胃食管反流是胃内容物的返流进入食道。这可能是生理性的或病理性的。当病理发生时，它也被称为胃食管反流病（GERD）。胃食管反流病是一种反流，会导致烦躁、呼吸问题和生长不良等并发症。诊断通常是在临床上进行的，可能包括尝试改变饮食，或在某些情况下尝试使用抑酸药物，但有些婴儿需要进行上消化道造影 X 射线系列检查、使用食管 pH 和阻抗探头，有时还需要进行内窥镜检查。胃食管反流只需要安慰。 胃食管反流病治疗始于饲养和餐后体位的改善，一些婴儿需要抑酸药治疗，如质子泵抑制剂或H2受体zu'zhi'ji。 只有最严重的病例才需要进行抗反流手术。
胃食管反流发生于几乎所有的婴儿，表现为喂养后湿打嗝 和/或吐奶（乳汁或胃内容物非用力地返回食道、咽部和口腔）。 2月龄和6月龄的胃食管反流的发生率增加（可能是由于每次喂养的液体量增加），然后7月龄后开始减少。 85%的12月龄的婴儿胃食管反流缓解，95％的18月龄的婴儿胃食管反流缓解。胃食管反流 疾病 （GERD），即引起并发症的反流要少见得多。
婴儿胃食管反流的病因
婴儿胃食管反流病最常见的病因与年龄较大的儿童和成人的胃食管反流病:
食管下括约肌 (LES) 不能防止胃内容物反流到食管。
LES压力可能会瞬间自发降低(不适当放松)，这是反流的最常见原因，或者在暴露于香烟烟雾或咖啡因(饮料或母乳中)之后。基线食管压力通常为负值，而基线胃压力为正值。在食管下端括约肌的压力超过这一压力梯度，以防止回流。增加这个压力梯度或减少食管下端括约肌压力的因素易导致反流。例如，在喂养过量的婴儿(食物量过大导致胃压升高)和患有慢性肺病的婴儿(较低的胸内压力增加了跨LES的梯度)中，压力梯度可能增加，并且可能由于体位而增加(例如，坐着会增加腹内和胃内压力)。
其他原因包括食物过敏，最常见的是牛奶蛋白过敏。一个不太常见的原因是胃（胃的排空延迟），食物仍然在胃中的停留的时间较长，维持了较高的胃内压力，易于返流。 少数情况下，婴儿可有类似于胃食道返流病的反复呕吐，而是因为一种代谢性疾病的（例如，尿素循环障碍，半乳糖血症，遗传性果糖不耐症），或解剖异常（例如，幽门狭窄或肠旋转不良）。
GERD的并发症
胃食管反流病的并发症主要是由于频繁返流导致胃酸的刺激以及热卡缺失。
胃酸可能刺激食道、咽、喉，如果发生误吸，还会刺激气道。食道刺激可能会减少食物的摄入，这是因为婴儿会学着通过少吃来避免食道返流。明显的食道刺激（食管炎）可能会导致轻度、慢性失血并导致食管狭窄和拒食。喉部和气道刺激可能会导致呼吸急促、喘息或喘鸣等呼吸道症状。吸入可能引起反复肺炎。
婴儿反流的症状和体征
婴儿胃食管反流的诊断
临床评估
通常行上消化道造影
有时需食道pH监测或内镜检查
那些唾沫不费力、生长正常、没有其他症状(有时被称为“快乐唾沫”)的婴儿有生理性胃食管反流，不需要进一步的评估。
因为吐奶是如此普遍，大多数有着严重疾病病史的婴儿都有吐奶史。需要考虑婴儿存在胃食道反流病之外的危险信号包括剧烈呕吐，腹胀、呕吐物含有血液或胆汁，发热，体重不增，便血，持续性腹泻，缺铁性贫血以及发育异常或神经系统症状（如囟门鼓出、癫痫发作）。 有这些发现的婴儿需要及时评估。 胆汁性呕吐 对于婴儿来说是一种医疗紧急情况，因为它可能是以下症状的症状 肠旋转不良，这导致中肠 肠扭转。
反复剧烈呕吐的婴儿不应被假定为有反流，应评估其他疾病（见 婴儿和儿童的恶心和呕吐) 例如用幽门超声检查来评估 幽门狭窄 或脑成像以评估颅内压升高的原因（例如，脑肿瘤）。
烦躁是胃反流的常见症状，有多种原因，包括严重感染和神经系统疾病，在得出烦躁是胃反流引起的结论之前，应排除这些原因。
具有与胃食管反流病一致的症状但没有严重并发症的婴儿可以接受胃食管反流病的降酸药物治疗试验。症状改善或消除表明胃食管反流病已确诊。如果婴儿病情继续改善，则可能不需要其他检查。疑似食物过敏的婴儿也可以给予广泛水解(低过敏性)配方2至4周，以确定症状是否由食物过敏引起。
