儿童阻塞性睡眠呼吸暂停

阻塞性睡眠呼吸暂停（OSA）指睡眠中上气道部分或完全闭塞导致呼吸停止。症状包括打鼾、偶有睡眠不安、盗汗、晨起头痛、注意力不集中。OSA并发症包括学习或行为障碍，生长障碍，肺心病，肺动脉高压。诊断根据多导睡眠图检查。治疗行腺样体扁桃体切除术。
(参见 阻塞性睡眠呼吸暂停.)
儿童阻塞性睡眠呼吸暂停的患病率约为2% (1)。目前的情况是诊断率低并可导致严重的后遗症。
参考文献
1.Lumeng JC, Chervin RD: Epidemiology of pediatric obstructive sleep apnea. Proc Am Thorac Soc 5(2):242–252, 2008.doi:10.1513/pats.200708-135MG
儿童 OSA 的病因
儿童 OSA 的症状和体征
儿童OSA的诊断
又血氧计和潮气末二氧化碳监测的儿童型多导睡眠图
有睡眠时打鼾或存在危险因素的儿童要考虑阻塞性睡眠呼吸暂停 (1)。如果OSA的症状存在，诊断测试应在睡眠实验室使用过夜多导睡眠图包括血氧定量和潮气末 CO2 监控。多导睡眠图诊断标准（呼吸暂停低通气指数 > 2/小时）低于成人。也可以使用家庭多导睡眠图检查，但成功获取准确数据的可能性较小。
多导睡眠图证实了OSA的诊断，但诊断也要求儿童没有可以解释多导睡眠异常的心脏或肺部疾病。睡眠阶段和位置多导睡眠监测过程中的影响进行分析可以帮助明了上气道阻塞的影响程度。因此，多导睡眠图的结果可以帮助确定初始治疗（如扁桃体切除术、持续气道正压通气[CPAP]）。
根据临床对合并症的怀疑，判断OSA患者是否使用其他检查评估。其他检查可能包括心电图、胸部x光片、动脉血气测量和上呼吸道成像或鼻咽镜检查。
诊断参考文献
1.Gulotta G, Iannella G, Vicini C, et al: Risk factors for obstructive sleep apnea syndrome in children: state of the art. Int J Environ Res Public Health 16(18):3235, 2019.doi:10.3390/ijerph16183235
儿童OSA的治疗
有时需要警惕等待
腺样体扁桃体切除术，或矫正先天性的小颌畸形
CPAP 和/或强化支持下的体重减轻
警惕等待 对于患有轻度 OSA 但没有日间症状或多导睡眠图显示严重异常的健康儿童，长达 6 个月的治疗可能是合适的。
腺样体扁桃体切除术通常对其他方面健康的，扁桃体和/或腺样体肥大的阻塞性睡眠呼吸暂停患儿有效。与观察等待相比，腺样体扁桃体切除术还可改善某些行为、生活质量和血压（1）。腺样体切除术通常效果不佳。对于同样进行了腺样体扁桃体切除术的儿童而言，患有OSA者发生外周气道阻塞的危险较非OSA患者更高，所以，手术中需要进行密切监测。
对于健康状况不佳的患儿，比如有复杂的解剖结构异常，或遗传因素引起呼吸控制异常，或伴发心肺综合征者，需要咨询对儿童OSA治疗非常有经验的医生。腺样体扁桃体切除术对这些患儿可能有效，或可缓解部分症状 (2)。基于造成OSA的解剖异常，需要进行相应的手术治疗（如悬雍垂腭咽成形术、舌部及中面部手术）。
持续气道正压通气（CPAP）可应用于不宜行矫形手术的患儿或已行腺样体扁桃体切除术但仍有OSA的患儿 (3)。
因为肥胖是儿童OSA 的危险因素，因此 减肥 可以降低肥胖儿童的 OSA 严重程度，并具有其他健康益处，但从长远来看，作为单一疗法，不足以治疗 OSA。
夜间氧气补充可能有助于防止低氧血症的发生，直到完成最后的治疗 (4)。
过敏性鼻炎的治疗应该是强化的。糖皮质激素和抗生素不是常规治疗策略。
治疗参考文献
1.Redline S, Cook K, Chervin RD, et al: Adenotonsillectomy for Snoring and Mild Sleep Apnea in Children: A Randomized Clinical Trial. JAMA 330(21):2084–2095, 2023.doi:10.1001/jama.2023.22114
2.Bitners AC, Arens R: Evaluation and management of children with obstructive sleep apnea syndrome. Lung 198(2):257-270, 2020.doi:10.1007/s00408-020-00342-5
3.Waters KA, Everett FM, Bruderer JW, Sullivan CE: Obstructive sleep apnea: the use of nasal CPAP in 80 children. Am J Respir Crit Care Med 152(2):780–785, 1995.doi:10.1164/ajrccm.152.2.7633742
4.Aljadeff G, Gozal D, Bailey-Wahl SL, Burrell B, Keens TG, Ward SL: Effects of overnight supplemental oxygen in obstructive sleep apnea in children. Am J Respir Crit Care Med 153(1):51–55, 1996.doi:10.1164/ajrccm.153.1.8542162
关键点
儿童阻塞性睡眠呼吸暂停（OSA）风险因素包括肥胖，扁桃体或腺样体肿大，解剖（包括颅面）异常，遗传异常，药物，以及引起肌力增高或减低的疾病。
学习和行为问题是潜在的严重并发症。
根据护理人员确诊症状，多导睡眠监测的结果诊断儿童OSA。
矫正导致气道梗阻的解剖结构异常（例如，通过扁桃体切除术或小颌畸形校正）。
如果手术无指征或不完全有效，考虑持续气道正压通气和/或减轻体重。