膝内翻（内弯腿）和膝外翻（叉形腿）

膝内翻在刚学走路的孩子中多见，常常在18月龄时自行纠正。如果膝内翻持续存在或加重，应怀疑Blount病（胫骨内翻），同时还应该排除佝偻病和其他代谢性骨疾病。

Genu Varum (Bowlegs) 隐藏详情 这张照片显示了一个有膝内翻的小孩，尤其是左腿。 DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Blount病是由于内侧的胫骨近端生长板生长障碍，可能会出现膝内翻，胫骨扭转。Blount病可能发生在儿童早期或青春期（当它与超重）。Blount病的早期诊断很困难，因为X射线可能是正常的; 经典的X射线发现是内侧干骺端的角度（喙）。早期使用Danish夹板夜间治疗可能有效，但常仍需行骨切开术治疗。