对治疗试验没有反应或出现 GERD 并发症迹象（例如缺铁性贫血）的婴儿可能需要进一步评估。通常，第一次检查是上消化道造影x线;它可以帮助诊断反流，也可以识别任何引起反流的解剖性胃肠道疾病。发现钡剂返流到食道中段或上段比仅观察到返流只有食管远端更有意义。对于进食数小时后出现反流并因此被怀疑患有胃轻瘫的婴儿，可能需要进行胃液体排空扫描。
如果诊断仍不明确，或是对返流是否真的是咳嗽或哮喘等症状的原因仍存质疑的情况，小儿胃肠病专家可能会用食管pH值或阻抗探头进行检查 (参见 日间酸碱值监测)。护理人员记录的症状（手动或通过使用在探针的事件标记）的发生；症状然后与由探针检测到的反流事件相关。pH值探头也可以用于评估酸抑制疗法的有效性。阻抗探针能够检测非酸性反流和酸反流，并且是必需的，因为即使通过药物适当缓冲酸且反流液不是酸性的，一些患者仍可能受到反流的影响。
上消化道内镜检查和活检有时有助于诊断感染或食物过敏，并检测和量化食管炎的程度。可以进行喉气管支气管镜检查以检测喉部炎症或声带结节。以前，支气管抽吸物中载有脂质的巨噬细胞和/或胃蛋白酶被认为有助于诊断反流和误吸。然而，载有脂质的巨噬细胞现在被认为没有任何好处，胃蛋白酶测量的敏感性和特异性较低。
婴儿胃食管反流的治疗
改变喂养
体位
有时采用酸抑制剂疗法
很少需要手术
对于婴幼胃食管返流，唯一必要的治疗是安慰看护者，这种症状是正常的，将会缓解。
患有胃食管反流的婴儿确实需要治疗，通常从保守措施开始。
改变喂养
稠厚喂养
更少量，更频繁的喂食
有时需要低敏配方奶喂养
对于母乳喂养的婴儿，改变母亲的饮食
作为第一步，大多数临床医生建议检查正确的喂养技术（例如，喂养量、正确的打嗝、体位）；如果技术修正还不够，可以在 30 mL 配方奶中添加 10 至 15 mL（1/2 至 1 汤匙）米粉来增稠。稠厚配方奶似乎可以减少返流，特别是当婴儿被保持在直立体位20至30分钟后进行喂养。加厚的配方奶可能无法正常流过奶嘴，因此必须经常扩大奶嘴孔以允许足够的流量。
少量多次的喂食可以减少胃的体积，让胃有更好的排空机会，从而有助于降低胃内的压力，并且通常可以最大限度地减少反流量。然而，维持合适的24小时周期内配方奶总量是很重要的，以保证婴儿充分的生长。此外，每1〜2盎司奶给婴儿拍嗝，可以帮助排出胃内气体，减少胃的压力。
如果保守措施失败，应在配方奶喂养的婴儿中使用低过敏性配方奶 2 至 4 周，因为这些婴儿可能有食物过敏。低过敏配方奶粉（水解蛋白配方奶粉）甚至可以通过改善胃排空来帮助没有食物过敏的婴儿。
牛奶蛋白过敏可能发生在母乳喂养的婴儿身上，并可能导致反流。尝试让母亲坚持严格的无牛奶蛋白饮食数周可能会有所帮助。如果症状没有缓解，建议转诊至胃肠病专家。
所有的儿童应远离咖啡因和烟草烟雾。
体位
喂养之后，婴儿被保持在直立位，非坐位20至30分钟（坐，如在婴儿座椅，增加胃压力并且是没有帮助的）。
对于睡眠，出于安全考虑，不再推荐左侧卧位和抬高婴儿床头部。不管是否存在反流，唯一推荐的婴儿睡姿是仰卧，这已被证明可以降低患 婴儿猝死综合症 （小岛屿发展中国家） 以及其他与睡眠相关的死亡。
抑酸疗法
对于喂养改变和体位疗法无效的GERD婴儿，可以采用三类药物进行治疗：
质子泵抑制剂 （PPI）
促动力药
北美和欧洲专业协会建议对喂养和体位调整无反应的 GERD 婴儿和儿童给予质子泵抑制剂 (PPI)（1）。如果 PPI 不可用或无法使用，可以给予 H2 阻滞剂。这些药物是 不是 推荐仅用于治疗哭泣/痛苦和/或可见的反流。典型的 PPI 是兰索拉唑，每天口服一次。如果婴儿有反应，药物会持续给予数个月，然后逐渐减量，直至停药。
