行为障碍是一种屡反或持续的、破坏他人权利或主要与年龄相适的社会规范和准则的行为方式。诊断根据临床标准。目前无有效治疗方法，许多儿童需要有适当的监督。

行为障碍的患病率大约为10%。发病通常在儿童晚期或青春期早期，男孩多于女孩。

发病可能是遗传和环境双重作用的结果。有行为障碍的青少年，其父母常有药物滥用和反社会行为，这类青少年常被诊断为注意力缺陷/多动症(ADHD)、情绪障碍、精神分裂症或反社会人格障碍。据报道，四氢大麻酚 (THC) 是身体暴力的危险因素，即使社会经济因素和其他 物质使用也是危险因素（1)。 但行为障碍也可见于高功能、健康家庭的孩子。

参考文献 1.Dellazizzo K, Potvin S, Dou BY, et al: Association between the use of cannabis and physical violence in youths: A meta-analytical investigation.Am J Psychiatry 177(7):appi.ajp.2020.1, 2020.https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2020.19101008

行为障碍的症状和体征 患有行为障碍的儿童或青少年对他人的感受和健康缺乏敏感性，有时误以为他人的行为具有威胁性。他们通过横行霸道和威胁，挥舞或使用武器，行事残忍或强迫他人性交来显示其攻击性，却丝毫无同情心。在某些情况下这种残忍和攻击性也直接发泄在动物上。 这些儿童或青少年可能破坏财产、撒谎和偷窃。 他们对挫折的忍耐力很差，并且往往表现鲁莽、违反规定和父母禁令（如离家出走、经常逃学）。 在不同性别间异常的行为不同：男孩倾向于打架、偷窃和破坏；女孩更容易说谎、逃学和从事卖淫。男女都有易于使用和滥用药物现象，学习困难。常有自杀念头，必须高度警惕自杀企图。

品行障碍的诊断 精神评估

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth edition (DSM-5-TR) criteria 儿童或青少年在过去12个月内表现出≥3种以下行为，并且在过去6个月内至少出现一种以下行为，则可诊断为行为障碍： 对人类和动物的侵害

破坏财产

欺骗，说谎，偷窃

亲本规则的严重违反 这些症状或行为必须非常明显并足以影响到在学校或工作上的人际关系。

品行障碍的治疗 药物治疗共病

心理治疗

有时在住宅的中心位置 用药物和心理疗法治疗共存的疾病可以改善患者的自尊和自我控制能力，最终提高行为障碍的控制程度。药物可能包括兴奋剂，情绪稳定，和非典型抗精神病药物，尤其是短期使用利培酮。 应避免无效的道德说教和恐吓责备。个体化精神疗法，包括认知疗法和行为矫正疗法，可能有助治疗。通常，严重干扰的儿童和青少年必须将他们置于住宅中心，在那里，他们的行为能被合适的管理，因此，要将他们从导致异常行为的环境中脱离出来。

行为障碍的预后 通常，破坏性行为会在成年早期停止，但在大约三分之一的情况下，它们会持续下去。这些案例中有许多符合标准 反社会人格障碍。起病越早预后越差。 一些青少年产生继发的情绪或焦虑障碍，躯体症状或相关疾病，药物相关障碍以及成人早期的精神异常。有行为障碍的儿童或青少年往往躯体和其他精神性疾病的患病率更高。