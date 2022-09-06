先天性颈部和背部畸形

是出生后即发生的头部倾斜。

最常见的原因是

分娩时颈部受伤

在生命的最初几天或几周内发生的斜颈可能是由导致血肿的损伤引起的，随后会导致胸锁乳突肌（SCM）的纤维化和挛缩。在胸锁乳突肌中段可见明显的无痛性包块。斜颈是斜头畸形（头部一侧变平）和不对称相的常见原因（见颈部肌张力障碍）。

先天性斜颈的其他病因包括脊椎骨的异常，例如Klippel-Feid综合征（颈椎融合、短颈、发际低，常合并泌尿系畸形）或是寰椎到枕骨的融合（寰-枕融合）。特定基因缺陷（例如，基因突变 GDF6, GDF3， 和 MEOX1) 可能涉及。中枢神经系统肿瘤、延髓麻痹和眼功能障碍也是重要的神经病学因素，但极少在出生时就存在。颈椎骨折、脱位或半脱位（特别是颈1和颈2）或是牙样异常是少见但是严重的病因，常因脊髓损伤，导致永久性的神经系统损害。

颈椎X线片对排除骨性原因十分重要，因为骨性斜颈可能需要固定。

出生损伤所致的斜颈，被动的胸锁乳突肌牵拉是有益的（旋转头部、屈曲颈部向反方向侧偏）。顽固病例可以胸锁乳突肌注射肉毒杆菌。