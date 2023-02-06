硬膜外脓肿是脓液积聚于硬膜外，从而造成对脊髓机械性压迫。 诊断通过MRI，如不可行，可行脊髓造影后通过CT扫描。 治疗措施包括抗生素疗法，有时需引流脓肿。
(参见脊髓病变概述。）
脊髓硬膜外脓肿通常发生在胸段或腰段。 患者通常存在潜在感染；此感染可能离脓肿较远（如心内膜炎、疖、牙脓肿）或较近（如脊椎骨关节炎、压疮、腹膜后脓肿）。约1/3的病例病因不明。最常见的病原菌是Staphylococcus aureus,其次是 Escherichia coli和混合性厌氧菌。少见病因有胸髓的结核性脓肿（Pott病）。有时是由于医疗器械，牙科手术或静脉注射药物引起的菌血症。发生在硬膜下类似的脓肿则更罕见。
硬脊膜外脓肿的症状和体征
硬膜外脓肿的诊断
MRI
由于快速治疗对于预防或减少神经功能缺损是有必要的，若患者出现显著的非创伤性背痛，尤其是当脊柱有局灶性叩压痛，或伴有发热、近期感染或牙科手术史时，临床医生需要考虑到本病。典型的神经功能缺损更具有特异性，但可能出现较晚，所以等到出现这些神经系统功能缺损再进行影像检查，会造成预后不良。
经验与提示
脊髓硬膜外脓肿的诊断有赖于MRI。如果没有条件做MRI，也可行CT脊髓造影。 如果患者有不明原因的背痛，即使没有神经系统发现，临床医生也应考虑立即进行MRI检查，尤其是当患者有局灶性叩击痛、压痛和危险因素（例如，静脉吸毒，近期感染或菌血症）时。血液及来自感染部位的样本需进行培养。
椎间盘炎（关间盘炎）有助于区分脓肿与转移性肿瘤。椎间盘炎通常在脓肿形成之前发生，而转移性肿瘤不会影响椎间盘，它破坏附近的骨骼。
腰椎穿刺是禁忌，因为如果脓肿完全阻塞脑脊液(CSF)的流动，可能会诱发脊髓疝。
普通X线片不能常规显示，但约三分之一的患者可显示骨髓炎。红细胞沉降率 (ESR) 和/或 C 反应蛋白 (CRP) 升高，但这一发现是非特异性的。
硬膜外脓肿的治疗
抗生素
造成神经压迫的脓肿需要行脓肿引流术
脊柱硬膜外脓肿的治疗单用抗生素或同时行局部抽吸治疗可能已经足够；但造成神经压迫（如截瘫、直肠膀胱功能障碍）的脓肿需要在短时间内行脓肿引流术。需对脓液进行革兰氏染色和培养。
在等待培养结果期间，若合并脑脓肿，需给予同时针对葡萄球菌和厌氧菌的抗生素。如果在神经外科手术或泌尿外科器械后出现脓肿，应使用头孢他啶、头孢吡肟或美罗培南，并应使用万古霉素，直至获得培养和药敏结果。
关键点
脊髓硬膜外脓肿通常会引起局部或根性背痛，叩诊压痛和发热。 如果脓肿压迫脊髓，则会出现神经功能缺损（腿麻痹，鞍区麻痹，膀胱和肠功能障碍）。
由于快速治疗对于预防或减少神经功能缺损是有必要的，若患者出现不明原因的非创伤性背痛，尤其是当脊柱有局灶性叩压痛或危险因素时，临床医生应高度怀疑脊膜外脓肿，应立即行MRI检查，如无法检查，应立即行CT脊髓造影检查。
如果脓肿引起神经功能缺损，立即通过外科手术引流脓肿。 用抗生素治疗所有脓肿，包括葡萄球菌，厌氧菌，有时还有革兰氏阴性菌引起的脓肿。