脉壁的钾通道将处于关闭状态，导致血管收缩，使血压（BP）难以达标。患者钾浓度 < 3.5 mEq/L(< 3.5 mmol/L)，给出钾补充剂。可以以较低剂量长期持续补充，或者可以添加保钾利尿剂（例如螺内酯、氨苯蝶啶、阿米洛利）。建议对下列病人给予钾补充剂或加用潴钾利尿剂：同时应用地高辛、已知有心脏病、心电图异常、异位起搏或心律失常、或应用利尿剂时发生异位心搏或心律失常的患者。
在大多数糖尿病的病人，噻嗪类并不影响糖尿病的控制。在极少数情况下，利尿剂会诱发或加重代谢综合征患者的 2 型糖尿病。
遗传易感性似可解释极少数由利尿剂引起的高尿酸血症所致的痛风。利尿剂引起的不伴痛风的高尿酸血症不需治疗或停用利尿剂。
利尿剂可能略有增加有心脏衰竭病史而无肺淤血患者的病死率，特别是那些也服用ACE抑制剂或血管紧张素II受体阻滞剂并且每日饮酒至少1400毫升（48盎司）者。死亡率的增加可能与利尿剂引起低钠血症和低血压有关。
治疗高血压的口服利尿剂
药物治疗
重要的不良反应
袢利尿剂
布美他尼
高钾血症，低钠血症，低镁血症，脱水，体位性低血压，耳鸣，听力下降
利尿酸
呋塞米
托拉塞米
潴钾利尿剂
阿米洛利
高钾血症(特别是肾衰竭患者和接受血管紧张素转换酶抑制剂、血管紧张素II受体阻滞剂或非甾体抗炎药治疗的患者)、恶心、胃肠不适、男性乳房发育不良、月经不规律(使用安内酯治疗)
依普利酮†
螺内酯†
氨苯蝶啶
噻嗪类和类噻嗪类利尿剂(氯噻酮和吲达帕胺)
苄氟噻嗪
低钾血症(会增加洋地黄的毒性)、高尿酸血症、葡萄糖耐受不良、高胆固醇血症、高甘油三酯血症、高钙血症、男性性功能障碍、虚弱、皮疹
氯噻嗪
氯噻酮
氢氯噻嗪
氢氟噻嗪
吲达帕胺
甲氯噻嗪
* 肾衰竭的病人可能需要更大的剂量
†醛固酮受体阻断剂
利尿剂参考文献
1.Agarwal R, Sinha AD, Tu W: Chlorthalidone for hypertension in Advanced CKD.Reply.N Engl J Med 386(14):1384, 2022.
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3.Ott SM, LaCroix AZ, Ichikawa LE, Scholes D, Barlow WE.Effect of low-dose thiazide diuretics on plasma lipids: results from a double-blind, randomized clinical trial in older men and women. J Am Geriatr Soc 51(3):340-347, 2003.doi:10.1046/j.1532-5415.2003.51107.x
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