促进胃动力（prokinetic）药物理论上是有益的，因为它可以加速胃排空，从而减少胃内容物的体积和内容物回流的时间。可能的药物包括巴氯芬、氨甲酰甲胆碱、 多潘立酮、红霉素和甲氧氯普胺。北美和欧洲专业协会建议不要使用促动力药物作为一线治疗，尽管 巴氯芬 可以在对酸阻滞药物无反应的婴儿进行手术之前尝试（1）。在其他药物中，不推荐使用氨甲酰甲胆碱、西沙必利、多潘立酮和甲氧氯普胺，因为它们有潜在的不良反应。对于患有胃轻瘫的婴儿，可以使用小剂量红霉素来加速胃排空（2）。一些临床医生使用阿莫西林/克拉维酸是因为其促进动力的特性，但这并不包括在北美和欧洲专业协会的指南中。
手术治疗
对于那些对药物治疗无反应，且患有严重或危及生命的并发症的婴儿，可考虑外科治疗。
抗返流手术的主要术式是胃底折叠术。在这个手术中，胃的顶部围绕远端食管包裹，以帮助收紧食管下括约肌。
胃底折叠术对于缓解返流很有效，但是会出现一些并发症。 它可引起婴儿呕吐时疼痛（例如，急性胃肠炎期间），如果卷绕过紧，婴儿可能具有吞咽困难。如果发生吞咽困难，可通过内镜松解卷绕。
一些反流/呕吐的解剖原因也可能需要手术纠正。
治疗参考文献
1.Rosen R, Vandenplas Y, Singendonk M, et al: Pediatric Gastroesophageal Reflux Clinical Practice Guidelines: Joint Recommendations of the North American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition and the European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition.J Pediatr Gastroenterol Nutr 66(3):516-554, 2018.doi: 10.1097/MPG.0000000000001889
2.Tillman EM, Smetana KS, Bantu L, Buckley MG: Pharmacologic Treatment for Pediatric Gastroparesis: A Review of the Literature.J Pediatr Pharmacol Ther 21(2):120-32, 2016.doi: 10.5863/1551-6776-21.2.120
关键点
大多数婴幼儿返流不会引起其他症状或并发症，12月龄到18月龄期间会自行缓解。
当反流引起食管炎、呼吸道症状(如咳嗽、喘鸣、喘息、呼吸暂停)、缺铁性贫血或生长受损等并发症时，诊断为胃食管反流病(GERD)。
如果胃食管反流病症状较轻，临床医生建议进行喂养调整和喂养后定位的治疗试验。
对于有更严重GERD症状的婴儿或治疗性试验没有帮助的婴儿，可以考虑采用上胃肠造影x线系列、胃排空扫描、食管pH探头或内窥镜检查。
如果对治疗不令人满意，请考虑胃轻瘫并使用胃排空扫描测量胃排空。
使用质子泵抑制剂或 H2 阻滞剂抑制酸可能有助于患有严重胃食管反流病的婴儿。
大多数胃食道返流病婴儿对于药物治疗有反应，但少数婴儿需要手术治疗。
更多信息
以下英语资源可能会有用。 请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。
Joint Recommendations of the North American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition and the European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition: Pediatric gastroesophageal reflux clinical practice guidelines (2018)