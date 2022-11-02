正常体温存在个体差异，而且一天之内的体温会发生波动。学龄前儿童的正常体温是最高的。几项研究表明，峰值温度往往在下午，在18至24个月大时最高，此时许多正常健康儿童的温度高达38.3°C（101°F）。但是，发热的定义一般为核心体温（直肠）≥38.0°C（100.4°F）。
发热的意义依赖于临床症状而不是峰值温度；一些小病可以导致高热，然而一些严重的疾病仅仅引起轻微的体温升高。尽管父母常会因为孩子发热产生恐慌而干扰了对病情的判断，还是应该将患儿在家的体温记录与在医院测量的体温进行综合考虑的。
（参见成人发烧。)
婴儿和儿童发热的病理生理学
婴儿和儿童发热的病因
发热的原因（ see table 小儿发热的一些常见原因）不尽相同，基于发烧是急性（≤ 14天），急性复发性或周期性（发热期与无发热期交替），或慢性（> 14天），这是通常被称为不明原因发热（FUO）。对退热药的反应以及体温值与疾病病因没有直接关系。
急性发热
大多数婴幼儿的急性发热是由感染引起的。最常见的病因包括
病毒性呼吸道感染或胃肠道感染（所有病因中最常见）
某些细菌感染（中耳炎，肺炎，尿道感染）
然而，不同年龄阶段的患儿发热的潜在急性发热的感染病因也是不同的。新生儿（婴儿 < 28天）由于往往并没有局部感染，因而被认为在功能上是免疫缺陷，而免疫缺陷使得新生儿处于严重侵入性细菌感染高风险状态，这些感染最常见的病原菌是围产期获得的。新生儿最常见的围产期病原菌是B组链球菌、大肠杆菌（和其他革兰氏阴性肠道菌）、单核细胞增多性李斯特氏菌以及单纯疱疹病毒。这些微生物可能会引起菌血症(单纯疱疹病毒血症)，肺炎，肾盂肾炎，脑膜炎和/或败血症。
多数处于1个月到2岁年龄段的，且检查并未发现明显感染灶的发热儿童（不明原因发热[FWS]），都患有自限性病毒感染。 然而，这样的患者中有一小部分（在疫苗接种后时期内，其比率可能小于1%）正好处于某种严重感染的早期（例如，细菌性脑膜炎）。因而，对于不明原因发热患儿，重点应关注是否存在隐性菌血症（血中有致病菌，但是检查并没有发现局部感染的症状或体征）。隐匿菌血症的最常见的病原体是肺炎链球菌和乙型流感嗜血杆菌。针对两种病原菌的疫苗的广泛使用，使得隐性菌血症更少见了。
急性发热的非感染性病因包括川崎病，中暑和毒物吸入（例如，一些药物的抗胆碱能副作用）。 某些疫苗接种后24到48小时出现发热（例如，接种百日咳疫苗），或是在接种后1至2周出现发热 （例如，接种麻疹疫苗）。这种发热典型的过程可以从几小时持续到1天。如果患儿其他方面表现良好，没有必要再进行评估。出牙不会引起明显发热或长期发热。
急性复发性或周期性发热
急性复发性或周期性发热是正常体温和发烧交替出现（ see table 小儿发热的一些常见原因）。
慢性发热
每天发生，并且持续≥2周，同时最初的细菌培养和其他检查无法明确诊断的发热，均考虑为不明原因发热（FUO)。
潜在的病因分类（ see table 小儿发热的一些常见原因）包括局部或全身性感染，结缔组织病和癌症。其他具体的原因包括炎症性肠病，伴有脱水的尿崩症，以及体温调控紊乱。假性不明原因发热可能比真性不明原因发热更为常见，这是因为，微小的病毒感染可能被过度解读了。在儿童中，尽管存在许多可能的原因，但是真性不明原因发热是更可能是一种常见的疾病的一种罕见的表现，而不是一种罕见的疾病；呼吸道感染占感染相关性不明原因发热病例的近一半。
小儿发热的一些常见原因
类型
示例
急性
病毒感染
