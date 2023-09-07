胃食管反流是胃内容物的返流进入食道。这可能是生理性的或病理性的。当病理发生时，它也被称为胃食管反流病（GERD）。胃食管反流病是一种反流，会导致烦躁、呼吸问题和生长不良等并发症。诊断通常是在临床上进行的，可能包括尝试改变饮食，或在某些情况下尝试使用抑酸药物，但有些婴儿需要进行上消化道造影 X 射线系列检查、使用食管 pH 和阻抗探头，有时还需要进行内窥镜检查。胃食管反流只需要安慰。 胃食管反流病治疗始于饲养和餐后体位的改善，一些婴儿需要抑酸药治疗，如质子泵抑制剂或H2受体zu'zhi'ji。 只有最严重的病例才需要进行抗反流手术。

胃食管反流发生于几乎所有的婴儿，表现为喂养后湿打嗝 和/或吐奶（乳汁或胃内容物非用力地返回食道、咽部和口腔）。 2月龄和6月龄的胃食管反流的发生率增加（可能是由于每次喂养的液体量增加），然后7月龄后开始减少。 85%的12月龄的婴儿胃食管反流缓解，95％的18月龄的婴儿胃食管反流缓解。胃食管反流 疾病 （GERD），即引起并发症的反流要少见得多。

婴儿胃食管反流的病因 婴儿胃食管反流病最常见的病因与年龄较大的儿童和成人的胃食管反流病: 食管下括约肌 (LES) 不能防止胃内容物反流到食管。 LES压力可能会瞬间自发降低(不适当放松)，这是反流的最常见原因，或者在暴露于香烟烟雾或咖啡因(饮料或母乳中)之后。基线食管压力通常为负值，而基线胃压力为正值。在食管下端括约肌的压力超过这一压力梯度，以防止回流。增加这个压力梯度或减少食管下端括约肌压力的因素易导致反流。例如，在喂养过量的婴儿(食物量过大导致胃压升高)和患有慢性肺病的婴儿(较低的胸内压力增加了跨LES的梯度)中，压力梯度可能增加，并且可能由于体位而增加(例如，坐着会增加腹内和胃内压力)。 其他原因包括食物过敏，最常见的是牛奶蛋白过敏。一个不太常见的原因是胃（胃的排空延迟），食物仍然在胃中的停留的时间较长，维持了较高的胃内压力，易于返流。 少数情况下，婴儿可有类似于胃食道返流病的反复呕吐，而是因为一种代谢性疾病的（例如，尿素循环障碍，半乳糖血症，遗传性果糖不耐症），或解剖异常（例如，幽门狭窄或肠旋转不良）。 GERD的并发症 胃食管反流病的并发症主要是由于频繁返流导致胃酸的刺激以及热卡缺失。 胃酸可能刺激食道、咽、喉，如果发生误吸，还会刺激气道。食道刺激可能会减少食物的摄入，这是因为婴儿会学着通过少吃来避免食道返流。明显的食道刺激（食管炎）可能会导致轻度、慢性失血并导致食管狭窄和拒食。喉部和气道刺激可能会导致呼吸急促、喘息或喘鸣等呼吸道症状。吸入可能引起反复肺炎。

婴儿反流的症状和体征 胃食管反流的主要症状是 频繁反流（吐奶、湿嗝） 看护人经常将这种反流称为呕吐，但它不是，因为它不是由wei蠕动性收缩引起的。吐出显得不费力，不是特别有力。 反流导致 GERD 的婴儿有其他症状，如易怒、拒绝喂食和/或呼吸道症状，如慢性复发 咳嗽 或者 喘息 有时 喘鸣。 较不常见的是，婴儿有间歇性呼吸暂停，或拱起的背部并转动头部偏向一侧（Sandifer综合征）的发作。婴儿可能无法获得适当体重增长，或者有时出现体重下降。胃食管反流病可导致 缺铁性贫血。

