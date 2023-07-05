美国神经外科医师协会和神经外科医师大会提供了急性颈椎和脊髓损伤的管理指南（1)。

重点是防止对脊椎或脊髓造成二次损伤。

对不稳定的脊柱外伤，屈曲或伸直脊柱可引起脊髓挫伤或横切伤。因此，当移动患者时，处理不当可因脊髓损伤导致截瘫，四肢瘫痪甚至死亡。

可能有脊柱损伤的患者应该立刻给予脊柱制动，气管插管时保持颈部伸直。尽快将脊柱完全固定在牢固、平坦且有垫或类似的靠板上以固定脊柱位置而不增加额外的压力。质硬的颈托可用于固定颈椎。胸椎或腰椎受伤的患者可以俯卧或仰卧位搬运。那些可引起呼吸困难的颈椎损伤患者应平卧位搬运，同时注意保持呼吸道通畅，避免胸廓收缩。最好是转运到创伤中心。

医疗处理应避免低血压和低氧，这两者都能加重脊髓损伤。许多专家主张维持轻微高血压状态，且平均动脉压（MAP）≥85~90 mmHg，持续5~7天，以改善脊髓灌注，减少可能有碍恢复的低血压发作（1, 2, 3）。MAP 目标可以通过使用晶体液和/或胶体、血管加压药或组合的体积补充来实现。T6-T7 以上的损伤，因为它们会损害胸心肺神经的交感神经输出，用具有变时性和正性肌力作用的血管加压药治疗，如去甲肾上腺素和多巴胺。T7 以下的病变可能对纯血管收缩剂如去氧肾上腺素有足够的反应。应保持氧饱和度 ≥90% 以防止脊髓缺血。 C5 以上的颈椎损伤会影响膈神经的输入，通常需要插管和呼吸支持。

大剂量糖皮质激素在脊髓损伤后8小时内开始应用，可能改善钝性损伤的预后，但多项成人随机临床试验不仅没有证明其额外的临床益处，且记录了发生伤口感染、肺栓塞、脓毒症和死亡（1）的风险增加。因此，皮质类固醇的使用一直在下降，且美国神经外科医师协会/代表大会并不建议常规使用皮质类固醇激素，尽管这个问题仍存在一定争议。或者，AO Spine 的指南建议 24 小时输注大剂量甲泼尼龙（30 mg/kg 推注） + 5.4 mg/kg/h，持续 23 小时），适用于受伤后 8 小时内就诊的患者。该建议基于对所有 3 项随机临床试验的系统评价，这些试验发现，对于受伤后很快就医的患者有中等益处，而不会增加任何并发症（4）。

损伤的治疗采用休息、止痛剂和肌肉松弛剂，伴或不伴手术，直到肿胀和局部疼痛消退。必要时对创伤患者进行其他治疗。

不稳定性损伤应当固定直至骨骼和软组织对齐愈合；有时需要外科行融合和内固定术。不完全性脊髓损伤的患者在减压术后可见神经功能明显恢复。相反，脊髓完全损伤后损伤平面以下的神经功能不太可能恢复。所以外科治疗的目的是稳定脊柱使之能够早期活动。

可能需要缓解由骨碎片、硬膜外血肿或急性排列不齐引起的压迫。许多外科医生甚至建议在 MRI（或手术）之前进行床边手动复位，以防止颈椎的平移-旋转或牵拉损伤导致活动性脊髓压迫。然而，一般而言，脊柱外伤导致明显神经功能缺损的患者应在进行任何手术干预之前进行 MRI 评估，以确定软组织损伤并排除任何活动性压迫病理。早期手术可允许早期活动和康复。最近的回顾性和前瞻性研究表明，不完全性脊髓损伤减压手术的最佳时机是外伤后24小时内。完全性脊髓损伤，通常在最初几天内行手术治疗，但手术与预后的关系并不明确。迄今为止，唯一一项调查脊髓损伤手术时机的随机对照试验同时分析了不完全和完全的脊髓损伤。该研究发现，如果在受伤后 24 小时内进行减压手术而不是更晚进行减压手术，则 6 个月时神经系统预后会更好（4）。

其他仍在研究中的侵入性治疗包括腰椎引流管用于脊髓损伤的脑脊液 (CSF) 分流和减压手术期间的外科硬膜成形术。这两种技术都旨在降低由脊髓挫伤和水肿引起的鞘内脑脊液压力增加（以及由此产生的继发性损伤）。

护理包括防止泌尿系统及肺部感染以及褥疮，对制动患者每2小时翻身1次（必要时应用翻身床）。需预防深部静脉血栓形成。对于有抗凝禁忌的不能移动的患者，可以考虑使用可拆卸的下腔静脉过滤器。