< 1个月：TORCH 感染（弓形虫病、其他病原体 [水痘带状疱疹、细小病毒B19]、风疹、巨细胞病毒[CMV]、单纯疱疹病毒[HSV])、柯萨奇病毒、肠道病毒、新冠肺炎或其他冠状病毒、艾滋病病毒
≥1个月：肠道病毒和呼吸道病毒（例如，呼吸道合胞病毒、副流感病毒、腺病毒、流感病毒、鼻病毒、偏肺病毒）、新冠肺炎病毒或其他冠状病毒、巨细胞病毒、EB病毒 （EBV）、单纯疱疹病毒、人疱疹病毒6
细菌感染（最常见的病原菌因年龄而异）
<1个月： B组链球菌、大肠杆菌 和其他肠道病原体, 单核细胞增多性李斯特菌 （这些微生物可以引起菌血症、肺炎、肾盂肾炎、脑膜炎和/或败血症；此外，沙门氏菌和金黄色葡萄球菌[如在托儿所爆发]，除了菌血症和败血症外，还可引起软组织、骨骼和关节感染）、梅毒
1-3月：肺炎链球菌、B组链球菌、脑膜炎奈瑟菌、单核球增多性李斯特菌（这些生物可引起菌血症、肺炎、脑膜炎和/或败血症；其他常见感染包括中耳炎[肺炎链球菌、流感嗜血杆菌、卡他莫拉氏菌]、尿路感染[大肠杆菌和其他肠道病原体]、肠炎[沙门氏菌属、志贺菌和其他]、皮肤和软组织感染[金黄色葡萄球菌、A组和B组链球菌]，骨和关节感染[金黄色葡萄球菌，沙门氏菌属]）
3-24个月：肺炎链球菌，脑膜炎奈瑟菌 （这些微生物可引起菌血症、脑膜炎和/或败血症；其他常见感染包括中耳炎和肺炎[肺炎链球菌、流感嗜血杆菌、卡他性支原体]、尿路感染 [大肠杆菌和其他肠道病原体]、肠炎[沙门菌属、志贺菌和他致病菌]、皮肤和软组织感染[金黄色葡萄球菌、A组链球菌]、骨骼和关节感染[金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、金格杆菌]）
> 24个月：肺炎链球菌、脑膜炎奈瑟菌（这些生物可引起菌血症、脑膜炎和/或败血症；其他常见感染包括中耳炎、鼻窦炎和肺炎[肺炎链球菌、流感嗜血杆菌、卡他性支原体、支原体]、咽炎或猩红热[A组链球菌]、尿路感染[大肠杆菌和其他肠道病原体]、肠炎[沙门氏菌属、志贺菌和其他]，皮肤和软组织感染[金黄色葡萄球菌，A组链球菌]，骨和关节感染[金色葡萄球菌、沙门氏菌属，金氏金杆菌）
结核分枝杆菌暴露或处于危险人群中
在适当的地理位置的立克次体感染
其它病媒传播疾病（如莱姆病）
非感染性
急性风湿热
摄入毒物（例如，抗胆碱药）
药物
真菌感染
新生儿或免疫缺陷：念珠菌属spp最常见的（尿路感染，脑膜炎和/或败血症）
急性复发性/周期性
病毒感染
年幼儿童频繁或连续的轻微病毒性疾病
周期性发热综合征
周期性发热伴有溃疡性口炎、咽炎和淋巴结炎）综合征（PFAPA）
家族性地中海热（FMF）
肿瘤坏死因子受体相关性周期热综合征（TRAPS）
高免疫球蛋白血症D综合征（HIDS）
慢性（不明原因发热）
感染*
病毒感染（例如，爱泼斯坦-巴尔病毒、巨细胞病毒、肝炎病毒、 虫媒病毒)
肠道感染（例如, 沙门菌属)
脓肿（腹腔脓肿，肝脓肿，肾脓肿）
人类免疫缺陷病毒感染（罕见的）
结核病（不常见）
莱姆病（慢性发热的少见原因）
非感染性
结缔组织病（例如，幼年特发性关节炎、系统性红斑狼疮，急性风湿热）
癌症（最常见的淋巴网状恶性肿瘤，例如淋巴瘤或白血病，以及神经母细胞瘤或肉瘤）
药物
假性不明原因发热
人为发热（例如，强加于另一个人的人为紊乱）
*慢性发热有许多感染病因。该目录并不是详尽无遗的。
FUO=不明原因发热
婴儿和儿童发热的评估
病史
现病史应注意发热的程度和持续时间，处理方法，退烧药的剂量和频率（如果给过退烧药）。 能够提示疾病严重程度的重要伴发症状包括食欲减退，易激惹，嗜睡以及哭闹特征发生改变（例如，持续时间，特征）。能够提示病因的相关症状包括呕吐，腹泻（包括大便带血或黏液），咳嗽，呼吸困难，四肢或关节表现，气味强烈或有恶臭气味的尿液。应仔细询问用药史一排除药物诱导性发热。
