支持治疗

控制可改变的风险因素

有时采用手术清除（如大多数大于3cm的小脑血肿）

脑内出血的治疗包括支持治疗和控制脑出血可干预危险因素。

禁用抗凝药物和抗血小板药物。如果患者正接受抗凝治疗，输注新鲜冷冻血浆、凝血酶原复合物、维生素K或血小板能逆转抗凝药物的作用。直接口服抗凝剂的解毒剂是达比加群的伊达鲁珠单抗和阿哌沙班和利伐沙班的安地塞尼阿法。

根据美国心脏协会(American Heart Association)和美国中风协会(American Stroke Association) 2022年指南的建议，如果收缩压在150mmHg和220mmHg之间，急性降压治疗无禁忌症，血压可安全降至收缩压140mmHg（1)。 如果收缩压> 220 mmHg，可以连续静脉滴注积极降压；这种情况下，必须频繁监测收缩压。可静脉给以尼卡地平，初始剂量2.5mg/h，然后每5分钟增加2.5mg/h，逐步增加至最大剂量15mg/h以使收缩压下降10%～15%。目标是避免高血压峰值和变异性，从而确保持续的血压控制和改善功能结果。建议将血压维持在130/80毫米汞柱附近，并经常监测以避免低血压发作。在收缩压>150毫米汞柱的患者中，突然降至<120毫米汞柱可能导致不良后果（如急性肾损伤）。

对于直径>3cm的小脑半球脑血肿可能导致中线移位和脑疝，外科手术往往能拯救患者的生命。对脑叶内大面积出血的早期手术也有助于拯救患者生命，但常发生再次出血，加重神经功能障碍。对大脑深部的出血一般不选择外科手术治疗，因为手术有较高的死亡率和严重神经缺损症状。

由于脑积水的存在预示着脑出血后更糟糕的结果，外科医生可以放置脑室外引流管以快速降低颅内压。这个过程可以挽救生命。

抗惊厥药通常不预防性使用；仅当患者有癫痫发作时使用。