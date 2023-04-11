儿童和青少年暴力行为

儿童和青少年之间有时会有身体上的冲突行为，但以后多数不会发展成一种持续的暴力行为方式或暴力犯罪。那些青春期前有暴力行为的儿童或青少年，有较大的暴力犯罪可能性。
暴力行为在儿童和青少年中越来越常见。
尽管有关研究暴力行为和基因遗传缺陷、染色体异常之间关系的兴趣日益增长，但目前仍不足以证明之。但是，与生暴力行为相关的几个高危因素有：
高强度的体罚
酗酒和吸毒
卷入童党
发育问题
贫穷
取得枪支
暴力行为与使用武器、媒体显现的暴力画面、虐待儿童及家庭暴力有关。
在 2019年，作为一项青少年风险研究的一部分，19.5%的美国男高中生报告称，在接受调查的前一个月里，他们至少携带过一次武器 (1)。
参考文献
1.Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention: Statistical Briefing Book: Self-report Behaviors.Released 09/21/2020.
欺凌
欺凌是指故意在精神和躯体上给弱势儿童带来伤害。欺凌可以有几种形式，包括有：
持续嘲弄
威胁
恐吓
骚扰
躯体攻击
网络欺凌
网络欺凌是指使用电子邮件、短信、社交媒体和其他数字通信工具来传达威胁和/或传播伤害性信息，以故意使另一名儿童感到尴尬或传达有关另一名儿童的虚假或敌对信息。“性短信”是指分享带有性意味的信息或照片（通常通过手机）的行为，如果这些信息或照片是故意与他人分享的，以使信息或照片中的儿童感到尴尬或伤害，则可能是一种网络欺凌。
儿童中多达三分之一可能参与欺凌，犯罪，或两者兼而有之。 社会压力（如家庭收入低，父母的教育水平低）是欺负弱小的危险因素。
欺凌行为膨胀了他们的自我价值感。欺凌行为使欺凌者产生权力欲和控制欲。
欺凌者和受欺者均存在不良结局的危险。受欺者由于常感到无助、羞愧、害怕报复，而不愿告诉他人。受欺者有一定的身体伤害、缺乏自尊、紧张、压抑、和逃学的危险。受欺负的儿童可能达到一个临界点，其此时的还击可能具潜在危险或灾难性的后果。许多欺凌的受害者变为欺凌自己。欺凌者可能在今后更自闭、更易被学校开除、成年时难以找到工作或有稳定的社会关系。
卷入童党
与暴力行为有关。童党是≥3人自发形成的组织，一般年龄为13～24岁。
童党通常采用一个名称和识别符号，如特定的服饰风格、使用特定的手势、纹身或涂鸦。一些团伙要求潜在成员在获得成员资格之前进行随机的暴力行为。
青少年帮派暴力的增加至少部分归咎于帮派参与毒品分销和吸毒。暴力童党中使用武器是很常见的。
预防儿童和青少年暴力行为
预防暴力行为应从小开始。策略包括：
年幼儿童无暴力原则
限制接触武器，避免接触暴力影视和游戏
学龄儿童，应采取措施保障他们的学校安全环境
鼓励受欺者与父母、老师、医生交流自己的遭遇
在年长儿和青少年应强调对如何避免高危暴力环境（有人使用武器、酒精和毒品的环境），及如何应对和防卫给以策略性指导。