鉴别那些增加感染倾向的因素。在新生儿中，这些因素包括早产、胎膜长期破裂、母亲发烧和产前检测呈阳性（通常用于B组链球菌感染、巨细胞病毒感染或性传播疾病）。对于所有儿童来说，易感因素包括最近接触过感染（包括家庭、护理人员、学校或日托中心的感染）、留置医疗设备（如导管、脑室腹膜分流）、最近手术、旅行和环境接触（如流行地区、蜱虫、蚊子、猫、农场动物或爬行动物），以及已知或疑似免疫缺陷。
系统回顾应注意那些具有病因提示作用的症状，包括流鼻涕和鼻塞（病毒性上呼吸道感染），头痛（鼻窦炎、莱姆病、脑膜炎），耳朵疼痛或因夜间不适而惊醒（中耳炎），咳嗽或气喘（肺炎、支气管炎），腹痛（肺炎、链球菌性咽炎、胃肠炎、尿路感染、腹腔脓肿），背痛（肾盂肾炎），和关节肿胀或发红病史（莱姆病、骨髓炎）。要注意鉴别反复感染的病史以及提示慢性病的症状，如体重不增或体重下降（结核，肿瘤）。一些症状有助于非感染性疾病的诊断；它们包括心悸，出汗，暑热症（甲状腺功能亢进）和复发或循环症状（类风湿，炎症或遗传性疾病）。
既往史应注意先前的发热或感染病史以及已知的易感因素（例如，充血性心衰，镰刀贫血症，肿瘤，免疫缺陷）。 注意寻找自身免疫性疾病或其他遗传性疾病（例如，家族性自主神经功能异常，地中海热）的家族史。回顾疫苗接种史以鉴别患者的易感因素是否可以通过疫苗阻断。
体格检查
对一些重要的体征进行检查，注意体温或呼吸节律的异常。病态面容的患儿要注意测量血压。对于婴儿为了精确应测直肠温度。对于咳嗽，呼吸急促或呼吸困难的患儿需要测血氧饱和度。
患儿的整体变现及对体格检查的反应很重要。反应过于强烈或无精打采的发热患儿比不配合的患儿更应引起注意。然而，易激惹无法平静下来的婴幼儿也应引起医生注意。看起来病情相当严重尤其是体温已经降下来的发热患儿，应高度注意，并需进一步评估，继续观察。然而，那些给予退热药后病情就缓和的患者，并不总是良性病变的。
余下的体格检查应注意寻找一些可能是致病原因的体征（ see table 发热儿童的检查）。
发热儿童的检查
部位
表现
可能病因
皮肤
非热红疹（例如，瘀点或紫癜）
败血症引起的弥散性血管内凝血
水泡样病变
躯干和四肢带状斑丘疹合并掌掴脸颊外观
局灶性红斑伴有肿胀，硬结和压痛
在躯干和四肢近端有消散的红斑麻疹样皮疹
牛眼样红斑皮疹，单或多个损伤
红色，砂纸状皮疹
猩红热（链霉菌感染的A组）
红皮病
中毒性休克，毒素介导的疾病
囟门（婴儿）
膨出
耳
鼓膜红色，彭隆，标志和流动性丧失
鼻
鼻孔堵塞，流鼻涕
鼻孔呼气扩张
下呼吸道感染
咽喉
发红
时常有分泌物，肿胀
有时流口水
咽炎（上呼吸道感染或链球菌感染）
颈部
局灶性淋巴结肿大伴有发红，发热，有触痛；可能还伴有斜颈
淋巴结炎继发于金黄色葡萄球菌或A组链球菌感染
局灶腺病，伴有局限性红斑或无红斑，皮温高或压痛
广泛性颈部淋巴结病
病毒感染（尤其是 EB病毒 ）
弯曲疼痛或弯曲抵抗感（假性脑膜炎*）
肺部
咳嗽，呼吸急促，有鼾音，呼吸音减弱，喘息
心脏
新发现的杂音，特别是二尖瓣或主动脉返流
急性风湿热
腹部
有压痛，腹部膨隆
无肠鸣音
团块
肿瘤
肝大
脾肿大
在新生儿中，Epstein-Barr 病毒感染、TORCH 感染（弓形体病, 其他病原体 [梅毒, 水痘带状疱疹, 细小病毒B19], 风疹, 巨细胞病毒, 单纯疱疹病毒), 柯萨奇病毒, 艾滋病病毒
泌尿生殖系统
肋椎压痛（对于年幼儿童而言，该体征更不可靠）
睾丸触痛
肢端
关节肿胀，有红斑，皮温高，压痛，活动范围减少
化脓性关节炎（触痛感很强）
风湿病或炎症
局部骨压痛
手或足肿胀
*< 2周岁的脑膜炎患儿并不总是会出现假性脑膜炎。
危险信号
要特别注意以下情况：
年龄<1个月
嗜睡，无精打采或中毒表现
呼吸窘迫
淤点或紫癜
病情无法减轻
临床表现解析
尽管严重疾病并不总是引起高热，而且许多高热是由自限性病毒感染引起的，但<3岁的患儿体温≥39°C提示严重细菌感染的风险更高。
