(参见婴儿营养。）

母乳是幼儿的首选营养品。美国儿科学会（AAP）建议至少6个月进行纯母乳喂养，并从6个月到1年内引入适当的固体食物 (1)。超过1年，只要婴儿和母亲都愿意，母乳喂养就会持续，尽管1年后母乳喂养应该补充固体食物和流体。医生应在产前与母亲讨论母乳喂养，介绍母乳喂养对婴儿的许多好处。

对于儿童：营养和心理上的好处，预防感染、过敏、肥胖、克罗恩病和糖尿病

对于母亲：减少哺乳期怀孕、更快地恢复到分娩前的状态如子宫回缩、体重下降，预防骨质疏松症、肥胖、卵巢癌、绝经前乳腺癌

初产妇在72～96小时内可以完成哺乳，早于经产妇。产生的第一次奶是初乳，一种高热量，高蛋白，稀薄的黄色液体，具有免疫保护作用，因为它含有丰富的抗体，淋巴细胞和巨噬细胞。 初乳也刺激了胎粪的通过。初乳之后分泌的乳汁具有以下特点：

乳糖含量较高，提供了一种与新生儿相适宜的易被利用的能量来源

含有大量的维生素E，有助于延长红细胞的寿命从而预防贫血，同时也是一种重要的抗氧化剂。

钙磷比例为2：1，可防止缺钙

母乳能很好地改变粪便的pH值和小肠的菌群，可预防细菌性腹泻。

母乳还将母体的抗体转移给婴儿。

不管母亲的饮食情况如何，人乳都含有胆固醇和牛磺酸，这对脑的发育非常重要。

是一种ω-3和ω-6脂肪酸的天然来源

这些脂肪酸及其非常长的长链多不饱和衍生物（LC-PUFAS）花生四烯酸（ARA）和二十二碳六烯酸（DHA），是母乳喂养的婴儿比配方奶喂养的婴儿具有更佳视觉和认知能力的一个重要原因。现在大多数商业公式补充花生四烯酸和二十二碳六烯酸，使其更接近母乳，以减少潜在的发育差异。

如果母亲的饮食足够多样化，则母亲及其母乳喂养的足月产儿就不需要补充膳食或维生素。但是，为了防止维生素D缺乏性佝偻病，在出生后前2个月给予所有全母乳喂养的儿童维生素D 10 mcg (400U)口服，1次/天。过早和黑皮肤的婴儿和阳光照射有限的婴儿（在北方气候中居住）尤其面临维生素D缺乏的风险。6个月之后，在家中母乳喂养的婴儿，如果水中含氟量不足，则应滴加氟。临床医生可以从当地的牙科医生或卫生处获得有关氟内容物的信息。

由于存在低钠血症的危险，对于6个月以内的母乳喂养的婴儿建议不要另外喂水。

参考文献 1.Meek JY, Noble L; Section on Breastfeeding: Policy statement: Breastfeeding and the use of human milk. Pediatrics 150(1):e2022057988, 2022.doi: 10.1542/peds.2022-057988

母乳喂养技巧 母亲应该使用任何最舒服、放松的姿势，并用手支撑乳房，确保乳房位于婴儿口腔的中心，尽量减少任何疼痛。应该用乳头刺激婴儿下唇的中心，以便发生生根，嘴巴张开。应鼓励婴儿尽可能多地摄入乳房和乳晕，将嘴唇放在离乳头基部2.5到4厘米处。婴儿的舌头压紧乳头并抵住上腭。开始时，至少要2分钟才会产生射乳反射。 随着婴儿的生长和和哺乳刺激的增加，乳汁的分泌量也逐渐上升。哺乳的持续时间通常视婴儿需要而定。 有些妇女需要吸奶器来增加或维持乳汁的分泌，大多数情况下，每天使用吸奶器6～8次，一共90分钟，吸出的乳汁就可以满足一个没有直接母乳喂养的婴儿需要了。 应该培养婴儿先吸一个乳房，直到乳房变软，吸吮变慢或停止。母亲可以用一个手指头来中断吸吮，并把婴儿从一个乳房换到另一个乳房。在出生后的头几天，婴儿可能只在一侧护理; 那么母亲应该在每次喂食时交替进行。如果婴儿在充分护理之前往往会入睡，母亲可以在哺乳减慢时将婴儿取出，打嗝婴儿，并将婴儿移到另一侧。这种“转换”可以让婴儿在喂养时保持清醒，并刺激两个乳房的乳汁分泌。 应鼓励母亲按需喂食或每1½到3小时（每天8到12次喂食）喂食，这种频率随时间逐渐减少；一些新生儿 < 2500克可能需要更频繁地喂食以防止低血糖。在最初几天，新生儿可能需要被唤醒和刺激；小婴儿和晚期早产儿不应该在晚上长时间睡觉。喂养良好的大型足月婴儿（由大便模式证明）可以睡得更久。最终，允许婴儿在夜间尽可能长时间睡觉的时间表通常最适合婴儿和家庭。 上班的母亲可以用吸奶器把乳汁吸出保存，以备当她们不在婴儿身边时也能喂养母乳。喂养的频次可以改变，但应适合婴儿的喂养时间。吸出的乳汁如准备在48小时内使用，应该放入冰箱中冷藏；如在48小时以后使用，应立即冷冻。由于细菌污染的风险较高，冷藏的乳汁在96小时后没有使用的必须丢弃。冰冻的乳汁应该放于温水中融化，而不推荐在微波炉中解冻。

