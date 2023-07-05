巨大动静脉畸形（AVMs）

动静脉畸形（AVMs）：动静脉畸形是指缠结的扩张的血管丛，该处血流从动脉直接进入静脉。 动静脉畸形多发生于动脉的分支处，通常位于额顶交界、额叶、小脑外侧和枕叶表面等区域。AVMs也可以硬脑膜内发生。

脑动静脉畸形 (AVM) 是一种罕见的血管病变，可表现为自发性 颅内出血、癫痫发作或头痛，通常发生在年轻人身上。

脑 AVM 引起的出血通常是脑实质内的，但也可能是 蛛网膜下腔 或心室内。

癫痫发作通常是局灶性的，AVM 的位置决定了癫痫发作的类型。 这些局灶性癫痫发作常常变得全身。

脑动静脉畸形也可表现为头痛，即使没有颅内出血。 偶尔，可以检测到颅骨杂音。

脑动静脉畸形的诊断 神经影像学检查 对比或非对比 CT、MRI、CT 血管造影或磁共振血管造影通常可以检测到 AVM。数字减影血管造影通常被认为是金标准，用于确认诊断和帮助计划治疗。 由于其他原因进行神经影像学检查时，未破裂的 AVM 通常是偶然发现的。