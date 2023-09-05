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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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婴儿营养

作者：Deborah M. Consolini, MD, Thomas Jefferson University Hospital
已审核/已修订 9月 2023
看法 进行患者培训

如果分娩过程顺利，新生儿健康、活泼，可立即把孩子抱到母亲身边开始哺乳。分娩后越早让孩子接近乳房，母乳喂养就越容易成功。由于新生儿胃、食管平滑肌较松弛，常见喂养后溢乳，但一般在48小时内消失。如果溢乳或呕吐持续超过48小时，特别是黏液中含有胆汁，则需要彻底检查胃肠道的上端和呼吸道以排除先天性消化道畸形

每日液体和热量需求随年龄而变化，新生儿和婴儿的比例高于年龄较大的儿童和成人（见表 不同年龄段的热量需求）。蛋白质和能量（g 或者 kcal/kg体重）的绝对需要量上升，但相对需要量从婴儿末期逐渐下降直至青春期结束（见表国国家科学院医学研究所、食品和营养委员会推荐的一些大量营养素的膳食参考摄入量）。

新生儿应按需喂养，通常每天约 8 至 12 次。最初几天每次喂食的平均摄入量可能只有 15 至 30 毫升。48 小时后，喂养充足的迹象包括婴儿每次喂养后似乎很满意，每天有 6 至 8 片湿尿布，排便规律，睡眠良好，清醒时警觉，体重增加。

营养的推荐常常都是依据经验做出的。 对维生素的需求取决于营养（例如，母乳对比标准婴幼儿配方奶粉），产妇饮食因素，和每日摄入量。

表格
表格

不同年龄儿童能量的需要量*

年龄

需要量

kcal/Ib•d

kcal/kg•d

<6月

50–55

110–120

1岁

45

95–100

15岁

20

44

*蛋白质和能量如果由母乳供给，由于消化、吸收完全，3～9月龄间的需要量可能低一些。

喂养问题

每天进食量少量的变化是正常的，尽管许多父母仍为之担心，但除非有疾病的征兆或是生长指标的改变，特别是体重（标准生长曲线上的百分等级的变化比绝对变化要明显得多）的变化，否则只需要进行安慰或一般指导就可以让父母解除顾虑。

在出生后第1周体重减少>出生体重的5%～7%表明存在营养不良。 母乳喂养的婴儿（配方奶喂养的婴儿更早）出生体重应在 2 周内恢复，随后的头几个月预计会增加约 20 至 30 克/天（1 盎司/天）。 在5个月时，体重应该达到出生体重的2倍。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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