其他生命体征也同样显著。低血压应重点关注血容量不足，败血症或心肌功能障碍。没有低血压的心动过速可能是由发热（较之正常值每增加10〜20次/分则视为提高一个等级）或血容量不足引起的。一个呼吸频率增加可能是对发烧的反应，这表明发热的原因是肺源性的，或者是代谢性酸中毒呼吸代偿。
急性发热最常见的病因是感染，其中，病毒感染最常见。 对那些除了发热外其他表现良好，且没有中毒表现的年龄超过3岁的患儿，病史和体格检查对临床诊断已经足够了。特别是有的患儿有病毒性呼吸道感染（近期与该类病人有过接触，流鼻涕，气喘或咳嗽）或胃肠道疾病（与该类病人有过接触，腹泻，呕吐）。其他的检查结果也会提示某些特定的病因（ see table 发热儿童的检查）。
<36月龄的婴幼儿有潜在隐性菌血症的可能性，加上严重细菌感染的新生儿和婴幼儿通常缺乏局部症状，需要采取不同的诊疗方法。不同年龄组的患儿评估方式不同。 公认的年龄分类范畴是新生儿（≤28天以内），婴儿（1～3个月），较大婴儿和儿童（3个月到36岁）。不管临床症状如何，发热的新生儿需立即住院治疗并进行相关化验，防止危重感染的发生。婴幼儿是否需要住院治疗要根据实验室筛查结果进行判断，可能的话他们他们需要后续的随访观察。
急性反复发热或周期性发热慢性发热（ 不明原因发热 ）需要高度怀疑各种潜在的病因。然而某些临床症状还是能够提示特定病因的：口疮性口腔炎，咽炎和腺炎（PFAPA综合征）；间断性头痛伴鼻涕或鼻塞（鼻窦炎）；体重减轻，高危因素暴露，夜间盗汗（结核）；体重减轻或体重不增，心悸和出汗（甲状腺功能亢进）；体重减轻伴厌食，夜间出汗（肿瘤）。
检查
急性发热检测
对于急性发热，针对感染病因进行的实验室检查直接视患儿的年龄。通常，<36个月的儿童，即使是那些看起来没有很严重疾病的儿童和那些有明显感染源（如中耳炎）的儿童，也需要彻底检查，以排除严重的细菌感染（如脑膜炎、败血症/菌血症、尿路感染）。在这个年龄组，早期随访（通过电话和/或门诊就诊）是对于所有在家照料的患儿来说是非常重要的。
<1个月的发热儿童
所有<1个月的急性发热患儿，如病史危险因素提示，需进行全血细胞计数，包括手工白细胞分类，血培养，尿分析和尿培养（尿液应是通过导尿管获得的，而不是用袋子接的），以及脑脊液评估和培养，相适的PCR检测（例如，针对单纯疱疹病毒，肠道病毒属）。可以测量炎症标志物水平（C-反应蛋白、降钙素或两者），以协助进行风险评估。有呼吸系统表现的新生儿进行胸部 X 线检查。腹泻新生儿的粪便被送去进行培养或肠道 PCR 粪便检测。
新生儿住院治疗，并对最常见的新生儿病原体进行经验性静点抗生素治疗（例如，使用氨苄青霉素和庆大霉素或氨苄西林和头孢噻肟）；抗生素持续使用，直到血液、尿液和脑脊液培养阴性排除严重细菌感染或做出特定诊断。如果新生儿表现不佳，有粘膜水泡，母亲有生殖器单纯疱疹病毒（HSV）感染史，或有癫痫发作、体温过低、白细胞减少、血小板减少或丙氨酸氨基转移酶（ALT）升高，也应给予阿昔洛韦；如果CSF HSV PCR检测和粘膜水泡HSV培养（如果做）结果为阴性，则停止使用 阿昔洛韦。
1个月至3个月大的发热儿童
1个月至3个月的发热儿童 需要一种不同的方法，这种方法在过去几十年中已经演变，因为通过常规免疫接种显著减少了这个年龄组中可能出现严重H. influenzae b型 和 S. pneumoniae细菌感染的儿童数量。尽管如此，临床医生必须保持警惕，因为尽管严重的细菌感染已经减少，但并没有被消除。因此，与接受检测、入院和治疗的儿童相比，选择不接受治疗就观察或在父母观察下送回家的临床医生需要对该儿童的低风险状态有更大的确定性。
1至3个月年龄组的婴儿根据
体温
临床表现（表现不佳或表现良好，如下所示）
实验室结果
