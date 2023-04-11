屏气发作是指孩子在经历了一件可怕的或令人情绪不安的事件或痛苦的经历后，不自觉地停止呼吸，并在短时间内失去意识。

（另见儿童行为问题概述。）

屏气发作在健康儿童中的发生率为0.1-5％ (1)。屏气发作通常在生后第1年内开始，发作高峰期为2岁。50%的屏气发作通常到4岁时消失，83％到8岁时消失。余下的可持续到成年继续发作。

屏气法似乎不是真正癫痫的危险因素，但可能与成年后晕厥的风险增加有关。

有两种形式的屏气发作：

发绀型 较多见，是因为暴怒发作，或对责备或其他不安事件的反应。

苍白型多是伴有疼痛经历，如坠床伤及头部，或受惊害怕。

这两种呼吸方式都是不自觉的，而且很容易与顽固的孩子们不寻常的短暂的自主屏气区分开来。这些孩子们总是在得到他们想要的东西后或当他们得不到他们想要的东西时感到不舒服后恢复正常的呼吸。

参考文献 1.Leung AKC, Leung AAM, Wong AHC, Hon KL: Breath-holding spells in pediatrics: A narrative review of the current evidence.Curr Pediatr Rev 15(1):22–29, 2019.doi: 10.2174/1573396314666181113094047

紫绀状屏气发作 在发绀型屏气发作，孩子屏住呼吸（没有必要一定意识到他们正在屏气）直到意识丧失。 典型发作为大声哭闹、喘气，然后屏气发作。很快，患儿皮肤变蓝和意识丧失。可能会出现短暂的癫痫发作。几秒钟后，呼吸恢复，皮肤颜色和意识恢复正常。发作时于患儿面部置放凉毛巾可以阻断屏气的发作。 尽管屏气发作相当恐惧，家长必须尽力避免强化起始时的行为。随着孩子的康复，父母应该继续执行家庭规则。分散孩子的注意力并避免导致发脾气的情况是很好的策略。 发绀型屏气发作业已发现对铁剂疗法有反应（1），即使是儿童并无缺氧的情况下仍有反应，对阻塞性睡眠呼吸暂停的治疗方案（如果出现）亦有反应。 参考文献 1.Hamed SA, Gad EF, Sherif TK: Iron deficiency and cyanotic breath-holding spells: The effectiveness of iron therapy.Pediatr Hematol Oncol 35(3):186–195, 2018.doi: 10.1080/08880018.2018.1491659