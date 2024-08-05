儿童阻塞性睡眠呼吸暂停

儿童 OSA 的症状和体征

儿童 OSA 的症状和体征

在大多数OSA儿童中，父母注意到打鼾；然而，即使OSA很严重，父母也可能不会告知打鼾病史。其他睡眠时的症状包括睡眠不安、盗汗及可观察到的窒息。患病儿童还可有 遗尿症状。

白天的体征和症状可能包括鼻塞、张口呼吸、早晨头痛、注意力不集中和多动（即作为困倦的表现）。 日间嗜睡的程度与成年OSA患者相比要轻微。

经验与提示

OSA的并发症可能包括学习问题和行为问题、肺心病、肺动脉高血压和生长障碍的问题。

检查可能表现为正常或仅有面部、鼻部或口部解剖异常而导致的气道堵塞，或肺动脉瓣区第二心音增高，或生长迟滞。