发热婴儿表现不佳
1 个月至 3 个月大的发热婴儿，如果出现表现不佳（如异常哭闹、嗜睡、直肠温度>38.5°C）或具有严重细菌感染的危险因素（如严重先天性畸形、早产、机器依赖、未接种疫苗） 应入院并进行白细胞计数和人工分类、血培养、尿液分析和尿培养（通过导尿获得，而不是外部袋），以及腰椎穿刺和 CSF 评估，包括培养和（如果有）PCR 面板。可以测量炎症标志物水平（C反应蛋白[CRP]、降钙素原或两者），以帮助进行风险评估。有呼吸道症状的患者应进行胸部x光检查和呼吸道PCR检测，腹泻患者应将粪便送去进行粪便培养或肠道PCR粪便检测。这些婴儿应接受特定年龄的经验性肠外抗生素治疗（如头孢曲松），直到阴性培养排除严重细菌感染或做出特定诊断。
发热婴儿表现良好
29 天到 60 天之间 的发热婴儿表现良好，有以下所有情况，发生严重细菌感染的风险很低：
直肠温度 ≤ 38.5° C
WBC正常 计数（5,000 至 15,000/mcL [5 至 15 × 109/L] 和中性粒细胞绝对计数 ≤ 4000/mcL [≤ 4 × 109/大]）
正常炎症标志物水平(降钙素原≤0.5 ng/mL[≤0.5 mcg/L]和/或CRP≤2mg /dL[≤20mg /L])
正常尿液分析（以及 CSF 分析和胸部 X 光检查，如果完成的话）
应该获得血液和尿液培养。一些专家推迟对符合上述标准的婴儿进行腰椎穿刺，但根据细菌学的变化和检测的进展（如炎症标志物、快速PCR检测的病原体鉴定），对这一年龄组的最低必要检测准则仍在不断发展（1)。
此外，在季节性高发期，这个年龄段的发热婴儿出现呼吸道合胞病毒（RSV）、流感或其他病毒感染的PCR检测记录，并且尿检正常，似乎严重细菌感染的风险明显降低，一些专家认为可以修改上述建议，即这些婴儿不一定需要血液或CSF检查。
如果在24至36小时内通过电话或回访安排可靠的随访，这些婴儿可以作为门诊患者进行管理，届时将审查初步培养结果。如果家庭的社会状况表明，在24-36小时内随访是有问题的，那么婴儿应住院观察。如果婴儿被送到家里，在临床状态恶化或发热恶化的情况下，血培养阳性不考虑外源性污染，或是仍处于发热状态且尿培养阳性的婴儿，建议应立即住院，复查培养，并给予上述的年龄特异性的经验性抗生素治疗（例如，头孢曲松），直到通过重复培养结果排除严重细菌感染或做出特定诊断。
对于 61 天到 90 天之间 、没有严重细菌感染风险因素的、外观良好的发热婴儿，许多专家在等待尿液分析结果时，会推迟血液和CSF研究。
当对1个月至3个月大的外观良好的婴儿进行检测时，有以下情况的婴儿应入院，按上述年龄段使用经验性肠外抗生素进行治疗：
脑脊液血细胞症
异常的尿液分析或胸部X射线检查
外周血白细胞计数 ≤ 5000/mcL（≤ 5 × 109/L) 或 ≥ 15000/mcL (≥ 15 × 109/L)
中性粒细胞绝对计数 > 4000/mcL（> 4 × 109/L)
炎症标志物水平异常(降钙素原> 0.5 ng/mL [> 0.5 mcg/L]和/或CRP > 2 mg/dL [> 20 mg/L])
如果要使用经验性抗生素，如果之前没有进行过脑脊液分析，则应强烈考虑进行腰椎穿刺，尤其是在29至60天大的婴儿中。
一些专家认为，1个月至3个月大的婴儿，如果尿液分析异常，但其他方面的检查和实验室结果令人放心，如果能保证在24小时内进行密切随访，可以在家里安全地使用抗生素治疗（1)。
3个月至36个月大的发热儿童
3月和36月之间的发热儿童 对于具有明显发热源的婴儿，以及没有病态或中毒表现的婴儿，可以基于这些临床诊断进行治疗。该年龄段患病儿童应通过白细胞计数和血液、尿液培养以及脑脊液（怀疑脑膜炎时）检查，对严重细菌感染进行全面评估。那些有呼吸急促或白细胞计数>20,000/mcL(> 20 × 109/L) 应进行胸部X线检查。这些儿童应给予针对该年龄组可能致病菌的胃肠外抗生素治疗（通常使用头孢曲松）（肺炎链球菌，金黄色葡萄球菌，脑膜炎奈瑟球菌，流行性感冒杆菌b型），并住院接受等待细菌培养结果。
