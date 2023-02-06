MRI

由于快速治疗对于预防或减少神经功能缺损是有必要的，若患者出现显著的非创伤性背痛，尤其是当脊柱有局灶性叩压痛，或伴有发热、近期感染或牙科手术史时，临床医生需要考虑到本病。典型的神经功能缺损更具有特异性，但可能出现较晚，所以等到出现这些神经系统功能缺损再进行影像检查，会造成预后不良。

经验与提示

脊髓硬膜外脓肿的诊断有赖于MRI。如果没有条件做MRI，也可行CT脊髓造影。 如果患者有不明原因的背痛，即使没有神经系统发现，临床医生也应考虑立即进行MRI检查，尤其是当患者有局灶性叩击痛、压痛和危险因素（例如，静脉吸毒，近期感染或菌血症）时。血液及来自感染部位的样本需进行培养。

椎间盘炎（关间盘炎）有助于区分脓肿与转移性肿瘤。椎间盘炎通常在脓肿形成之前发生，而转移性肿瘤不会影响椎间盘，它破坏附近的骨骼。

腰椎穿刺是禁忌，因为如果脓肿完全阻塞脑脊液(CSF)的流动，可能会诱发脊髓疝。

普通X线片不能常规显示，但约三分之一的患者可显示骨髓炎。红细胞沉降率 (ESR) 和/或 C 反应蛋白 (CRP) 升高，但这一发现是非特异性的。