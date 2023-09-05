出牙是婴儿牙齿通过牙龈萌出的过程。

虽然有很大的差异，孩子的第一颗牙通常在6个月大时长出来，一套完整的20颗乳牙通常在2岁半时长出来。

临床医生经常建议家长，在牙齿萌出之前，孩子可能会哭泣、烦躁、睡眠和饮食不佳。在牙齿萌发过程中，孩子可能会流口水，牙龈红肿，并且不断咀嚼玩具和婴儿床栏杆等物体。

表格

出牙并不会引起发热。发烧和特别敏感的儿童应评估病毒或细菌感染，因为这些症状不是由出牙引起的。

长牙期的婴儿咀嚼硬的(如长牙期的饼干)或冷的(如坚硬的橡胶或含凝胶的长牙环)物品会有所缓解。用冰或不用冰按摩孩子的牙龈也可能有帮助。儿童可使用基于体重的对乙酰氨基酚或布洛芬治疗。

应避免将出牙装置戴在孩子的脖子上。

不推荐使用牙胶，因为它们并不比其他方法更有效，而且有些方法含有苯佐卡因。苯佐卡因很少能引起高铁血红蛋白血症。