在这个年龄组，一般情况良好，体温> 39℃，检查也未能发现感染灶（不明原因发热），以及未完全接种疫苗的儿童，罹患隐匿性菌血症的风险高达5％（等于肺炎和行性感冒杆菌流联合疫苗投入使用之前的风险）。这些儿童需要接受全细胞计数及分类检查、血培养、尿液分析和尿培养。如果白细胞计数大于等于20,000/mcL (> 20 × 109/L)，应进行胸部X线检查。在等待血和尿培养期间，白细胞计数≥15,000/mcL (≥ 15 × 109/L) 的儿童应经胃肠外途径给予抗生素治疗。头孢曲松（50mg/kg，肌内注射）是优选的，因为其广泛的抗菌谱和持久的作用时间。 接受胃肠外抗生素治疗的儿童，应在24小时内接受电话或复查随访，此时可以检查初次培养的结果。 如果社会情形认为24小时内随访存在问题，那么这些儿童就应该接受住院治疗。 未接受抗生素治疗的儿童，如果仍存在发热（≥ 38°C），那么48小时（如果他们的情况变得更差，或是出现了新的症状或体征）后就应该接受再次评估。
该年龄组中表现良好的儿童，如果体温>39°C，发烧且没有可识别的来源，并且完全接种了疫苗，则发生菌血症的风险<0.5%。在这种低风险水平，大多数实验室测试和经验性抗生素治疗是没有指征的，也不具有成本效益。 但是，对于这个年龄组的儿童，尿路感染（UTI）可能是隐形感染的感染源。 女孩<24个月，包皮环切术后的男孩<6个月，包皮环切术后的男孩<12个月，均应接受尿液和尿液培养（尿液应是通过导尿管获得的，而不是用袋子接的），如果检测到尿路感染，就应接受相适的治疗。 对于其他的完全免疫接种的儿童，只有当他们存在尿路感染的症状或体征，或是存在泌尿生殖系统异常，或发烧的已经持续了> 48小时，才会对他们进行尿液检查。
对于所有的儿童，孩子的照看者都应认识到，如果体温较前升高，孩子看起来病情加重，或出现新的症状或体征，那么就应立即返回医院。
>36 个月的发热儿童
对于>3岁的发热患儿，应基于病史和体检来选择检查。 在这个年龄段，儿童对严重疾病的反应足以在临床上识别（例如，颈项强直是脑膜刺激症的一个可靠的表现），所以不建议进行经验性检查（例如，筛查白细胞计数，尿和血培养）。
急性复发性或周期性发热
对于 急性复发性或周期性发热, 实验室检查和影像学应朝着基于病史和体格检查的结果所提示的可能病因来进行。对于周期性高热，间隔期大约为3-5周，且伴有口疮性溃疡，咽炎和/或腺炎的年幼儿童，应考虑 PFAPA综合征。在发作间期，抑或是发作期间，儿童看起来都是健康的。 诊断需要6个月重复的发作期，咽拭子培养阴性，并且排除其他原因（例如，特定的病毒感染）。在患者出现发热，关节痛，皮肤损伤，口腔溃疡，腹泻，应检测IgD的水平，以明确是否为高免疫球蛋白血症D综合征（HIDS）。 HIDS的实验室检查的特征包括C反应蛋白（CRP）升高和红细胞沉降率升高，以及IgD明显升高（通常IgA也升高）。
遗传检测可用于家族性地中海热 (FMF)、TNF 受体相关周期性综合征 (TRAPS) 和 HIDS。
急性发热检测的参考
1.Pantell RH, Roberts KB, Adams WG, et al: Evaluation and management of well-appearing febrile infants 8 to 60 days old.Pediatrics 148(2):e2021052228, 2021.doi: 10.1542/peds.2021-052228
慢性发热检测
