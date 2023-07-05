巨大动静脉畸形（AVMs）

动静脉畸形（AVMs）：动静脉畸形是指缠结的扩张的血管丛，该处血流从动脉直接进入静脉。 动静脉畸形多发生于动脉的分支处，通常位于额顶交界、额叶、小脑外侧和枕叶表面等区域。AVMs也可以硬脑膜内发生。
脑动静脉畸形 (AVM) 是一种罕见的血管病变，可表现为自发性 颅内出血、癫痫发作或头痛，通常发生在年轻人身上。
脑 AVM 引起的出血通常是脑实质内的，但也可能是 蛛网膜下腔 或心室内。
癫痫发作通常是局灶性的，AVM 的位置决定了癫痫发作的类型。 这些局灶性癫痫发作常常变得全身。
脑动静脉畸形也可表现为头痛，即使没有颅内出血。 偶尔，可以检测到颅骨杂音。
脑动静脉畸形的诊断
神经影像学检查
对比或非对比 CT、MRI、CT 血管造影或磁共振血管造影通常可以检测到 AVM。数字减影血管造影通常被认为是金标准，用于确认诊断和帮助计划治疗。
由于其他原因进行神经影像学检查时，未破裂的 AVM 通常是偶然发现的。
脑动静脉畸形的治疗
保守治疗
显微外科、放射外科和/或血管内外科手术
对于脑动静脉畸形，治疗的主要目标是预防出血性中风。必须权衡各种治疗的风险与 AVM 自然病程的风险（1)。
一种治疗选择是对被认为出血风险低或治疗不良反应风险高的患者进行保守治疗。这些风险取决于动静脉畸形的位置、症状和患者的整体健康状况。
介入治疗选择包括显微手术切除、立体定向放射外科手术、血管内栓塞术或这些的组合（多模式治疗）。
AVM 破裂的患者进一步出血的风险增加，通常会接受介入治疗。
治疗参考文献
1.Derdeyn CP, Zipfel GJ, Albuquerque FC, et al: Management of brain arteriovenous malformations: A scientific statement for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association.Stroke 48(8):e200–e224, 2017.doi: 10.1161/STR.0000000000000134