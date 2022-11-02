大多数婴幼儿的急性发热是由感染引起的。最常见的病因包括

病毒性呼吸道感染或胃肠道感染（所有病因中最常见）

某些细菌感染（中耳炎，肺炎，尿道感染）

然而，不同年龄阶段的患儿发热的潜在急性发热的感染病因也是不同的。新生儿（婴儿 < 28天）由于往往并没有局部感染，因而被认为在功能上是免疫缺陷，而免疫缺陷使得新生儿处于严重侵入性细菌感染高风险状态，这些感染最常见的病原菌是围产期获得的。新生儿最常见的围产期病原菌是B组链球菌、大肠杆菌（和其他革兰氏阴性肠道菌）、单核细胞增多性李斯特氏菌以及单纯疱疹病毒。这些微生物可能会引起菌血症(单纯疱疹病毒血症)，肺炎，肾盂肾炎，脑膜炎和/或败血症。

多数处于1个月到2岁年龄段的，且检查并未发现明显感染灶的发热儿童（不明原因发热[FWS]），都患有自限性病毒感染。 然而，这样的患者中有一小部分（在疫苗接种后时期内，其比率可能小于1%）正好处于某种严重感染的早期（例如，细菌性脑膜炎）。因而，对于不明原因发热患儿，重点应关注是否存在隐性菌血症（血中有致病菌，但是检查并没有发现局部感染的症状或体征）。隐匿菌血症的最常见的病原体是肺炎链球菌和乙型流感嗜血杆菌。针对两种病原菌的疫苗的广泛使用，使得隐性菌血症更少见了。

急性发热的非感染性病因包括川崎病，中暑和毒物吸入（例如，一些药物的抗胆碱能副作用）。 某些疫苗接种后24到48小时出现发热（例如，接种百日咳疫苗），或是在接种后1至2周出现发热 （例如，接种麻疹疫苗）。这种发热典型的过程可以从几小时持续到1天。如果患儿其他方面表现良好，没有必要再进行评估。出牙不会引起明显发热或长期发热。