对于慢性发热 （不明原因发热[FUO]），实验室检查和影像学应朝着基于年龄、病史和体格检查的结果所提示的可能病因来进行。不加区分的实验室检查不太可能是有益的，反而可能是有害的（因为对假阳性的不必要确认而带来的不良作用）。评估的步调是由儿童的外观决定。如果儿童呈现病态就需要加快步调，如果儿童一般情况良好，就可以放缓。
所有的不明原因发热的儿童均应接受下列检查：
全血细胞计数 和手工白细胞分类
血沉(ESR)和C反应蛋白（CRP）
血培养
尿液分析和培养
胸部X线检查
血清电解质、血尿素氮、肌酐、白蛋白和肝酶
HIV血清学检查
结核菌素皮试或干扰素释放试验
这些检查的结果结合病史和体格检查的结果，就能够聚焦进一步诊断检查。
贫血可能是疟疾、感染性心内膜炎、炎症性肠病、系统性红斑狼疮或结核病 (TB) 的线索。 血小板增多症是一种非特异性急性期反应。 尽管中性粒细胞绝对计数 > 10,000/mcL (> 10 × 109/L) 有较高的严重细菌感染风险。 如果存在异型淋巴细胞，就可能存在病毒感染。如出现不成熟白细胞，就应进一步进行白血病评估。嗜酸性粒细胞提示可能存在寄生虫，真菌，肿瘤，过敏或免疫缺陷性疾病。
血沉和C反应蛋白非特异性急性反应物，是炎症的一般指标；血沉增快或C反应蛋白增高，使得人为发烧的可能性较小。如果血沉和C反应蛋白是正常的，那么评估的步调就可以放缓。然而，对于非炎症病因的不明原因发热，血沉或C反应蛋白可能是正常的（ see table 不明原因发热 (FUO) 的一些原因）。
对于不明原因发热的所有患儿，均应至少进行一次进行血培养，如果严重细菌感染的可疑度高，血培养的频率就应提高。 具有任何感染性心内膜炎表现的患儿，在超过24小时后均应接受三次血培养检查。血培养阳性，特别是金黄色葡萄球菌，应提高对隐匿性骨骼或内脏感染或感染性心内膜炎的警惕，随后进行骨扫描和/或心脏超声检查。
尿液分析和尿培养很重要，因为尿路感染是不明原因发热的儿童最常见的原因之一。不明原因发热的患儿即使肺部检查是正常的，也应进行胸部X线检查，以明确是否存在浸润和淋巴结肿大。所有患者均检测血电解质、尿素氮、肌酐和肝酶，以明确是否患及肾脏和肝脏。因为原发性HIV感染或TB可以表现为FUO，因此应做HIV 血清学检测 和 结核菌素皮肤试验 （使用纯化的蛋白质衍生物）或 干扰素-γ释放试验。
基于检查结果，应选择性地进行其他一些检查：
粪便检查
骨髓检查
特定感染的血清学检测
结缔组织疾病和免疫缺陷病的检查
影像学检查
稀便或近期旅行过的患儿，应确保进行大便培养或寄生虫和虫卵检查。Salmonella沙门菌属肠炎可以偶尔表现为不明原因发热不伴有腹泻。
小儿骨髓检查是诊断癌症（特别是白血病）或其他血液疾病（例如，噬血细胞病）最有帮助的检查，如患儿出现难以解释的肝脾肿大，淋巴结肿大或血细胞减少，应确保进行骨髓检查。
确保进行血清学检查，根据情况，包括但不限于EB病毒感染，巨细胞病毒感染，弓形体病，巴尔通体病（猫抓病），梅毒，和某些真菌或寄生虫感染。
对于年龄＞5岁，且具有明显风湿病家族史的儿童，应进行核抗体（ANA）检查。ANA试验阳性表明潜在的结缔组织疾病，尤其是系统性红斑狼疮。初次评估为阴性的患儿，应进行免疫球蛋白水平（IgG，IgA和IgM）检查。浓度低可能提示免疫缺陷病。浓度升高提示可能存在慢性感染或自身免疫病症。
只有当患儿出现与鼻窦、乳突和胃肠道这些部位相关的症状或体征时，应进行这些部位的成像，但是对于初次检查未能明确诊断的不明原因发热，则应确保进行这些检查。ESR或CRP升高，厌食和体重减轻的儿童应该进一步检查yi排除炎性肠病，尤其是当它们也有腹部症状，不论有无贫血。然而，对于发热持续，而没有其他原因，并且可能是由于某些疾患例如腰大肌脓肿或猫抓病所引起的情况，应进行胃肠道成像。超声，CT和MRI对于评估腹部是有帮助的，可检测脓肿，肿瘤和淋巴结肿大。
