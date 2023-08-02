食管闭锁是指食管的连续性异常。这种异常通常在产前超声检查中被怀疑是由于羊水过多或在新生儿期由于吸入性肺炎。鼻胃管或口胃管未能进入胃后即可做出诊断。治疗方法是手术修补。

(参见先天性胃肠道畸形概述。)

食管闭锁是最常见的胃肠道闭锁。估计活产婴儿发病率为1/3500。其他先天畸形占了高达50%的病例。特别是两种综合征与食管闭锁有关：

有些如VACTERL综合征（ v ertebral anomalies， a nal atresia， c ardiac malformations， t racheo e sophageal fistula， r enal anomalies和 r adial aplasia，和 l imb anomalies）包含椎体缺损。

CHARGE综合征（coloboma，heart defects, atresia of the choanae，retardation of mental 和/或physical development，genital hypoplasia，和ear abnormalities）

约19％的食管闭锁婴儿符合VACTERL的诊断标准。

VACTERL综合征（X线异常） 隐藏详情 X线显示多发畸形与VACTERL（V脊椎畸形、A肛门闭锁、C心脏畸形、T气管E食管瘘、R肾泌尿系畸形、 R桡骨发育不全和L肢体畸形）相关。注意椎体分割异常（白色箭头），肠管盘绕于闭锁食管近端（黑色箭头），肠内气体与食管闭锁并气管食管瘘及左上肢畸形一致。 © Springer Science+Business Media

食管闭锁有5种主要类型（见图 食管闭锁和气管食管瘘的类型和相对频率）。大多数类型还涉及气管和食道之间的瘘管。

大多数婴儿出现在新生儿期，但患有H型瘘管的婴儿可能直到婴儿后期或儿童期才被诊断出来；有病例报告称H型瘘管直到成年后才出现（1)。

典型的症状包括口腔分泌物增多、咳嗽、进食后青紫、吸入性肺炎。食管闭锁伴食管远端气管瘘患儿，患儿因哭吵气体由气管瘘管进入食管下端和胃内而导致腹胀。

食管闭锁及气管食管瘘的类型和相对频率

参考文献 1.Tiwari C, Nagdeve N, Saoji R, et al: Congenital H-type tracheo-oesophageal fistula: An institutional review of a 10-year period. J Mother Child 24(4):2-8, 2021.2021 年 7 月 13 日发布。doi:10.34763/jmotherandchild.20202404.d-20-00004

食管闭锁的诊断 出生前：超声检查

生后：鼻胃管（NGT）或口胃管放置，以及X线摄片 例行的产前超声可能提示食管闭锁。可能存在羊水过多，但不是ju诊断的特异性，因为它可以与许多其他疾病共同发生。胎儿胃泡可能是不存在的，但只发生在不到一半的病例。较不常见的，有扩张的上段食管囊中，但是这通常是只发生在羊水过多，无胃泡的胎儿上。 分娩后，如果产前超声或临床表现疑似食道闭锁，则插入NGT或口胃管；如果无法将胃管置入胃内，提示食道闭锁的诊断。X线片上不透射线导管确定了闭锁的位置。在典型的情况下，可能需要少量水溶性造影材料以明确透视下的解剖结构。应迅速回吸造影材料，因为如果它进入肺部，可能引起化学性肺炎。以上检查需有经验的放射科医生参与，且在能进行新生儿手术治疗的医疗中心进行。