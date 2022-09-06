股骨头可能在出生时扭转。

（另见先天性颅面和肌肉骨骼疾病引言。）

股骨扭转在新生儿中很常见，可能是

内部（股骨前倾）：膝盖相互指向，脚趾朝内

外部（股骨后倾）：膝盖指向相反方向

出生时前倾角大于40°或后倾明显均可以是正常。出生时，股骨外旋也可以是明显的，并且仍然是正常的。

将孩子俯卧在检查台上，以识别股骨扭转。臀部内旋和外旋。内旋首先表明股骨前倾角，外旋首先而表示股骨后倾。

股骨内扭转 股骨内旋 的患儿常取W坐位（即双膝并拢双脚分开），或俯卧位，腿部伸直外展或屈曲内旋。这些孩子可能会采取这个体位，因为它更舒服。W坐位被认为会使扭转恶化，但几乎没有证据表明该体位应该被阻止或避免。青少年不治疗者前倾角也逐渐降到15°。 骨科转诊和治疗，其中包括去旋转截骨术（骨头断了，旋转进入正常对齐，重塑），是为了给患有神经功能障碍的孩子进行的，例如脊柱裂或是扭转干扰下床活动。