中枢神经系统成像对于不明原因发热的患儿来说，通常是没有帮助的。对于存在持续性头痛，神经系统体征或是存在脑室腹膜内分流的儿童，应确保进行腰穿检查。
其他成像技术，包括骨扫描或标记的白细胞扫描，对于发热持续且没有其他原因，而这些检查手段又能够检测可疑病原的部分经由选择的患儿，这些检测手段可能是有所帮助的。
裂隙灯眼科检查对于某些不明原因发热的患儿来说，是有所帮助的，能够发现是否存在葡萄膜炎（例如，发生在幼年特发性关节炎）或白血病浸润。
活检（例如，淋巴结或肝）应限定于具有特定器官累及依据的儿童。
除非怀疑幼年特发性关节炎，否则不应将抗炎药或抗生素的经验性治疗用作诊断措施；在这种情况下，非甾体抗炎药 (NSAID) 的试验是推荐的一线治疗。 对消炎药或抗生素的反应将感染性疾病与非感染性疾病区分开来。 此外，抗生素可能会导致假阴性的培养结果，掩盖或延缓重要感染（例如，脑膜炎，脑膜感染，心内膜炎，骨髓炎）的诊断。
婴儿和儿童发热的治疗
根据潜在疾病进行治疗。
其他方面均健康的发热儿童不一定需要治疗。虽然退烧药可以使患儿感到舒适，但不会改变感染的过程。事实上，发热是感染引起的炎症反应的一个主要部分，可以帮助患儿抵抗感染。然而，大多数临床医师会使用退烧药减轻患儿的不适感，而且可以减轻有心肺疾病，神经系统疾病或热性惊厥病史的患儿的生理应激。
常规使用的退烧药物包括
对乙酰氨基酚
布洛芬
人们更倾向于使用对乙酰氨基酚，因为布洛芬会减少胃内前列腺素的保护作用，而且若长期使用，会导致胃炎。流行病学研究表明，哮喘的发生与母婴使用对乙酰氨基酚和布洛芬之间可能存在关联。一项比较两者的随机药物试验表明，常规剂量的这些药物不会导致现有哮喘的恶化（1)。然而，问题仍然是在怀孕期间或儿童早期使用这些药物是否会增加患哮喘的风险。 对乙酰氨基酚的使用剂量是10～15mg/kg，口服，静脉给药或直肠给药，每4～6小时一次。 布洛芬的剂量为每6小时口服10mg/kg。 推荐在同一时间使用一种解热药。 对于高热患儿，一些临床医师会改为两种药物交替使用（例如，上午6点、下午12点和下午6点分别给一次对乙酰氨基酚，上午9点，下午3点和下午9点分别给一次布洛芬）。 但是不鼓励使用这种方法，因为护理人员会产生困惑，不小心给了推荐剂量以上的药物。 儿童应避免使用阿司匹林，因为若某些病毒感染性疾病如流感和水痘存在的话，会增加患 雷氏综合征 的风险。
非药物治疗发热的方法包括对患儿使用温水浴或凉水浴，冷敷和脱去患儿的衣服。儿童照看者应注意不能对患儿使用冷水浴，这样会导致不适而且会诱发寒战，也许反而会导致体温升高。只要水温比患儿的体温稍微低些，水浴就会导致患儿体温下降。
应避免的事项
强烈反对用异丙醇擦拭患儿身体，因为酒精可能会通过皮肤吸收导致中毒。存在各种各样的偏方，有些事无害的（例如，将洋葱或土豆放到袜子里），有些会引起不适（例如，印花、拔火罐）。
治疗参考文献
1.Sheehan WJ, Mauger DT, Paul IM, et al: Acetaminophen versus ibuprofen in young children with mild persistent asthma.N Engl J Med 375(7):619–630, 2016.doi: 10.1056/NEJMoa1515990
关键点
大多数急性发热是由病毒感染引起的。
急性发烧的原因和评估因儿童年龄的不同而不同；对于年幼的婴儿来说，发烧可能预示着一种严重的、危及生命的疾病，需要仔细评估。
少数年龄 < 36月，无局灶症状的发热儿童（主要是接种不完全的儿童），其血流中可能存在致病菌（隐性菌血症），并可能处于危及生命的感染的早期。
出牙不会引起明显的发热。
退热药不能改变预后，但会使患儿感觉更好些。