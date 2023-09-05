唯一可以接受的选择 哺乳 第一年是公式；水可引起低钠血症，而整个牛奶不营养完全。配方奶喂养的优点包括能够量化营养的数量和家庭成员参与喂养的能力。 但在所有其他因素相同的情况下，母乳喂养的健康益处毫无疑问超过了这些优势。

商业化的婴儿配方奶有粉状、浓缩液和已稀释好的液体（可立即食用），每一种都含有维生素，大多数都配有铁。配方应该用氟化水制备；在氟化水不可用的区域以及使用预先稀释的液体配方（使用非氟化水配制）时，应在6岁以后给予氟化物滴剂（0.25 mg/天，口服）。

选择何种配方奶应视婴儿的需要而定。除非吐放，否则以牛奶为基础的配方是标准选择，腹泻 （有或没有血液）, 皮疹 （荨麻疹），或体重增加不良表明对牛奶蛋白或乳糖不耐症（对新生儿极为罕见）的敏感性，那么可能会建议更改公式。美国所有的大豆配方奶粉都不含乳糖，但一些对牛奶蛋白过敏的婴儿也可能对大豆蛋白过敏；然后指出水解配方。水解配方奶粉源自牛奶，但蛋白质被分解成较小的链，这使得它们过敏性较低。对于少数对水解配方奶仍旧过敏的婴儿，则采用自由氨基酸所制备的真实要素奶粉。

人工喂养的婴儿应根据需要喂养，但因为配方奶比母乳消化得慢，其喂养间隔通常要更长些，最开始每3～4小时喂一次。喂养量在生后1周内从最初15～60mL（0.5～2盎司）逐渐增加至90mL（3盎司），每天约喂养6次，为一个3kg的婴儿提供了大约120kcal/kg的能量。

(参见婴儿营养。）