婴儿胃食管反流的诊断 临床评估

通常行上消化道造影

有时需食道pH监测或内镜检查 那些唾沫不费力、生长正常、没有其他症状(有时被称为“快乐唾沫”)的婴儿有生理性胃食管反流，不需要进一步的评估。 因为吐奶是如此普遍，大多数有着严重疾病病史的婴儿都有吐奶史。需要考虑婴儿存在胃食道反流病之外的危险信号包括剧烈呕吐，腹胀、呕吐物含有血液或胆汁，发热，体重不增，便血，持续性腹泻，缺铁性贫血以及发育异常或神经系统症状（如囟门鼓出、癫痫发作）。 有这些发现的婴儿需要及时评估。 胆汁性呕吐 对于婴儿来说是一种医疗紧急情况，因为它可能是以下症状的症状 肠旋转不良，这导致中肠 肠扭转。 反复剧烈呕吐的婴儿不应被假定为有反流，应评估其他疾病（见 婴儿和儿童的恶心和呕吐) 例如用幽门超声检查来评估 幽门狭窄 或脑成像以评估颅内压升高的原因（例如，脑肿瘤）。 烦躁是胃反流的常见症状，有多种原因，包括严重感染和神经系统疾病，在得出烦躁是胃反流引起的结论之前，应排除这些原因。 具有与胃食管反流病一致的症状但没有严重并发症的婴儿可以接受胃食管反流病的降酸药物治疗试验。症状改善或消除表明胃食管反流病已确诊。如果婴儿病情继续改善，则可能不需要其他检查。疑似食物过敏的婴儿也可以给予广泛水解(低过敏性)配方2至4周，以确定症状是否由食物过敏引起。 对治疗试验没有反应或出现 GERD 并发症迹象（例如缺铁性贫血）的婴儿可能需要进一步评估。通常，第一次检查是上消化道造影x线;它可以帮助诊断反流，也可以识别任何引起反流的解剖性胃肠道疾病。发现钡剂返流到食道中段或上段比仅观察到返流只有食管远端更有意义。对于进食数小时后出现反流并因此被怀疑患有胃轻瘫的婴儿，可能需要进行胃液体排空扫描。 如果诊断仍不明确，或是对返流是否真的是咳嗽或哮喘等症状的原因仍存质疑的情况，小儿胃肠病专家可能会用食管pH值或阻抗探头进行检查 (参见 日间酸碱值监测)。护理人员记录的症状（手动或通过使用在探针的事件标记）的发生；症状然后与由探针检测到的反流事件相关。pH值探头也可以用于评估酸抑制疗法的有效性。阻抗探针能够检测非酸性反流和酸反流，并且是必需的，因为即使通过药物适当缓冲酸且反流液不是酸性的，一些患者仍可能受到反流的影响。 上消化道内镜检查和活检有时有助于诊断感染或食物过敏，并检测和量化食管炎的程度。可以进行喉气管支气管镜检查以检测喉部炎症或声带结节。以前，支气管抽吸物中载有脂质的巨噬细胞和/或胃蛋白酶被认为有助于诊断反流和误吸。然而，载有脂质的巨噬细胞现在被认为没有任何好处，胃蛋白酶测量的敏感性和特异性较低。

关键点 大多数婴幼儿返流不会引起其他症状或并发症，12月龄到18月龄期间会自行缓解。

当反流引起食管炎、呼吸道症状(如咳嗽、喘鸣、喘息、呼吸暂停)、缺铁性贫血或生长受损等并发症时，诊断为胃食管反流病(GERD)。

如果胃食管反流病症状较轻，临床医生建议进行喂养调整和喂养后定位的治疗试验。

对于有更严重GERD症状的婴儿或治疗性试验没有帮助的婴儿，可以考虑采用上胃肠造影x线系列、胃排空扫描、食管pH探头或内窥镜检查。

如果对治疗不令人满意，请考虑胃轻瘫并使用胃排空扫描测量胃排空。

使用质子泵抑制剂或 H2 阻滞剂抑制酸可能有助于患有严重胃食管反流病的婴儿。

大多数胃食道返流病婴儿对于药物治疗有反应，但少数婴儿需要手术治疗。