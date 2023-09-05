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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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牙齿萌出

作者：Deborah M. Consolini, MD, Thomas Jefferson University Hospital
已审核/已修订 9月 2023
看法 进行患者培训

    出牙是婴儿牙齿通过牙龈萌出的过程。

    虽然有很大的差异，孩子的第一颗牙通常在6个月大时长出来，一套完整的20颗乳牙通常在2岁半时长出来。

    临床医生经常建议家长，在牙齿萌出之前，孩子可能会哭泣、烦躁、睡眠和饮食不佳。在牙齿萌发过程中，孩子可能会流口水，牙龈红肿，并且不断咀嚼玩具和婴儿床栏杆等物体。

    表格

    出牙时间

    牙齿

    数字编码

    萌出时间*

    乳牙（总共20颗）

    下中切牙

    2

    5～9个月

    上中切牙

    2

    8～12个月

    上侧切牙

    2

    10～12个月

    下侧切牙

    2

    12～15个月

    第一尖磨牙†

    4

    10～16月龄

    尖牙

    4

    16～20月龄

    第二磨牙†

    4

    20～30月龄

    恒牙（总共32颗）

    第一尖磨牙†

    4

    5～7岁

    切牙

    8

    6～8岁

    双尖牙

    8

    9～12岁

    尖牙

    4

    10～13岁

    第二磨牙†

    4

    11～13岁

    第三磨牙†

    4

    17～25岁

    *表示有很大变异；

    †恒牙顺序从前往后进行命名（见图识别牙齿）。

    出牙并不会引起发热。发烧和特别敏感的儿童应评估病毒或细菌感染，因为这些症状不是由出牙引起的。

    长牙期的婴儿咀嚼硬的(如长牙期的饼干)或冷的(如坚硬的橡胶或含凝胶的长牙环)物品会有所缓解。用冰或不用冰按摩孩子的牙龈也可能有帮助。儿童可使用基于体重的对乙酰氨基酚或布洛芬治疗。

    应避免将出牙装置戴在孩子的脖子上。

    不推荐使用牙胶，因为它们并不比其他方法更有效，而且有些方法含有苯佐卡因。苯佐卡因很少能引起高铁血红蛋白血症。

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    版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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