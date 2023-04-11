儿童和青少年暴力行为

欺凌是指故意在精神和躯体上给弱势儿童带来伤害。欺凌可以有几种形式，包括有：

持续嘲弄

威胁

恐吓

骚扰

躯体攻击

网络欺凌

网络欺凌是指使用电子邮件、短信、社交媒体和其他数字通信工具来传达威胁和/或传播伤害性信息，以故意使另一名儿童感到尴尬或传达有关另一名儿童的虚假或敌对信息。“性短信”是指分享带有性意味的信息或照片（通常通过手机）的行为，如果这些信息或照片是故意与他人分享的，以使信息或照片中的儿童感到尴尬或伤害，则可能是一种网络欺凌。

儿童中多达三分之一可能参与欺凌，犯罪，或两者兼而有之。 社会压力（如家庭收入低，父母的教育水平低）是欺负弱小的危险因素。

欺凌行为膨胀了他们的自我价值感。欺凌行为使欺凌者产生权力欲和控制欲。

欺凌者和受欺者均存在不良结局的危险。受欺者由于常感到无助、羞愧、害怕报复，而不愿告诉他人。受欺者有一定的身体伤害、缺乏自尊、紧张、压抑、和逃学的危险。受欺负的儿童可能达到一个临界点，其此时的还击可能具潜在危险或灾难性的后果。许多欺凌的受害者变为欺凌自己。欺凌者可能在今后更自闭、更易被学校开除、成年时难以找到工作或有稳定的社会关系。