高血压的治疗可能涉及 生活方式的改变 单独使用（例如饮食调整、减肥、锻炼）或与药物联合使用。该决定 用药物治疗 基于血压 (BP) 水平、是否存在动脉粥样硬化性心血管疾病 (ASCVD) 或其危险因素，以及 其他考虑因素。

多种药物对于高血压的初始治疗和后续管理都是有效的:

治疗稳定期高血压的药物选择和使用在别处讨论。 高血压急症的治疗，见表 高血压急症的肠外用药。

（参见 高血压 和 高血压急症。）

作用于肾上腺素能神经的抗高血压药物 作用于肾上腺素能神经的药物（见表高血压肾上腺素能调节剂）包括中枢性alpha2激动剂、突触后alpha1阻断剂和非选择性周围肾上腺素能阻断剂。 表格 作用于肾上腺素能神经的抗高血压药物 表格 α2激动剂（如甲基多巴、可乐定、胍那苄、胍法辛）可刺激脑干α2肾上腺素能受体，降低交感神经活性，降低血压。因为作用于中枢，alpha2激动剂比其他抗高血压更容易产生困倦、嗜睡和抑郁，已不再广泛使用。可乐定 可以作为贴剂每周一次透皮使用；因此，它对于难以坚持治疗的患者（例如痴呆症患者）可能有用。突然停药可能会出现高血压反弹。 突触后alpha1阻断剂（如哌唑嗪、特拉唑嗪、多沙唑嗪）已不再用于高血压的初级治疗，因为证据显示死亡率并没有降低。而且，多沙唑嗪 单独使用，或与除利尿剂外的其他抗高血压药合用时增加心力衰竭的危险。其他不良反应包括首剂晕厥、直立性低血压、虚弱、心悸和头痛。但是，它们可能用于前列腺肥大者和需要第四种抗高血压药患者，或者已经使用最大剂量beta受体阻滞剂的交感神经张力高（即具有较高的心脏速率和扣球血压）的人群。

血管紧张素II 高血压受体阻滞剂 血管紧张素II 受体阻滞剂(见表 口服ACE抑制剂和血管紧张素II受体阻滞剂治疗高血压 )阻断 血管紧张素II 受体，因此干扰 肾素-血管紧张素系统 。血管紧张素II受体阻断剂和ACE抑制剂作为抗高血压药同样有效。血管紧张素II受体拮抗剂通过组织ACE封闭可能产生额外好处。在左心室衰竭或I型糖尿病肾病患者，这两类药有着相同的有益作用。血管紧张素Ⅱ受体阻断剂不能与ACE抑制剂合用，但和beta受体阻断剂合用使心力衰竭病人的住院率下降。血管紧张素II 受体阻滞剂可安全用于估计 GFR 的任何人 > 30 mL/min可降低心血管风险和肾脏疾病进展。 不良事件的发生率很低；与ACE抑制剂相比，血管性水肿发生的频率要少得多。血管紧张素II受体阻滞剂在肾血管性高血压、血容量不足和严重心力衰竭患者中的使用注意事项与血管紧张素转换酶抑制剂相同（ 高血压的口服血管紧张素转换酶抑制剂和血管紧张素II.受体阻滞剂）。妊娠期间禁用血管紧张素Ⅱ受体阻断剂。