婴儿母乳喂养并发症 主要的并发症是可能引起脱水的喂养不足和高胆红素血症。喂养不足的危险因素包括低体重儿或早产儿、初产妇母亲生病、分娩有困难或是剖宫产儿。 通过每日尿布计数可以对喂养充分性进行粗略评估。到5岁时，正常的新生儿每天至少尿布6个尿布，每天至少4个尿布；较低的数字表明水合不足和营养不良。此外，粪便应该从出生时的深胎粪变为浅棕色，然后变黄。体重也是一个合理的评价指标（参见 进食问题），不达标者提示存在营养不足。在6周龄之前不断的烦躁（当绞痛可能与饥饿或口渴无关时）也可能表明喂食不足。 如果婴儿啼哭的活力下降或皮肤变得潮湿，应怀疑脱水；嗜睡和瞌睡是脱水的极端迹象，应该及时检测高钠血症。

产妇母乳喂养的并发症 （另见产后护理和相关疾病） 常见的母亲并发症包括乳房肿胀、乳头疼痛、乳管堵塞、乳腺炎和焦虑。 乳房肿胀发生在哺乳早期并可延续24～48小时的乳房肿胀，可以通过早期频繁的喂哺而获得缓解。 每天24小时佩带舒适的乳罩可减轻肿胀，也可以在哺乳之后采用冷敷法，或是服用少量的止痛药（例如，布洛芬）。为了让新生儿把肿胀的乳头含入嘴中，母亲可能在喂哺之前不得不进行按摩、热敷或挤出乳汁。母乳喂养后，冷敷可以减少充血，并进一步缓解症状。在哺乳时过度挤奶会使肿胀加剧，因此挤奶应当以能够减轻不适为度。 对于 乳头疼痛， 应该检查婴儿的位置；有时候婴儿会吸入嘴唇并吸吮，这会刺激乳头。母亲可以用拇指移出婴儿的嘴唇。喂哺之后，可以挤出少量的乳汁，让奶干在奶头上。冰敷法可以减轻肿胀并让乳房得到较长时间的放松。 乳管堵塞在哺乳期妇女的乳房中表现为轻微的肿块，没有其他全身性疾病迹象。持续的母乳喂养确保充分排空乳房。在母乳喂养之前对受影响区域进行温热压缩和按摩可以进一步帮助排空。女性也可能会交替出现，因为乳房的不同区域会根据婴儿在乳房的位置而更好地排空。选择合适的乳罩也很有帮助，采用有金属丝或松紧带的普通乳罩可能引起被束缚部位的乳汁淤积。 乳腺炎常见，表现为乳房有处触痛、发热和肿胀的楔形区域。这是由乳房肿胀、堵塞或是部分的乳房堵塞引起的；感染是其次的原因，绝大多数是由抗青霉素金黄色葡萄球菌引起，少部分是由链球菌或大肠杆菌引起。如果感染，会出现发热≥38.5°C、寒战、流感样头痛等症状。乳腺炎的诊断依据病史和检查。细胞计数（白细胞>106/mL）和乳汁的细菌培养（细菌数>103/mL）可鉴别感染性和非感染性乳腺炎。 如果症状较轻且出现时间<24小时，保守治疗（通过母乳喂养或用吸奶器将乳汁泵出、按压、止痛药、支撑型乳罩、减少刺激）已足够。如果症状在12～24小时内没有得到缓解，或是母亲得了急性疾病，应马上使用对婴儿安全、并能有效抑制金黄色葡萄球菌的抗生素（例如，双氯西林、氯唑西林、头孢氨苄，500mg口服，4次/天），治疗的时间为7～14天。如果使用这些治疗措施病情没有很快缓解或出现脓肿，那么可以考虑社区获得性耐甲氧西林金黄色葡萄球菌 感染。延误治疗的并发症有复发和脓肿形成。在治疗期间可以继续喂养。 哺乳经验不足、机械性地抱住孩子并让其咬住乳头吸吮、疲劳、不知如何判断哺乳是否充分以及产后的生理改变都可能导致母亲焦虑、恼怒和情绪失控。这些都是妇女选择停止母乳喂养最常见的原因。儿科医生或咨询专家的早期随访能有效地预防早期终止母乳喂养。

药物和母乳喂养 如果允许的话，哺乳的母亲应该避免用药。当需要药物治疗时，母亲应避免使用禁忌药物和抑制泌乳的药物（例如溴隐亭、左旋多巴、曲唑酮）。美国卫生与公众服务部维持着广泛的 LactMed® database 对于药物和母乳喂养，应就使用或接触特定药物或药物类别进行咨询。对于母乳喂养母亲禁用的一些常见药物，请参见表格 母乳喂养母亲禁用的一些药物。 当需要药物治疗时，应使用已知最安全的方案;在可能的情况下，大多数药物应该在母乳喂养后或婴儿最长睡眠时间之前立即服用，尽管这种策略对频繁和专门哺乳的新生儿没有多大帮助。大多数药物的副作用的信息主要来自于病例报道和小样本调查。 一些药物（例如，扑热息痛、布洛芬、头孢菌素类药物、胰岛素）的安全性已经为广泛的研究所证实，而其他的药物仅仅是依据现有的副作用报道，就被认为是安全的。临床上使用了较长时间的药物，比所知甚少的新药要安全些。 表格 哺乳妇女禁用的药物 表格

断奶 12个月以后根据母婴双方的情况可以断奶。开始喂固体食物后，在几周或几个月内逐渐断奶是较为常用的方式；也有一些婴儿可以突然断奶，而不出现任何问题；有些婴儿继续每天吃奶1～2次直至18～24个月。断奶不存在一个正确或简单的时间表。